В среду, 16 сентября, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что его партии невыгодно побеждать на местных выборах. Но на Западной Украине у президентской партии на это и так мало шансов

Упомянутое заявление Давид Арахамия сделал в эфире ток-шоу «Хард с Влащенко», которое в начале сентября перебралось с телеканала ZIK, который связывают с Виктором Медведчуком, на канал «Украина 24» Рината Ахметова.

Арахамия подтвердил, что власть прорабатывает сценарии развала монобольшинства «Слуги народа» в парламенте, но не уточнил, может ли стать последней каплей для этого провал президентской партии на местных выборах.

В обнародованном 17 сентября опросе общественного мнения, проведённого Социологической группой «Рейтинг», агрегированный рейтинг партии «Слуга народа» (СН) на местных выборах составляет 16% — среди тех избирателей, которые определились и пойдут на выборы. Социологи не представили региональных особенностей электоральных симпатий, однако популярность СН на Западной Украине всегда была ниже, чем в Центре и на Юго-Востоке Украины. Украина перед выборами. Парламентские партии проигрывают, а «Слуга народа» теряет больше всех © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ныне рейтинг политической силы президента летит под откос во всех регионах страны, хотя и по разным причинам. На Юго-Востоке избиратели раздражены невыполнением обещаний о прекращении войны на Донбассе и учёте интересов русскоязычных. На Западе же по СН бьёт введённый в нескольких областных центрах жёсткий карантин, который Владимир Зеленский публично защищает.

Украина.ру поинтересовалась мнением политологов и журналистов из Черновцов, Ивано-Франковска и Львова о том, как карантинные ограничения и реакция на них местных властей повлияют на выборы 25 октября вообще и результаты партии «Слуга народа» в частности.

Святослав Вышинский, политолог и телеведущий из Черновцов, уже несколько недель находящихся в «красной» зоне, уверен: то, что самые суровые карантинные меры задействованы на территории самых оппозиционных к киевским властям областей, вовсе не является случайностью.

«Похоже, центральные власти понимают, что «ловить» на Западной Украине им и так нечего — «Слуга народа» проиграет выборы в регионе. А если нечего терять, то нужно как-то оправдать поражение.

Косвенно это подтвердил и президент Владимир Зеленский во время недавнего визита в Хмельницкую область, заявив, что, протестуя против карантина, местные власти пытаются «понравиться избирателям». Из этого можно сделать логический вывод: ужесточая карантин, киевские власти делают всё возможное, чтобы «западенцам» разонравиться», — говорит политолог. «Начнётся новая борьба». Ермолаев объяснил, в чем состоит главный провал «Слуги народа» © пресс-служба президента Украины

«С другой стороны, я убеждён, что за этим ужесточением стоит попытка договориться с местными элитами. Попросту говоря, банальное принуждение.

По ряду косвенных свидетельств, эта попытка увенчалась успехом во Львове, где между центром и действующим мэром Андреем Садовым идут переговоры о ситуативном союзе и сотрудничестве. Как следствие, в туристическом городе-миллионнике не ужесточают карантин, так как цифры «хорошие».

А вот в областных центрах, управляемых мэрами из партии «Свобода» (Тернополь и Ивано-Франковск), ситуация прямо противоположная. К этим двум городам присоединились власти Калуша, Коломыи и Черновцов, которые направили судебный иск на действия Кабинета министров по ужесточению карантина.

По всей видимости, юридические основания иска достаточно внушительные, так как уже 16 сентября Министерство здравоохранения неожиданно пошло на попятную, и частично разрешило в «красной» карантинной зоне посещение школ и детских садов», — отмечает Вышинский.

По его мнению, это можно считать небольшой победой местного самоуправления.

«Но следует понимать, что контроль над подсчетом «больных» и «контактных» пациентов целиком в руках центра, равно как и влияние на процесс тестирования. Поэтому я не уверен, что ситуация выровняется надолго. Скорее, новые условия по внесению в «красные зоны» и правила их жизнедеятельности внесут еще большую сумятицу ко дню голосования», — считает политолог.

Общественный деятель Андрей Микитин, председатель благотворительного фонда «Наше місто» из ещё одного «красного» областного центра — Ивано-Франковска, в стиле «театра абсурда» изложил позицию киевских властей по отношению к местным.

«Местные выборы, особенно выборы мэров, являются актом сепаратизма, антиконституционным преступлением и содействием государству-агрессору в уничтожении Украины как унитарного государства.

Городские головы часто сепаратисты, иностранные агенты, или в лучшем случае — просто бандюки. Мэр в унитарной Украине выбирается прямым голосованием, в два тура — прямо как президент, но не подчиняется ни президенту Украины, ни губернатору, ни областному совету.

Более того, он напрямую возглавляет городской совет и его исполком, и может заблокировать все решения этих органов. Если на выборах в горсовет победила какая-то определённая политическая сила, а мэр — просто посторонний человек, избранный напрямую населением, он будет блокировать все решения и рано или поздно создаст партию типа «Родной город». А это может привести к образованию так называемых народных республик, что уже было в Донецке и Луганске», — саркастически говорит Микитин, который сам в прошлом был депутатом Ивано-Франковского горсовета и кандидатом в мэры города. «Скоро вас начнут бить»: Богдан предостерег «слуг народа» © пресс-служба президента Украины

Журналист львовского портала «Варианты» Иванка Корань считает, что действия украинского правительства в условиях пандемии в будущем будут предметом для расследования правоохранительных органов.

«Если критически оценивать то, что происходит, то понимаешь, что эпидемия коронавируса показала полную недееспособность системы здравоохранения на Украине, провал медреформы, а отсутствие всего этого правительство компенсирует, вводя ограничения, часто абсурдные, для людей.

Уже сегодня достаточно неофициальной информации, которая ставит под сомнение количество тестов, их результаты, то есть действительно здесь большое поле для манипуляций и финансовых махинаций.

Есть также официальная статистика причин смертей, которая показывает, что хотя смертность от коронавируса и растёт, но это далеко не основная причина смертей украинцев», — говорит Корань.

Однако, по мнению журналиста, есть ряд причин, которые объясняют, почему на Западной Украине действительно инфекция распространяется быстрее и болеют больше, чем в других регионах.

«В первую очередь, это следствие полного бардака на западной границе Украины, в то время как восточная граница практично не работает.

Только в сентябре западная граница закрылась для иностранцев, а реально — для тех украинцев, которые живут и работают в других странах. Туристический поток, хоть и небольшой, но по факту бесконтрольный, продолжается. Ну, и бесконечный поток бусов, грузового транспорта, водители которого освобождены от всяких контрольных процедур, как на Украине, так и в ЕС», - напоминает журналист.

Что же касается будущих местных выборов, Корань считает, что «слуги народа» на Западной Украине уже их проиграли, так как не смогли сформировать эффективную властную вертикаль. Дорогие голоса. Во сколько Украине обойдутся местные выборы © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Кроме того, партия «Слуга народа» ныне существует в регионе, в основном, виртуально.

«Но именно отсутствие сильной власти гарантирует то, что они не смогут перенести выборы, ссылаясь на карантин, или же фальсифицировать их результаты», — уверена Иванка Корань.

«В то же время соратники Петра Порошенко значительно укрепляют свое присутствие в Западном регионе. В первую очередь это ощутимо по усилению их информационных ресурсов.

Так, во Львове работает полноценное представительство национального «5 канала», «Еспресо ТВ» также открыл своё отделение во Львове. Многие чиновники времён Порошенко вернулись во власть, так как у СН просто нет своих кадров.

Что же касается мэров городов и других представителей местного самоуправления Западной Украины, то они умело используют ситуацию с карантином, в первую очередь, ошибки правительства, для повышения своих политических рейтингов. Однако об этом уже неоднократно говорилось», — подчёркивает львовский журналист.