Бывший спичрайтер президента США Даррен Битти рассказал, что члены Демократической партии, которые свергли Виктора Януковича с поста президента Украины, теми же методами хотят сменить власти в самих Штатах

До президентских выборов в США — полтора месяца, но уже понятно, что они не будут похожи ни на одни предыдущие. Общество крайне политизировано, а противостояние политических сил достигло предела.

Телеканал Fox News заявил, что предвыборный штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена добивается неопределённости исхода выборов, чтобы результатами можно было манипулировать, и для этого в частности продвигает идею о массовом голосовании по почте во всех штатах, зная, что подсчёт таких бюллетеней всегда вызывает много споров. Кроме того, демократы создали специальный отдел по тяжбам, в него вошло больше сотни юристов. Риск двоевластия навис над США: Америка рискует повторить судьбу Белоруссии © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

В свою очередь портал Revolver News опубликовал статью, в которой говорится, что функционеры Демократической партии, включая тех, кто давал показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, применяют в стране ту же тактику, которой пользовалась американская разведка США для начала «цветных революций» в других странах. Например, на Украине.

Как это происходит, 15 сентября в эфире телеканала Fox News рассказал сотрудник этого портала, а в прошлом спичрайтер Трампа Даррен Битти.

Для начала политтехнолог пояснил, что такое «цветная революция» — это комбинация искусственно созданного сценария с оспариванием результатов выборов и массовых, мобилизованных акций протеста, получивших название «мирные протесты» и «акты гражданского неповиновения».

«Против Трампа не просто применяются те же самые стратегии и тактики, что и против восточноевропейских диктаторов, неугодных нашему аппарату национальной безопасности. Это делают буквально те же самые люди!

Я бы хотел поговорить об одной из ключевых фигур в этой операции. Это не только связующее звено между «цветными революциями» за океаном и «цветной революцией» против Трампа. Это также связующее звено между судебными разбирательствами и мобилизацией масс, так называемыми мирными протестами. Зовут этого человека Норм Айзен — это ведущий юридический киллер, функционер Демократической партии, бывший «царь по этике» в администрации Обамы», — заявил Битти.

По его словам, Айзен написал «методичку по цветной революции», в которой для свержения неугодных режимов предложен сценарий с подтасовками результатов выборов для создания массовых протестов, ставящих под сомнение легитимность конкретного лидера.

«Айзен причастен буквально к каждому аспекту «цветной революции» против Трампа. На его счету более 180 исков против Трампа. Он сформулировал 10 статей импичмента ещё до телефонного разговора президента (с президентом Украины Владимиром Зеленским — ред.). Он был специальным консультантом демократов по импичменту», — добавил Битти.

Помимо хотя бы приблизительного прогнозирования результатов предстоящих выборов, эксперты размышляют над тем, что будет происходить на улицах американских городов сразу после голосования.

Помощник Трампа по вопросам здравоохранения Майкл Капуто в интервью, запись которого опубликована на его странице в Facebook, призвал сторонников действующего президента быть готовыми к вооружённому восстанию. По его мнению, на выборах победит Трамп, но Байден своего поражения не признает. Владимир Корнилов: ждет ли США американский Майдан после выборов? © Скриншот из видео Украина.ру

«Когда при инаугурации Дональд Трамп откажется уйти, начнётся стрельба. Если вы владеете оружием, покупайте патроны, леди и джентльмены, потому что их будет трудно достать», — заявил Капуто.

Он утверждает, что уже сейчас по всей стране боевые отряды проводят тренировки, чтобы дать вооружённый отпор переизбранию Трампа.

Вероятность вооружённого восстания в США высока. Право на оружие гарантировано гражданам Конституцией, объём его продаж вырос на фоне массовых акций протестов против расового неравенства и полицейского беспредела. По сведению Национального фонда стрелкового спорта, с марта по июль продано 8,5 млн единиц оружия — на 94% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Кроме того, нынешний год может стать рекордным по уровню криминального насилия: как сообщает газета USA Today, если за весь 2015-й от пуль преступников погибли 13 537 американцев, то за первые семь месяцев 2020 года этот показатель превысил отметку 11 тысяч.