Внезапная и смертельно опасная болезнь главного кандидата на пост харьковского мэра Геннадия Кернеса возвращает Харьков в центр внимания украинской политики

Многолетний, опытный и популярный городской голова Харькова Геннадий Кернес срочно отправлен на лечение в Германию, его готовят к сложной операции.

В 2014 году он чудом выжил после покушения, остался прикованным к коляске инвалидом и сейчас — после массовых мероприятий на День города — подхватил смертельно опасную коронавирусную инфекцию.

Некоторое время информацию удавалось скрывать, но после госпитализации мэра в 17-ю городскую больницу (выделенную как опорную для борьбы с ковидом) диагноз стал достоянием общественности. А нас здесь лечат: харьковчан возмутила новость об эвакуации заболевшего Кернеса в Германию © beztabu.net

В политическом аспекте ситуация тоже весьма непростая. Кернес является безусловным лидером предвыборной гонки и должен был победить уже в первом туре. Успех ожидал и его блок кандидатов в депутаты горсовета «Успешный Харьков».

Теперь же, в связи с фактической недееспособностью мэра, планы приходится корректировать на ходу. Ясно, что самолично до 25 сентября (как требует законодательство) Геннадий Кернес подать документы не сможет. Остаётся вариант выдвижения кандидатуры на пост мэра от партийной структуры — блока «Успешный Харьков» — что, видимо, и будет сделано.

Хотя и здесь нельзя исключать неких крючкотворных ограничений.

Если этот вариант сработает и Кернес излечится (чего искренне желают ему все добрые люди), то даже пребывание в больнице не помещает Геннадию Адольфовичу триумфально выиграть выборы. В противном случае шансы получают его оппоненты по предвыборной кампании, которые, конечно же, попытаются воспользоваться внезапно изменившейся конфигурацией.

При таком развитии событий есть смысл присмотреться к выдвинутой кандидатуре от ОПЗЖ — известному харьковскому предпринимателю и меценату Александру Фельдману, к кандидату от правящей партии «Слуга народа» и действующему губернатору региона Алексею Кучеру, и к гипотетическому кандидату от «Успешного Харькова» (если Кернес окажется полностью недееспособен). У мэра Харькова Кернеса случился инсульт на фоне заражения COVID-19 – СМИ © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк

В последнем варианте оперативное выдвижение на пост городского головы (в качестве друга и соратника Геннадия Адольфовича) предшествующего мэра Харькова и нардепа Михаила Добкина помогло бы избежать дезорганизации ведущей политической силы на местных выборах.

Однако Добкин, ранее вскользь упоминавший об охлаждении личных отношений с Кернесом, подозрительно молчит (во всяком случае, на момент написания этой статьи), что ставится даже несколько неприличным.

Как молчит и другой серьезный претендент — Александр Фельдман, который тоже мог бы пожелать оппоненту выздоровления. Между тем, идеология ОПЗЖ и симпатии основной массы харьковчан во многом сходятся, и если правильно этим политическим капиталом распорядиться, именно Фельдман может стать наследником дела Кернеса — вне зависимости от их личных разногласий в последнее время.

Разумеется, в предвыборной кампании принимают участие и иные силы, в том числе и майданного толка — нельзя жить в обществе и быть полностью свободным от него. Но в Харькове выработке иммунитета против майданщины способствуют многовековые человеческие, экономические, политические связи с Россией, интеллектуальная самостоятельность города с его самоощущением бывшей столицы, традиционное русскоязычие (следовательно, инстинктивное неприятие майданной украинизации).

Однако на будущее — кто бы ни оказался во главе города — необходима ещё и позитивная программа изменений. Не считать же за таковую генерируемый из Киева хаос.

А ситуация в Харькове действительно сложная: когда-то великолепная промышленность почти уничтожена, высшее образование растлевается националистами, оказавшиеся в маргинесе горожане активно вербуются радикалами. Тем не менее географическая, культурная, ментальная близость к большой России даёт определённую надежду и шанс на будущее. Мэра Харькова эвакуировали в Германию тем же самолетом, что и Навального © Facebook, Геннадий Кернес

Мне неоднократно приходилось писать, что географическое положение Харькова на границе Украины и России даёт ему грандиозные преимущества перед другими городами. В чем-то эта граница даже выгодна, если Харьков, харьковская элита будут эти ворота контролировать, если город станет плацдармом российско-украинского сотрудничества, необходимым для него доброжелательным посредником.

Это понимание было и есть у Кернеса, Добкина, Фельдмана, у многих других ключевых представителей местной политической и экономической элиты.

Для утверждения выгодного и стратегически важного статуса необходимо несколько условий. Стараться даже в нынешних непростых условиях не обрывать связи с Россией, от чисто человеческих до остающихся деловых; максимально оберегать особость Харькова от галицизации — то есть подмены его естественных многовековых интересов чужими идеологемами; во время грядущей турбулентности сохранять управляемость городом не только как экономическим организмом, но и подразумевая вышеописанные стратегические цели.

Пора понять, что Украина самостоятельно с самоубийственного пути не свернёт и спасение утопающих дело рук самих утопающих — к потопу надо готовиться заранее.

Безусловно, многое зависит от результата грядущих местных выборов. Чем сильнее будет поражение правящей партии «Слуга народа» и националистов, чем больше регионов оно охватит, тем живее пойдёт процесс делегимитизации действующей киевской власти, ее ослабления и перезагрузки.

Для сохранения региона от хаоса необходимы три составляющих: силовая, экономическая, политическая. При нынешнем уровне феодализации Украины почти каждый поместный владетель имеет собственную силовую составляющую, и это приходится воспринимать как данность.

Более того, каждое силовое ведомство на Украине имеет собственные отряды радикалов, которые выполняют самую вонючую и грязную работу. «Азов» с сопутствующими шайками числится за МВД, неонацисты из С14 при СБУ, с различных олигархов кормятся разбойники, самооборонщики и тому подобное: государственная монополия на насилие на Украине утрачена напрочь. «Не дадим власти делать нас лохами»: в Харькове жители вышли на пикет, потому что не могут дышать © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Собственно, недавнее нападение «Нацкорпуса» на людей Ильи Кивы под Харьковом — это очередные отголоски борьбы за улицу, которую находящиеся под контролем официального Киева радикалы без боя никому не отдадут.

Усмирение «эскадронов смерти», жестокое приведение их в чувство является вопросом выживания и всей Украины, и отдельных ее частей, вроде Харькова. Поскольку национал-бандиты терроризируют всех, жить под властью распоясавшихся дегенератов не захочет ни нормальный учёный, ни трудолюбивый крестьянин, ни законопослушный предприниматель.

Вырвать харьковскую улицу из-под контроля Билецкого-Авакова вопрос наиважнейший — организационный, финансовый, неафишируемый.

Что касается экономической составляющей, то весьма перспективными являются стратегические планы тандема Геннадия Кернеса и Александра Ярославского (на данный момент самого богатого харьковского олигарха). Декларируемые Ярославским планы создания IT-кластера в районе ХТЗ, инвестиций в Харьковский авиазавод, готовность поддержать завод «Электротяжмаш» (как и запорожскую «Мотор-Сич») свидетельствуют о понимании харьковским олигархом истинной ценности этих активов. А их возможное возрождение делает насущным и вопрос возвращения на традиционные рынки сбыта продукции харьковского машиностроения.

Недаром майданная пресса уже начала кампанию, дескать, Ярославский связан не только с китайцами (что весьма неприятно американским хозяевам Киева), но и с российским олигархом Олегом Дерипаской. Торговля Александра Фельдмана тоже только бы выиграла от открытых с Россией границ, и подобных примеров десятки.

Что касательно политической составляющей, она как бы подразделяется на две части: истинных предпочтений харьковчан и навязываемых им майданных галлюцинаций. В Харьковской области незаконно легализовали россиян на Украине © Служба безпеки України | Служба безпеки України | Перейти в фотобанк

Касательно первого соцопросы многократно показывали, что харьковчане в основной своей массе симпатизируют России. Несколько иное представляет собой местная национал-интеллигенция, прозападное студенчество, сотрудники IT-сферы. Это вопрос грамотной разъяснительной работы, сохранения мирного уклада на фоне хаотизации, привлекательных перспектив. Большинство харьковских людей не фанатики, а прагматики.

Итак. Если речь зайдёт о реальном спасении, у Харькова весьма неплохие шансы выплыть. Но для этого нужна сплочённость местной элиты перед лицом общей опасности, продуманный план недопущения хаоса на подведомственной территории, умение мобилизовать людей во имя сохранения мира и стратегическое видение шагов, позволяющих продолжить цивилизованную жизнь региона в будущем.

Важной предпосылкой успеха является удаление (путём грядущих выборов) из местных органов власти деструктивных политических сил — всех партий Майдана и брутально обманувшей ожидания избирателей правящей партии «Слуга народа».

Чем меньше майданщиков будет путаться в органах местной власти, тем проще на уровне Харькова принимать спасительные решения — если эти решения все-таки понадобятся.