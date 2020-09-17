Неожиданное продолжение получила история вокруг скандальной фирмы Burisma. 15 сентября Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для замначальника киевской налоговой Николая Ильяшенко в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 84 млн грн. А днем ранее вердикт вынесли в отношении юриста Burisma Андрея Кичи

Новые записи Деркача: «отец нации» Порошенко обворовывал украинцев, чтобы помочь сыну Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Ильяшенко и Кича — главные подозреваемые в попытке передачи рекордной взятки в 6 млн долларов, предназначавшейся руководителям Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артему Сытнику и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому за закрытие уголовного производства в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского.

Кто и почему пытался подкупить руководителей антикоррупционных ведомств. Официальная версия

Подробности инцидента были раскрыты в ходе брифинга 13 июня. Правоохранительные органы открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (пособничество в предоставлении должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение им в интересах третьего лица действия с использованием предоставленной ему власти, по предварительному сговору группой лиц).

Всего в попытке подкупа глав антикоррупционных ведомств обвиняются три человека: киевский налоговик Николай Ильяшенко, имеющий репутацию «решалы серьезных вопросов», юрист Burisma Андрей Кича и бывшая начальница организационно-распорядительного департамента Государственной фискальной службы Украины Елена Мазурова. По версии следствия, действовали они в интересах собственника Burisma Николая Злочевского, от которого и были получены деньги.

Не Пинчук. Деркач намекнул, кто из украинских олигархов проплатил американские санкции против него © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк Юрий Бутусов.

Передача взятки происходила через Евгения Шевченко — «секретного агента» НАБУ, участвовавшего в проведении негласных следственных действий по делам о завладении газом и средствами «Укрзализныци» компаниями братьев Дубневичей. Этот Шевченко имеет доступ ко всем помещениям НАБУ и причастен к разворовыванию средств на поставках запчастей в «Укроборонпром» (дело Гладковского-Свинарчука).

Согласно заявлению Сытника, дело, которое стремился закрыть экс-министр экологии, касается «Реал-банка», принадлежавшего другу «семьи Януковича» Сергею Курченко. Его фабула такова: во времена правления Януковича Злочевский поспособствовал в выделении подконтрольного Курченко банку стабилизационного кредита Нацбанка. С помощью незаконной схемы кредит фактически был разворован. Так, компания «Инфокс» Злоческого была продана структурам Курченко. Главным интересом последнего являлся Херсонский нефтяной терминал.

Когда данный актив перешел в собственность харьковского олигарха, то стал вместе с Херсонской нефтебазой залогом по кредиту в 800 млн грн на срок до 1 ноября 2015 года, выданного «Реал-банку» НБУ для поддержания его ликвидности. После Майдана ГПУ сочла незаконным как переход объектов во владение Злочевского, так и их последующую перепродажу Курченко. Так, при проведении санации они оценивались в 9 млн грн, а при продаже — уже в менее 3 млн.

Деркач рассказал, как США пытались помешать ему обнародовать новый компромат © Facebook, Андрей Деркач Джо Байден и его сын Хантер. Вместе с тем, ряд экспертов полагают, что на самом деле рекордные 6 млн должны были поспособствовать закрытию именно дела Burisma. Такую версию высказал, в частности, нардеп Александр Дубинский. Слова руководителей антикоррупционных структур выглядят неубедительно, ибо стоимость проданных Злочевским активов в разы меньше суммы предлагаемой неправомерной выгоды. В связи с этим тратить такие ресурсы на «дело Реал-банка», где все же главные претензии к Курченко, вряд ли целесообразно. Поэтому напомним, как развивалась история вокруг Burisma.

Как развивалась история вокруг «Burisma Group»

Холдинг «Burisma Group» был выстроен министром экологии времен Януковича Николаем Злочевским. Занимаю данную должность в 2010-2013 годах, он сделал компанию монополистом в вопросе разведки, добычи и продажи углеводородов в Украине. В результате этого он быстро разбогател: в рейтинге самых богатых украинцев, по версии журнала «Новое время», в 2018 г. Злочевский занимал 11-е место с состоянием 636 млн долларов.

Экс-президент Польши Квасьневский был в доле при отмывании денег Burisma – Деркач © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Петр Порошенко намеревался отобрать активы Злочевского с тем, чтобы переписать их на своих надежных людей. Но для этого нужно было провести следствие, что и было поручено Виктору Шокину. Следствие по делу о незаконном обогащении и неуплате налогов Злочевским проводилось тщательно. ГПУ имела достаточно доказательств для посадки экс-министра за решетку и конфискации его активов.

В свою очередь, Злочевский создал мощную защиту для своего бизнеса. Почти сразу после госпереворота, поняв, что легко может лишиться незаконно приобретенной собственности, он обзавелся группой влиятельных лоббистов на Западе, пригласив еще в 2014 г. в совет директоров Burisma экс-президента Польши Александра Квасьневского, сына вице-президента США Джозефа Байдена адвоката Хантера Байдена и инвестиционного банкира Алана Аптера. А в начале 2016 г. к ним присоединился бывший руководитель Антитеррористического Центра ЦРУ Джозеф Кофер Блэк.

Все эти люди получали от Злочевского баснословные зарплаты, фактически не выполняя никакой работы, предоставляя ему крышу на родине — в Украине, в Европе и США. Согласно расследованию журналиста американского издания The Hill Джона Соломона, американская фирма Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners LLC получала регулярные переводы с весны 2014 по осень 2015 года на общую сумму 3,1 млн долларов за политическое покровительство Злочевскому.

Деркач рассказал, как Злочевский выводил средства со счетов Burismа в США через Латвию © CC0, Pxhere Луценко. Тот передал расследование в созданное Западом НАБУ, где оно было успешно «похоронено».

Так, за целых два года НАБУ не смогло доказать злоупотребление чиновников Министерства экологии и природных ресурсов своим служебным положением при выдаче лицензий на пользование недрами в пользу Burisma. Позже Высший административный суд Украины отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в отмене лицензий на добычу газа, выданной Burisma. И фирма, незаконно разрабатывающая украинские недра, продолжает заниматься этим и по сей день, хотя все покровители ее в США и Европе вроде как уже не при делах.

Все здесь оказались повязаны одной паутиной: Злочевский, который незаконно приобрел лицензии на разработку газовых месторождений, Порошенко, который незаконно хотел прибрать бизнес Злочевского себе, и экс-генпрокурор Шокин, который хотя и на законных основаниях, но с незаконными целями кошмарил бизнес Злочевского. А остановил этот беспредел Байден, сам ставший в этой истории коррупционером, поскольку получал через сына деньги Злочевского, нажитые нечестным путем и коррупцией.

Какова в нем роль Сытника и Холодницкого в скандале?

Я устал, я ухожу. Почему уволился глава САП Холодницкий, проваливший борьбу с коррупцией в Украине © пресс-служба НАБУ Рудольфа Джулиани.

Он попытался наладить сотрудничество с украинской элитой и собрать компрометирующие Байдена материалы. В ответ Демократическая партия попыталась перейти в контрнаступление, инициировав попытку объявить импичмент действующему президенту Трампу, утверждая, что тот давил на Зеленского с целью ускорить расследование дело Burisma.

Бывший генпрокурор Шокин с августа 2019 года стал активно сотрудничать с людьми Трампа, охотно делясь с ними имеющейся у него информацией по «делу Burisma». Однако появились люди, которые явно хотели помешать Шокину рассказать правду. Как утверждает экс-генпрокурор Украины, в феврале 2020 года его во время отдыха в Греции пытались отравить, как предполагает Шокин, люди экс-вице-президента США Байдена. Однако Демократическая партия США сумела существенно затормозить расследование грязных дел Байдена с помощью первого генерального прокурора времен Зеленского Руслана Рябошапки.

Он мог попытаться замести следы преступления и, возможно, уничтожить какие-то бумаги, о чем свидетельствуют его слова, сказанные в ноябре прошлого года об отсутствии «дела Burisma».

«Госизмена на высшем уровне». На Украине обнародовали запись переговоров Порошенко и Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи переговоров Байдена и экс-президента Порошенко в 2015-16 гг. Из нее явно следовало, что американский вице-президент давал указания по увольнению генпрокурора Виктора Шокина и назначению вместо него Юрия Луценко, чтобы прикрыть собственного сына.

Порошенко все его распоряжения послушно выполнял, попросив прислать человека из Вашингтона для кураторства над ГПУ. Но главным условием украинским властям было прекращение расследование «дела Burisma». Формально против Порошенко завели дело о государственной измене (которая на лицо), но реальное расследование нынешняя власть не ведет. Более того, нынешний президент Владимир Зеленский сместил акценты, отметив, что в фокусе внимания украинских правоохранителей не сдача суверенитета со стороны пятого президента Украины, а то, кто и при каких обстоятельствах записал его разговоры с Байденом.

Нынешние действия глав НАБУ Сытника и САП Холодницкого очевидны и понятны: заявлениями, что взятка касается не «дела Burisma», а более мелкого дела, связанного с Курченко, они пытаются выгородить кандидата в президенты США от Демократической партии.

Своими должностями и Сытник, и Холодницкий обязаны именно демократам, под кураторством которых и создавались их ведомства в 2016 г. Бросить тень на Байдена они себе позволить не могут, поскольку уничтожат себя политически, лишившись могущественного заокеанского покровительства. А так они убивают двух зайцев: доказывают свою полезность кураторам и укрепляют позиции, существенно затрудняя попытки главы Офиса президента Андрея Ермака инициировать их увольнение.

Раскрытие рекордной по украинским меркам взятки поможет Сытнику и Холодницкому удержаться в своих креслах какое-то время, а там, если победу на выборах президента США одержит Байден, вопрос их отставки отпадет автоматически. Только украинцам от этого не легче, поскольку коррупция продолжает уничтожать страну, а системная борьба с ней не ведется, подменяясь громкими пиар-акциями.