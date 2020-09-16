В президентском рейтинге лидером остаётся действующий президент Украины Владимир Зеленский, за него отдали бы голоса 29% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты сентябрьского соцопроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг»

При этом за одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрия Бойко могли бы проголосовать 15,5% опрошенных, за экс-президента Петра Порошенко — 14%, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 9,3%, за Игоря Смешко — 6,4%.

По 3,6% голосов набрали бы экс-премьер-министр Владимир Гройсман, а также Олег Ляшко и Сергей Притула. Рейтинг других кандидатов ниже 3%, при этом 14% респондентов не определились с выбором.

Стоит отметить: хотя Зеленский по-прежнему лидирует в президентском рейтинге, результат уже совсем не тот, что был ранее. Так, за первый год президентства его рейтинг снизился почти вдвое — с 73,2% до 42,6% в конце апреля этого года (данные КМИС). И вот теперь, в сентябре, уже 29%, по данным опроса группы «Рейтинг». Рейтинг партии Зеленского падает, но Порошенко это не поможет – эксперт © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Снижение рейтинга Зеленского не должно удивлять, если учесть, что — по данным того же исследования — большинство респондентов (68%) считают, что дела в стране идут в неправильном направлении (и только 18% считают, что в правильном).

Большинство (63%) опрошенных считают, что экономическое положение страны за последние полгода скорее ухудшилось, а 26% не ощутили никаких изменений. И только 7% увидели улучшения. При этом почти половина (49%) опрошенных говорили об ухудшении экономической ситуации в собственной семье, 44% считают, что ничего не изменилось, и только 6% заявили, что их финансовое положение улучшилось.

В ближайшее будущее украинцы смотрят без оптимизма. Согласно результатам опроса, 43% ожидают ухудшения экономического положения страны, 32% не ожидают изменений, а улучшения ситуации ждут только 15% респондентов. При этом только 26% в качестве основной причины экономического кризиса, который может разразиться этой осенью, назвали пандемию коронавируса, тогда как 57% убеждены, что причиной является некомпетентность власти. Ещё 8% респондентов считают такой причиной продолжение войны на Донбассе, отмечают авторы исследования.

Добавим к этому данные украинского Госстата, согласно которым 65,3% украинцев считают себя бедными, еще 33,6% респондентов жалуются на нехватку доходов, и только 1,1% граждан уверенно относит себя к среднему классу.

Понятно, что это сказывается и на оценке деятельности президента Зеленского: 57% недовольны его деятельностью, и только 35% — довольны. Деятельностью председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 23%, недовольны — 55%, затруднились оценить — 23%. Работой премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны лишь 14%, не удовлетворены — 59%, затруднились оценить — 27%. Самое большое недовольство украинцев вызывает работа Верховной Рады (76%) и правительства (73%). Молчанов назвал условие, при котором Зеленский закончит как Порошенко, с рейтингом в 10% © Facebook, Денис Жарких

Напомним, что Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов президента Украины 73,22% голосов избирателей, и это был прецедент в истории независимой Украины: ещё ни один президент не получал от граждан такой кредит доверия. Однако, судя по динамике падения рейтинга, доверия своих избирателей президент не оправдывает.

Симптоматично, что падает и рейтинг президентской партии «Слуга народа». Как уже сообщало наше издание, в стране немало территорий, где уровень поддержки этой политсилы упал более чем втрое. То есть, у партии президента в преддверии местных выборов (запланированы на 25 октября) налицо сильное падение рейтинга как в сравнении с предыдущими парламентскими выборами, так и в сравнении с предыдущими предвыборными опросами.

В интервью изданию Украина.ру политолог Марат Баширов связал ослабление позиций партии «Слуга народа», триумфально победившей на парламентских выборах в прошлом году, с падением рейтингов президента Зеленского, которое произошло из-за невыполнения предвыборных обещаний об установлении мира в Донбассе и улучшении качества жизни населения. По его словам, падение рейтингов Зеленского и его партии скажется на результатах местных выборов.

А как отметил политолог Сергей Марков, если результаты местных выборов на Украине будут интерпретированы как личное поражение президента Владимира Зеленского, то его будет ждать дальнейшее падение рейтинга и «превращение в своего предшественника Петра Порошенко» — в том смысле, что его так же будут ненавидеть за невыполненные обещания.

Это будет означать, считает эксперт, что система исполнительной власти тоже начнет отходить от Зеленского, перехватываться разными олигархическими группировками.