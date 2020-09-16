Похоже, президент Белоруссии Александр Лукашенко не изменяет привычной политике многовекторности. В страну приглашен Папа Римский, формально не являющийся политиком, но зачастую выступающий как посредник между Западом и условными странами-изгоями

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин сообщил вечером 15 сентября, что приглашение в Белоруссию — это «один из визитов, которые Папа рассмотрит».

Ранее, 11 сентября, министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей на встрече с секретарем по отношениям с государствами Государственного секретариата Ватикана, архиепископом Полом Ричардом Галлахером сказал, что «хотел бы передать Папе Франциску, что приглашение посетить Беларусь остается в силе».

Предыдущее приглашение было озвучено в ходе визита Александра Лукашенко в Ватикан 21 мая 2016 года.

Приглашение понтифика — как по римской традиции называют главу Ватикана — в Белоруссию выглядит очень выразительным по следующим причинам.

Папа Римский призвал к диалогу и отказу от насилия в Белоруссии © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Светланы Тихановской, Сергея Цепкало или Виктора Бабарико тезис об автокефалии БПЦ отсутствовал, а содержался он лишь в черновике программы, предложенной весной этого года для праймериз оппозиционных кандидатов в президенты (в которых ни Тихановский, ни Цепкало, ни Бабарико не участвовали).

Очевидно, что визит Папы Римского — как любого духовного лидера, христианского, мусульманского или буддийского — в страну сопровождается встречами не только с его местной паствой и духовенством, но и встречами с чиновниками самого высокого ранга, массовыми публичными мероприятиями, информационным освещением этих событий в государственных СМИ и т.д. То есть каждый такой визит в конечном счете способствует повышению популярности и влияния данной религиозной организации в стране.

Зачем это Лукашенко? Тем более в условиях, когда Римо-Католическая церковь в Белоруссии открыто поддерживала протестующих, открывает для них с конца августа после митингов доступ для убежища в Красный костел на площади Независимости в Минске, а главу белорусских католиков митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича с 31 августа белорусские пограничники не пускают на территорию страны.

Ответ достаточно прост.

Папа Римский не раз играл роль неформального посредника между Западом и странами-изгоями, желавшими выйти из изоляции. Потому что, с одной стороны, понтифик — не посол и не министр, лицо неофициальное, с другой — его значение в западном истеблишменте велико. Во-первых, потому что многие влиятельные люди являются католиками, во-вторых, из-за большой роль Римо-Католической церкви в общественной жизни.

Вот недавний пример. 16 декабря 2014 года президент Барак Обама и председатель Совета министров Республики Кубы Рауль Кастро провели 45-минутные телефонные переговоры, а 17 декабря 2014 года Обама заявил о смягчении санкционного режима против Кубы, действовавшего с 1961 года.

Затем были новые переговоры, публичное рукопожатие Обамы и Кастро 10 апреля 2015 года на саммите Организации американских государств, в июле 2015 года было принято решение открыть посольства Кубы в Вашингтоне и США в Гаване. 20 марта 2016 года Обама приехал на Кубу (первый визит президента США в страну за 88 лет) и т.д.

Когда молчание - не золото. Почему Лукашенко проиграл информационную войну © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк сообщало в декабре 2014 года информагентство Bloomberg, переговоры США с Кубой шли с начала 2013 года, и ключевую роль в них играл в качестве посредника как раз Папа Римский Франциск. Который, кстати, в сентябре 2015 года посетил с официальным визитом Кубу — до него это делал лишь в 1998 году Папа Римский Иоанн-Павел II — и выступил там с обращением о необходимости нормализовать отношения с Штатами.

Тут стоит вспомнить, что и предыдущая встреча Лукашенко с Папой Римским имела место сразу после нормализации отношений Белоруссии с Западом весной 2016 года, когда Евросоюз снял санкции, наложенные после событий декабря 2010 года в Минске.

Таким образом, публично выступая за еще более тесное сближение с Россией, Лукашенко одновременно наводит мосты с Западом. Используя те же каналы коммуникации, что когда-то Гавана в переговорах с Вашингтоном.