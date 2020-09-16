По состоянию на 12:30 16 сентября в мире зарегистрировали свыше 29,5 млн случаев заражения COVID-19, от осложнений, вызванных заболеванием, скончались 935,2 тыс. человек, 20 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,6 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 195,9 тыс. человек, больше 2,4 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован более чем у 5 млн жителей, свыше 82 тыс. человек скончались, больше 3,9 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: свыше 4,3 млн случаев заражения, 133,1 тыс. смертей, 3,8 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Колумбии, Мексике.

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,079 млн человек (плюс 5670 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 18 917 человек (плюс 132 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 890 тыс. заболевших.

В Москве зафиксирован рост числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В оперативном штабе это объяснили несколькими факторами — ростом числа людей в общественном транспорте после 1 сентября, возобновлением внутреннего туризма и ростом посещаемости общественных мест.

Антитела к коронавирусу выявлены почти у каждого шестого пациента в России (16,9%). В ряде регионов РФ уровень общего иммунитета к инфекции достиг 50%. В Роспотребнадзоре считают, что COVID-19 становится сезонным заболеванием. В Южном полушарии высокая заболеваемость отмечалась зимой, а в Северном — в холодный период весны и осенью.

Вторая волна коронавируса уже видна на графиках Google. В качестве эксперимента были взяты график новых случаев инфицирования на Среднем Урале и график популярности запроса «пропало обоняние». При наложении графиков друг на друга видно, что пики приходятся на одни и те же даты. Тем временем создатель вакцины от COVID заявил о возможных 10 волнах болезни. По его мнению, новые вспышки стоит ждать до тех пор, пока у людей не выработается популяционный иммунитет.

Добровольцам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», необходимо соблюдать ряд ограничений. Женщинам не рекомендуется беременеть — если женщина забеременела во время испытаний, то ее отстранят от вакцинации, а врачи будут наблюдать за ее здоровьем. Мужчинам во время испытаний и в течение трех месяцев после них медики рекомендуют избегать зачатия ребенка и отказаться от сдачи спермы для искусственного оплодотворения. Кроме того, участникам запрещено употреблять алкоголь за три дня до вакцинации, а во время исследования стоит ограничить потребление спиртного и не допускается курение более десяти сигарет в день.

В Роспотребнадзоре уточнили, что переболевший COVID-19 человек не опасен для окружающих. Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что переболевшие COVID-19 люди могут выделять вирус еще в течение 90 дней. Однако специалисты уточнили, что речь идет не о выделении живого вируса, способного к дальнейшей репликации в другом организме, а о том, что при исследовании методом ПЦР выявляется его генетический материал.

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заявили, что для людей старше 70 лет препарат станет доступен примерно через полгода. Это время понадобится, чтобы закончить исследования на пожилых добровольцах. Уже известно, какие побочные эффекты дает новая вакцина, это слабость, температура и мышечные боли. От них страдают 14% добровольцев. Уже планируется изготовить аналогичный препарат и для животных. Образцы такой вакцины появятся в октябре. Часть депутатов Госдумы испытают российскую вакцину от COVID-19.

Коронавирус и Украина

На Украине за минувшие сутки выявили 2958 новых случаев заражения коронавирусом, что на 53 больше, чем днем ранее, когда было зарегистрировано 2 905 случаев.

Больше всего новых случаев коронавируса за минувшие 24 часа зафиксировано в Тернопольской области (380), Киеве (356), Одесской области (284) и в Харьковской области (272).

С начала пандемии на Украине выявлено уже 162 660 заразившихся коронавирусом, из них 3340 человек умерли, 72 324 пациента выздоровели.

Около 1 тысячи паломников-хасидов, которые находятся напротив пункта пропуска через госграницу с Белоруссией «Новые Яриловичи» в Черниговской области, не оставляют попыток попасть на Украину, сообщает украинская Госпогранслужба.

Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что ситуация не позволяет разрешить пропуск в страну новых паломников, в частности тех, которые собрались на границе с Белоруссией.

Городской совет Ивано-Франковска принял решение ослабить карантин в городе и возобновить работу школ и детских садов, несмотря на включение областного центра в так называемую «красную зону» с максимальным набором ограничений.

В рядах ВСУ обнаружили 31 случай заболевания острым респираторным заболеванием COVID-19 за сутки. Всего в данный момент болеют 630 человек.

Мэр украинского Харькова Геннадий Кернес заразился коронавирусом, он в стабильно тяжелом состоянии, сообщил директор департамента информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

Полузащитник луганской «Зари» Дмитрий Хомченовский заразился коронавирусом, сообщается на сайте украинского футбольного клуба.

Ситуация в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина против коронавируса может появиться через «три-четыре недели». По его словам, Соединенные Штаты «очень близки» к созданию вакцины.

Министерство образования и науки Таджикистана начало регистрацию таджикских студентов, которые обучаются в зарубежных вузах и не смогли выехать из страны из-за приостановки авиасообщения на фоне пандемии коронавируса.

Deutsche Bank провел опрос в Великобритании, Франции, США, Италии, Испании и Германии, посвященный отношению населения к вакцинированию. На первом месте по доле населения, готовой сделать прививку от COVID-19, оказалась Великобритания — там сделать укол готовы 78%. Более половины респондентов в Испании, Германии, Британии и Италии считают, что прививку от COVID-19 нужно сделать обязательной.

В ВОЗ заявили, что длительные последствия коронавируса остаются неизвестными. Это относится, в частности, к переболевшим детям. В организации отметили, что требуется больше исследований в отношении факторов, которые усиливают риск тяжелых случаев COVID-19. В связи с этим потенциальные долгосрочные последствия для здоровья тех, кто был инфицирован, по-прежнему неизвестны.