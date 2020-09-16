Ежегодно в начале осени в украинский город Умань Черкасской области прибывают десятки тысяч паломников-хасидов, чтобы отметить Новый год по иудейскому календарю, Рош-Ха-Шана, на могиле цадика Нахмана

В этом же году эпидемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в массовые мероприятия. Однако невнятность и двусмысленность украинских властей в плане норм карантина многих ввела в заблуждение.

Спасатели, водолазы и саперы помогут хасидам отпраздновать новый год в Умани © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Антон Родненков и Иван Кравцов. Если им можно, то почему хасидам нельзя?

Как следствие, на белорусско-украинской границе скопились около четырех тысяч паломников, которые пытаются прорваться в Умань. Украина стянула на границу части Нацгвардии. Подчиненные Арсена Авакова доложили президенту Владимиру Зеленскому накануне его отъезда в Австрию, что он может не беспокоиться и хасиды не прорвутся. Паломники застряли на нейтральной территории, где живут уже вторые сутки. Белоруссия пока обеспечивает их продуктами питания, медикаментами и водой.

В Объединённой еврейской общине Украины объяснили, что брацлавские хасиды не хотят нарушить государственную границу Украины и въехать вопреки запрету. Они были дезинформированы сообщением, что через границу с Белоруссией можно въехать в Украину. Однако некоторых особо настойчивых паломников украинские пограничники сейчас отлавливают по лесам и болотам Черниговской области и Волыни.

Лукашенко поручил организовать «зеленый коридор» для хасидов © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool Александра Лукашенко не пускать хасидов и в тот же день ввел санкции против Белоруссии. Власти Белоруссии в свою очередь требуют от Украины дать паломникам «зеленый коридор».

«Беларусь готова обеспечить транспорт. К примеру, автобусы, на которых паломники будут доставлены к пункту назначения (украинским святыням) и обратно, а затем в аэропорт для отправления на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID это никак не повлияло», — заявили в пресс-службе Лукашенко.

Президент Лукашенко утверждает, что паломники натолкнулись со стороны Украины на «стену непонимания».

Глава МИД Израиля Арье Дери 15 сентября в письме тоже попросил Зеленского впустить застрявших паломников.

«Уважаемый господин президент, на личной, сердечной ноте, практически в последние моменты, обращаемся к вам с просьбой разрешить из чрезвычайных гуманитарных соображений въезд в Украину тех, кто находится на границе с Беларусью, только на период Рош ха-Шана с учетом ограничений и полным выполнением всех санитарных норм периода COVID-19, какие ваша страна считает нужными», — говорится в письме.

На гуманитарных основаниях: МИД Израиля попросил Зеленского открыть границу хасидам © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Мэр Умани Александр Цебрий недавно ночевал в спальном мешке под Офисом президента, требуя не пускать паломников. Запретить приезд паломников требовал и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Однако президент Зеленский в недавнем интервью израильскому изданию The Jerusalem Post рассказал о том, что с нетерпением ждет паломников-хасидов.

«Мы очень гордимся этим ежегодным слетом в Умани и делаем все, чтобы создать нашим гостям наилучшие условия», — заявил Зеленский.

Таким образом, многие были введены в заблуждение, застряв между границами двух стран. Такой неопределенный подход вообще характерен для Зеленского и Офиса президента во многих вопросах, включая разведение сил на Донбассе или привлечение к ответственности экс-президента Петра Порошенко. Главное — всё всем обещать и понравиться всем сразу. После просьбы израильского МИД паломников, может быть, и впустят, «поморив» пару суток на КПП. Затем националисты устроят очередной шабаш возле его Офиса, и Зеленский опять запретит паломничество. Как следствие, люди будут метаться вслед за метаниями президента.

Хасиды, фуры, танцы и дальнобойщики: Более тысячи человек и 200 машин застряли на белорусско-украинской границе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

18 августа Кабмин Украины разрешает паломничество хасидов. 26 августа — вводит запрет с 28 августа, но 27 августа пересматривает свое же решение, сдвигая дату на день назад — на 27 августа. В итоге тысячи паломников все же прилетели на Украину именно 27 августа, но не смогли выйти из аэропорта. Аэропорты Киева и Одессы были устланы спящими паломниками, ставших жертвой метаний правительства Украины.

Тем не менее, многие успели въехать еще до 27 августа, хотя Рош-Ха-Шана в этом году будут праздновать 18 сентября. У многих хасидов есть вид на жительство на Украине. Все прибывшие обязаны были за свой счет пройти тестирование. Covid-19 был обнаружен у восьми паломников. В местной городской больнице есть только 14 койко-мест, предназначенных для больных Covid-19, и там уже проходят лечение 18 человек. Иными словами, в «реформированных» Ульяной Супрун больницах просто нет мест.

В Умани растет число заболевших коронавирусом хасидов © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В конце августа, до формального запрета, на окраине Умани чуть не случился погром: толпа местных жителей остановила микроавтобус с паломниками, что привело к стычке с правоохранителями, которые заявили, что паломникам въезд не запрещен. Накаляется ситуация на закрытой украинско-белорусской границе — между водителями-дальнобойщиками и сотнями паломников.

Таким образом, в очередной раз власти Украины при выборе между двумя решениями, из-за собственной бесхребетности, ухитряются получить негативные последствия от обоих вариантов. Пытаясь угодить всем сразу, Офис президента и Кабмин в итоге получают дискредитацию имиджа Украины на международной арене и раздражение со стороны местных жителей, рост заболеваемости при невозможности получить экономические выгоды от паломничества.