В этом же году эпидемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в массовые мероприятия. Однако невнятность и двусмысленность украинских властей в плане норм карантина многих ввела в заблуждение.
Въезд на Украину вроде бы запрещен, но вроде бы не совсем и не для всех иностранцев. Массовые мероприятия вроде бы как запрещены, но вроде бы проходят массовые концерты и празднуются дни городов. Границы закрыли в конце августа, но на днях из Белоруссии свободно въехали на Украину лидеры белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов. Если им можно, то почему хасидам нельзя?
Как следствие, на белорусско-украинской границе скопились около четырех тысяч паломников, которые пытаются прорваться в Умань. Украина стянула на границу части Нацгвардии. Подчиненные Арсена Авакова доложили президенту Владимиру Зеленскому накануне его отъезда в Австрию, что он может не беспокоиться и хасиды не прорвутся. Паломники застряли на нейтральной территории, где живут уже вторые сутки. Белоруссия пока обеспечивает их продуктами питания, медикаментами и водой.
В Объединённой еврейской общине Украины объяснили, что брацлавские хасиды не хотят нарушить государственную границу Украины и въехать вопреки запрету. Они были дезинформированы сообщением, что через границу с Белоруссией можно въехать в Украину. Однако некоторых особо настойчивых паломников украинские пограничники сейчас отлавливают по лесам и болотам Черниговской области и Волыни.
Киев 15 сентября попросил Александра Лукашенко не пускать хасидов и в тот же день ввел санкции против Белоруссии. Власти Белоруссии в свою очередь требуют от Украины дать паломникам «зеленый коридор».
«Беларусь готова обеспечить транспорт. К примеру, автобусы, на которых паломники будут доставлены к пункту назначения (украинским святыням) и обратно, а затем в аэропорт для отправления на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID это никак не повлияло», — заявили в пресс-службе Лукашенко.
Президент Лукашенко утверждает, что паломники натолкнулись со стороны Украины на «стену непонимания».
Глава МИД Израиля Арье Дери 15 сентября в письме тоже попросил Зеленского впустить застрявших паломников.
«Уважаемый господин президент, на личной, сердечной ноте, практически в последние моменты, обращаемся к вам с просьбой разрешить из чрезвычайных гуманитарных соображений въезд в Украину тех, кто находится на границе с Беларусью, только на период Рош ха-Шана с учетом ограничений и полным выполнением всех санитарных норм периода COVID-19, какие ваша страна считает нужными», — говорится в письме.
Власти Украины последнее время «кокетничали» относительно возможности паломничества: может, да, а может, нет. С одной стороны, паломники приносят приличные доходы Украине. С другой стороны, существует опасность новой вспышки инфекции. Хотя уровень заболеваемости на Украине существенно выше, чем в соседних странах и в Израиле. С одной стороны, хотелось бы понравиться международным партнерам, а с другой — не идти на конфликт с местными властями, не обеспеченными средствами для борьбы с коронавирусом.
Мэр Умани Александр Цебрий недавно ночевал в спальном мешке под Офисом президента, требуя не пускать паломников. Запретить приезд паломников требовал и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Однако президент Зеленский в недавнем интервью израильскому изданию The Jerusalem Post рассказал о том, что с нетерпением ждет паломников-хасидов.
«Мы очень гордимся этим ежегодным слетом в Умани и делаем все, чтобы создать нашим гостям наилучшие условия», — заявил Зеленский.
Таким образом, многие были введены в заблуждение, застряв между границами двух стран. Такой неопределенный подход вообще характерен для Зеленского и Офиса президента во многих вопросах, включая разведение сил на Донбассе или привлечение к ответственности экс-президента Петра Порошенко. Главное — всё всем обещать и понравиться всем сразу. После просьбы израильского МИД паломников, может быть, и впустят, «поморив» пару суток на КПП. Затем националисты устроят очередной шабаш возле его Офиса, и Зеленский опять запретит паломничество. Как следствие, люди будут метаться вслед за метаниями президента.
В подобной ситуации властям необходимо просто как-то четко определиться: либо запретить въезд всем иностранцам, либо организовать массовое мероприятие с соблюдением всех норм санитарной безопасности. В данном же случае — происходит ни то, ни другое.
18 августа Кабмин Украины разрешает паломничество хасидов. 26 августа — вводит запрет с 28 августа, но 27 августа пересматривает свое же решение, сдвигая дату на день назад — на 27 августа. В итоге тысячи паломников все же прилетели на Украину именно 27 августа, но не смогли выйти из аэропорта. Аэропорты Киева и Одессы были устланы спящими паломниками, ставших жертвой метаний правительства Украины.
Тем не менее, многие успели въехать еще до 27 августа, хотя Рош-Ха-Шана в этом году будут праздновать 18 сентября. У многих хасидов есть вид на жительство на Украине. Все прибывшие обязаны были за свой счет пройти тестирование. Covid-19 был обнаружен у восьми паломников. В местной городской больнице есть только 14 койко-мест, предназначенных для больных Covid-19, и там уже проходят лечение 18 человек. Иными словами, в «реформированных» Ульяной Супрун больницах просто нет мест.
В самой же Умани такой запрет (который вроде бы и не запрет вовсе) вызывает конфликты. На днях владельцы одного из кафе вывесили на двери вывеску «Хасиды не обслуживаются», чем оскорбили паломников. По данному факту полиция открыла уголовное производство за разжигание религиозной розни, но маловероятно, что к ответственности кого-либо привлекут.
В конце августа, до формального запрета, на окраине Умани чуть не случился погром: толпа местных жителей остановила микроавтобус с паломниками, что привело к стычке с правоохранителями, которые заявили, что паломникам въезд не запрещен. Накаляется ситуация на закрытой украинско-белорусской границе — между водителями-дальнобойщиками и сотнями паломников.
Таким образом, в очередной раз власти Украины при выборе между двумя решениями, из-за собственной бесхребетности, ухитряются получить негативные последствия от обоих вариантов. Пытаясь угодить всем сразу, Офис президента и Кабмин в итоге получают дискредитацию имиджа Украины на международной арене и раздражение со стороны местных жителей, рост заболеваемости при невозможности получить экономические выгоды от паломничества.