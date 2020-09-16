В конце лета 2020 года недоброжелатели обвиняли президента Украины Владимира Зеленского в адюльтере. Якобы у главы государства случился роман с его пресс-секретарём Юлией Мендель, в результате чего девушка забеременела. Мендель слухи опровергла, а президент промолчал. Однако громкие супружеские измены в украинской политике действительно случаются

Не подсчитать, сколько семей украинских чиновников развалились, как только глава семейства получал большую должность, деньги и неограниченные возможности.

Одна из громких историй случилась совсем недавно.

Из Китая с любовью

Коронавирусный карантин сделал знаменитой Анастасию Зинченко. Она

танцовщица ночного клуба, застрявшая в китайской провинции Ухань из-за собачки, которую отказались брать на украинский борт. Позднее девушка на Украину всё же попала, и даже с собакой. Девушка с собачкой из Уханя и глава миграционной службы Украины скрепили свою любовь летящими сердцами © Instagram

А уже в сентябре 2020 года Зинченко рассказала о романе с женатым главой миграционной службы Украины Максимом Соколюком. Он старше девушки на 23 года.

«Пришло время рассказать нашу историю знакомства. Это будет долгий, но очень интересный рассказ и я уверена, что вам он понравится», — самоуверенно написала в Instagram Анастасия Зинченко.

«20.02.2020 Максим (Соколюк) мне позвонил, чтобы спросить, почему меня не эвакуировали и узнать детали моей проблемы. Он увидел меня в списках я единственная была, кого не взяли на самолет.

Все это время мы общались и он помогал мне спланировать успешно мое возвращение домой, информационно и морально поддерживал. Всю историю в деталях по поводу трудностей перед полётом домой я уже писала, поэтому продолжу с 25.04.2020 — нашей встречи.

Когда я прилетела, мы встретились и не знали что сказать, как себя вести друг с другом, это было очень мило и неряшливо. Максим передал мне письмо, которое написал и уехал, я осталась у бабушки на самоизоляции. В письме он написал свои чувства, мысли. После прочтения я ходила по дому сама не своя, мы созвонились и он пообещал скоро приехать.

Это скоро произошло, через два дня», — сообщила Настя (орфография и пунктуация автора изменены для удобства чтения).

Как рассказала девушка, чиновник приезжал к ней в Херсон по выходным. И даже помог делать ремонт на кухне бабушки.

«Нестандартное знакомство, так ещё и первые дни вместе начались с ремонта. Наши чувства и отношения друг к другу стали не просто хорошими, они стали крепкими, тёплыми и домашними.

Звучит как сказка. Когда самоизоляция закончилась и ремонт тоже, Максим приехал и предложил переехать в Киев, помог собрать вещи и через день мы уже были в Киеве.

В те три недели произошло столько событий, что и книги не хватит одной. Ну а в Киеве у нас началась самая настоящая совместная жизнь и продолжение карантина», — признавалась Настя, сообщив, что их «любовь не похожа но обычную, она несёт необыкновенную историю и множество событий.

«Хочется лишь сказать — любите. Любите всем сердцем и будьте счастливы», — написала девушка. В семье Наташи Королевой разгорелся скандал из-за измены Тарзана © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Примечательно, что на момент судьбоносного знакомства Соколюк состоял в браке, у него двое детей. Но очарованный уханской танцовщицей, он подал на развод в апреле, а в августе уже официально стал холостяком. Причём это не помешало еще в мае сделать Насте предложение.

Как отметил чиновник, «у них много общего, одинаковые взгляды на жизнь и отношение к происходящему».

Новые чиновники избавляются от старого

К роману чиновника с танцовщицей общество отнеслось по-разному. Многие осуждали, что Соколюк бросил жену с двумя детьми. Говорили даже, что за подобное поведение его нужно уволить.

В то же время бывшая супруга заявила, что к Соколюку претензий не имеет и отпускает его с миром.

Власть и деньги действительно творят чудеса в личной жизни чиновников. Нередко меняли жен «новые лица» в Верховной Раде и Кабинете министров времён Петра Порошенко.

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Майдан пожирает своих детей: опубликовано видео избиения депутата Рады Гаврилюка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Михаила Гаврилюка, «казака», который бросил семью и отправился на заработки в Киев. Там он стал одним из «героев» Евромайдана, прошел в Верховную Раду, завёл роман, развелся и женился на молодой студентке.

В октябре 2020 года Украину ожидают местные выборы. По мнению ряда политтехнологов, наверняка мы увидим немало компромата на кандидатов — обязательно интимного характера. Как выражаются специалисты по чёрному пиару, «представится возможность залезть в постель ко многим чиновникам».

Конечно, если кто-то захочет это сделать.