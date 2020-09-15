В понедельник, 14 сентября, в резиденции главы российского государства «Бочаров ручей» на берегу Черного моря состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко

Поскольку встреча была анонсирована в формате один на один, а о её повестке давали самое общее представление, наблюдателям оставалось следить за знаками и знамениями.

Впечатления от увиденного свелись к обсуждению позы Лукашенко, которую тот принял в своем кресле, обращаясь к Путину. Поза вдохновила политически грамотных на творчество в фотошопе и воплотилась в десятках мемов на тему смирённой гордыни Лукашенко, который, вдоволь пошумев на тему суверенитета и самодостаточности, подобно блудному сыну, пришел к отцу, и тот его радостно встретил.

Это очень важная деталь и вишенка на торте всей аналитики вокруг сентябрьского 2020 года саммита президентов Союзного государства. Потому что ничего более убедительного, чем остроумная фотожаба, политологи так и не родили.

Слово и дело

А что могли анализировать наблюдатели? От чего они могли отталкиваться? Итоги встречи Путина с Лукашенко: кредит, вакцина и признание легитимным президентом © RIA Kremlin Pool | RIA Kremlin Pool | Перейти в фотобанк

Всё, что было нужно Лукашенко в самый трудный час — между 9 и 16 августа, — Россия уже дала. Далее дело было только в том, насколько президент союзной Белоруссии сможет привести свои дела в соответствие с пылкой речью перед Домом правительства в Минске, 16 августа.

Всё решилось во вторую неделю протестов: Лукашенко решительно взял рулевое управление своим государством, силовиками и руководителями отраслей, завел механизм жесткой властной пирамиды, и она, треща и дымя, с лязгом и грохотом, медленно двинулась вперед.

Вертикаль у Лукашенко пусть и выглядит несколько архаично, зато в кризисной ситуации действовала безотказно. С учетом масштабов протестного движения, его многочисленности и стойкости, Лукашенко за четыре недели сумел произвести «обвалку» фронды.

Полностью зачищены те, кто даже намекал на претензию возглавить «Беломайдан». Это было сделано может и не молниеносно, чего ожидали сторонники Лукашенко, но неотвратимо. Одних вышвырнули за пределы страны, других поместили в СИЗО под уголовное дело о захвате власти.

А вот свободу действий Лукашенко получил только и исключительно после «звонка другу» 15 августа. Друг пришел на помощь в ту же секунду, что особо отметил лично президент Белоруссии, обращаясь к своему российскому коллеге под камеры в «Бочаровом ручье».

Именно озвучивая слова публичной благодарности Владимиру Путину, Лукашенко и принял машинально ту самую позу, которую так остроумно высмеивали юмористы-аналитики.

Что ж, с очевидным спорить трудно, и Лукашенко доказал, что «Бацькой» себя называть может только после того, как получил заверения в том, что Москва признает его легитимным президентом, будет вести диалог только с ним и, если понадобится, выполнит все свои обязательства, в том числе на территории союзной страны. Гаспарян объяснил, почему Путин и Лукашенко не подписали документы по Союзному государству © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Но это все произошло не в Сочи, а гораздо раньше. Тем более, что силовая поддержка не понадобилась, и, комментируя саммит, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские «резервы» отправились в места постоянной дислокации.

Одна деталь: в эти дни на территории Белоруссии все же находятся некоторые российские воинские части, которые принимают участие в учениях «Славянское братство — 2020». Что также комментировал лично Лукашенко в официальной части саммита, но мало кто из аналитиков обратил на это внимание.

И хотя это просто учения, а ситуация в Белоруссии вполне спокойная, но все же с российской армией всегда надежнее, чем без нее.

В общем, саммит закончился — теперь нужно думать о будущем.

У закрытых дверей

Не напомнил никто в СМИ и тот факт, что в последний раз президенты двух стран виделись в Сочи 7 февраля. И, что характерно, анонсировалась встреча точно так же, как и нынешняя.

Обтекаемо, потому что общение намечалось точно как вчера — тет-а-тет. То есть за закрытыми дверями. 7 февраля Лукашенко приехал в «Бочаров ручей» и несколько часов что-то обсуждал с Путиным. Одно отличие: тогда президента РБ сопровождала внушительная делегация, которая присоединилась к переговорам после личной беседы глав государств.

Темы, как сообщали спикеры, были чисто экономические, а также касающиеся дальнейшей союзной интеграции. Но на тот момент было ясно, что перед президентскими выборами Лукашенко ни на йоту не отклонится от своей твердой и чего греха таить — упрямой позиции, о которой он не раз говаривал публично: ни пяди суверенитета никому не отдадим.

Память человеческая коротка, недавние события в Белоруссии успели заслонить то, что было в начале года. И уж точно единицы хранят воспоминания о том, что перед драматическим днем голосования 9 августа отношения Белоруссии и России были хуже некуда. Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги © tsepkalo.by

Да что там хуже — поговаривали вообще о распаде Союзного государства! Все началось два года назад, когда правительство России провело налоговый маневр, за бортом которого оказались белорусские партнеры, которых «оставили» без компенсации. Как не крути, а настоящий российско-белорусский конфликт начался именно с этого, остальное нанизалось в ходе дальнейших пикирований.

Выработался даже шаблон встреч на высшем уровне. Лукашенко прилетает в Сочи, там за закрытыми дверями долго что-то обсуждает, после многочасовых переговоров с глазу на глаз улетает в Минск без общения с прессой. Это стало типично, и от очередной встречи уже привычно стали ожидать именно такого алгоритма.

После встреч Лукашенко в Минске разражался грубоватыми, а чаще откровенно оскорбительными политинформациями в адрес российской стороны. А где слово, там и дело. И посла Бабича высылали, и нефть грозились перекрыть, трубу отобрать, всякое было.

Потом стало совсем никуда: была ситуация с «Белгазпромбанком», арестованы «33 богатыря», которых грозили отдать Украине. И Бог знает, куда бы завел скользкий путь дипломатии Лукашенко, если бы он не просчитался, уверовав, что, играя эти песни, он покупает свою прозападную аудиторию.

Всё оказалось не так. И, как только наступило 9 августа, он получил от своего народа пощечину. Потом были три дня сомнений в первую неделю протестов и долгожданный «звонок другу».

Так что в сентябре в Сочи прилетел совсем не тот Лукашенко, который прилетал туда в феврале. Это два разных президента Белоруссии. Ну а те, кто уж очень хорошо знает и помнит историю двусторонних отношений, напомнят и то, что так было всякий раз, когда Лукашенко устраивал забег с паровозом наперегонки.

Бывало и похуже, в 1999 году, когда параллельная власть в лице альтернативных парламента и президента едва не устроили путч. И вообще-то договор о Союзном государстве стал вроде как последствием тех событий, о которых не всякий белорус помнит.

Вечное дежавю

Ищенко рассказал, как Лукашенко настроил против России пророссийских белорусов © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

И если исходить из реалий, то раз уж в 1999 году смута закончилась Союзным договором, то, может, в 2020-м брожения завершатся чем-то обязательно хорошим?

Все друзья Союзного государства веруют, что Лукашенко хоть сейчас понял, что без России никуда. И если это так и в конце концов несчастье помогло, то, может, хоть к Новому году под елкой нас ждет подарок в виде реализованного договора о союзной интеграции и как минимум единой валюте, что подписали еще в 1999 году.