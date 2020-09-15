Популярная украинская сеть книжных магазинов «Книгарня «Е» вновь начнет продавать книги на русском языке. Об этом компания сообщила на своей странице в фейсбуке, назвав вынужденной мерой, продиктованной рынком, экономическими расчетами и читательским спросом

До сих пор, начиная с 2007 года, в «Книгарне» на полках были представлены книги украинских авторов или их переводы мировой литературы. Суммарно около 90% ассортимента. Но без поддержки государства, как выразились менеджеры «Книгарни», они не могут больше конкурировать с русскоязычной книгой.

На Украине заявили о высоком спросе на русскоязычные книги © flickr.com, Abhi Sharma

«Давайте откровенно оценивать ситуацию по состоянию на 2020 год:

1. Если не учитывать сеть магазинов «Е», 50-70% в обороте крупных книготорговых структур составляет русская книга (как импортируемая, так и изданная в Украине).

2. Главная причина продвижения ритейлом русской книги — привлекательные условия (большая маржа)

3. Возможность создавать привлекательные условия определяется в первую очередь преимуществами в себестоимости российского продукта по сравнению с украинским (меньшая стоимость авторских прав и перевода на один экземпляр)

4. Российский книжный бизнес всегда может рассчитывать на поддержку собственного государства в продвижении своего продукта в Украине.

Несложно предположить, что в этих условиях сегмент украиноязычной книги постепенно сжиматься. Книжный магазин «Е» вынужден учитывать изложенные обстоятельства в планировании своей дальнейшей работы».

Такая позиция «Книгирни» взбудоражила украинскую интеллигенцию, агитирующую за тотальный запрет русских книг, фильмов, культуры.

Во-первых, «Книгарне Е» напомнили, что она в свое время порицала конкурентов за продажу русскоязычного контента:

«Вы ж позорили Yakaboo за продажу русскоязычных книг. Советую повесить плакат с Януковичем "Потому что последовательный"», — написал в фейсбуке политолог Евгений Магда.

Во-вторых, компанию обвинили, что она поставила свои экономические интересы выше патриотизма. Медиа-эксперт Отар Довженко написал в комментарии на странице «Книгарня Е»:

«Именно поэтому же у вас и покупали, в том числе с безбожными наценками, так вы казались местом, свободным от засилья русских книг. Променять эту многолетнюю лояльность на сомнительный доход от продажи российских книг, да еще и переложить ответственность за свое соглашательство на "государство" — поступок, в котором легко узнать изысканный бизнес-стиль директора лесопилки. Фу. Буду покупать книги в других местах». Украинские националисты раскритиковали сеть книжных магазинов из-за заявления о спросе на русскоязычные книги © CC0, Pixabay

В защиту «Книгарни «Е» выступил журналист Вахтанг Кипиани. Он написал, что понимает решение магазинов продавать российские книги — для них это вопрос выживания.

«Сотни моих френдов написали оскорбительные и отчаянные комментарии о книжном магазине, который решил продавать российские книги. Меня это решение тоже разочаровало. Но по другим причинам. 80% украинцев за год не купили ни одной книги, — пишет Кипиани на своей странице в фейсбуке. - В этой ситуации бизнес, который сам себя ограничил украиноязычной аудиторией априори проигрывает. Потому что есть такая наука арифметика. "Да мало нас". И этот момент непременно должен был наступить — либо закрыться, либо измениться.

Это очень обидно. Но коллективное самоубийство с пожеланием сети умереть и обещаниями не покупать там ничего просто приблизят ее смерть.

Можно подумать, что кто-то завтра вытащит из кармана несколько миллионов долларов и создаст что-то другое, лучше и украиноязычное. Фиг вам. Дураков, которые хотят дотировать годами некоммерческий бизнес что-то не наблюдается. Если бы украинцы читали больше, поддерживая свое, не было бы этого скандала».

А украинцы бы читали больше, только опять-таки русскоязычные книги, если бы не запретительные законы имени Порошенко. Они фактически ограничили ввоз легальной русскоязычной литературы, что привело к возникновению серого рынка и росту цен на книги на русском языке.

А еще к снижению читательской активности. Среднестатистический украинец тратит на книги 2,5 доллара в год, тогда как немец — 100 долларов.

Напомним, в начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения.

В 2019 году Совет национальной безопасности и обороны Украины внес в санкционный список около 850 человек и почти 300 компаний, среди которых российские книжные издательства и магазины, включая «Эксмо», «АСТ», «Книжный мир», «Вече», «Центрполиграф», «Яуза» и «Яуза-пресс», Издательский дом «Питер», интернет-магазины «ЛитРес», книжный магазин «Лабиринт» и другие.

15 сентября 2020 года телеканал «НАШ» провел опрос в своем эфире о читательских предпочтениях среди телезрителей. С утверждением «Я предпочитаю книги на украинском языке» согласились 6% респондентов, «Я предпочитаю книги на русском языке» — 92%.

Так что главный языковой закон, который работает пока эффективнее, — экономический. Читатель выбирает гривной. А книгоиздатели и магазины выбирают того читателя, который выбирает гривной. Ничего лично, только бизнес.