По состоянию на 12:30 15 сентября в мире зарегистрировали свыше 29,2 млн случаев заражения COVID-19, от осложнений, вызванных заболеванием, скончались 928,5 тыс. человек, 19,8 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,5 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 194,5 тыс. человек, больше 2,4 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован более чем у 4,9 млн жителей, свыше 80,7 тыс. человек скончались, больше 3,8 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: свыше 4,3 млн случаев заражения, 132 тыс. смертей, 3,7 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Колумбии, Мексике.

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели 1,068 млн человек (плюс 5509 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 18 635 человек (плюс 57 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 878 тыс. заболевших.

Первая партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» для расширенных клинических исследований может быть выпущена в ноябре.

Собянин исключил планы вводить дополнительные ограничения в Москве.

«Никаких дополнительных ограничений, санитарно-защитных мер мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать», — сообщил Собянин.

Мэр добавил, что ожидает управляемую эпидемиологическую ситуацию в ближайшие недели и месяцы.

Российские медики получат стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19 и в сентябре 2020 года.

Тем временем в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава предложили лишить стимулирующих выплат за борьбу с COVID-19 тех медиков, которые отказываются от вакцинации. Это предложение содержится в докладе, подготовленном под общей редакцией научного руководителя института, академика РАН Владимира Стародубова. Однако директор НИИ Ольга Кобякова пояснила, что инициатива не является официальной позицией института.

В России ожидается повышение заболеваемости коронавирусом в ноябре. На этот случай, по информации Минздрава, в запасе находятся 22 тысячи реанимационных коек, занято около 80%. Расходы на здравоохранение в первой половине года в регионах выросли в 2-3 раза.

Дистанционное обучение подорвало здоровье российских школьников, у 80% из них появились проблемы с психикой. Отмечается, что во время самоизоляции у детей стали чаще проявляться депрессивные и астенические состояния, у каждого второго школьника стали появляться головные боли и нарушения сна. Психологи отметили, что дистанционное обучение строго противопоказано детям младшего школьного возраста. По их словам, для маленьких детей особо важна наглядность.

Украина и коронавирус

Украинские медики выявили за минувшие сутки 2905 новых случаев заражения коронавирусом, что на 18% больше, чем днем ранее, когда было зарегистрировано 2462 случая.

Больше всего новых случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в Тернопольской (390), Харьковской (307), Одесской (306) областях, Киеве (285), Львовской (186), Ивано-Франковской (153), Черновицкой (142), Киевской (118) и Черкасской (109) областях.

Всего с начала пандемии в стране заболели 159 702 человек, умерли 3264 человека, выздоровели 70 810.

За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли 11 человек, что стало новым антирекордом в городе по количеству смертельных случаев в сутки.

Около 1,5 тысячи паломников-хасидов находятся на территории Белоруссии в приграничных районах с Украиной, которая не пропускает их через свою границу из-за мер по борьбе с коронавирусом.

Глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко лично направился на границу с Белоруссией из-за прибытия иностранцев, которые пытались попасть в страну.

Городской совет Черновцов подал иск в суд, в котором требует признать противоправными и недействительными отдельные пункты кабмина Украины о карантинных ограничениях, введенных из-за угрозы распространения коронавируса.

Глава Николаевской областной администрации на Украине Александр Стадник заявил, что получил положительный результат теста на наличие коронавирусной инфекции.

Первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов опроверг информацию о том, что глава горсовета Геннадий Кернес заразился коронавирусом и находится в коме.

Вспышку коронавируса зафиксировали в Любарском психоневрологическом интернате в Житомирской области Украины, там заболели восемь человек.

Более 500 классов украинских школ пребывают на самоизоляции, а работа 37 учреждений среднего образования полностью переведена на дистанционный формат в связи с ростом числа заражений коронавирусом.

Ситуация в мире

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони излечился от коронавируса COVID-19 и выписался из больницы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным заявил о начавшейся в Европе второй волне пандемии COVID-19.

«Вы видите, что происходит в Европе. Уже однозначно началась сильная вторая волна. Я боюсь, что она будет мощнее, чем первая. Я уже вижу эти тенденции, мы отслеживаем их», — предупредил Лукашенко.

Произвести достаточное количество вакцин от коронавируса для всего человечества будет невозможно до 2024 года, заявил Адар Пунавалла, исполнительный директор Индийского института сывороток — одного из крупнейших производителей подобных препаратов в мире. Фармаколог пояснил, что если вакцина будет состоять из двух компонентов, то, чтобы привить все население планеты, потребуется 15 млрд доз препарата. Произвести такие объемы фармацевтические предприятия в ближайшее время не смогут.

Коронавирус помог Украине вдвое сократить «дыру» во внешней торговле © РИА Новости, Сергей Субботин | Перейти в фотобанк США) обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2 даже при минимальной дозировке. Препарат показал высокую эффективность в профилактике и лечении коронавируса среди мышей и хомяков. Специалисты пришли к выводу, что обнаруженное вещество наделено способностью к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса. При этом его молекулы не связываются с клетками человека, за счет чего можно минимизировать негативные побочные эффекты.

Испытания вакцины AstraZeneca в США приостановили из-за побочного эффекта. Они не возобновятся по меньшей мере до середины текущей недели.

ВОЗ прогнозирует рост смертности из-за COVID-19 в Европе в октябре и ноябре. В организации считают, что увеличение числа смертей будет связано с ростом количества случаев инфицирования из-за новой волны эпидемии в Европе.

В Египте украинца с положительным тестом на COVID-19 изолировали в отеле и оставили без помощи медиков, а вместо лечения ему приносили витамины. По словам родственников туриста, они неоднократно обращались в страховую фирму, но никакого результата не добились.