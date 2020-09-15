В понедельник, 14 сентября, в Сочи прошли четырёхчасовые переговоры президента РФ Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений

Переговоры проходили на фоне продолжающихся протестов оппозиции в Белоруссии и, как сказали бы раньше, в сложной международной обстановке. Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

«Мы всех любим»

Москву это не смутило. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Александр Лукашенко является легитимно избранным президентом Белоруссии.

По словам Пескова, люди, которые не признают результаты выборов главы государства в Белоруссии и те, кто согласен и с их итогами, — граждане братской для России страны. «Ему повезло». Ищенко рассказал, когда оппозиция точно свергла бы Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Мы всех их ценим и любим, но как с самого начала говорил Владимир Путин, мы хотим, чтобы в Белоруссии все происходило не в форме неконституционных процессов, а в правовом русле», — пояснил Песков.

Напомним, массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

Представители оппозиции объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.

Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.

«Диалог с диктатором»

О чём бы ни договорились Лукашенко с Путиным, белорусская оппозиция заранее объявила все договорённости неправомерными. В преддверии встречи экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к президенту РФ с таким предупрждением.

«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи, это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом», — заявила она. Белорусский эксперт сказал, как Москва помогает Лукашенко обеспечить транзит власти © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Политолог Олег Неменский в связи с этим напомнил, что Александр Лукашенко является президентом Белоруссии не по результатам этих выборов, а по результатам предыдущих, законность которых сама Тихановская не отрицала. Она заявляла о фальсификации выборов, которые прошли в августе этого года, а инаугурация президента после этих выборов еще не состоялась.

В то же время, по словам Неменского, «серьезные межгосударственные договоры между Россией и Белоруссией будут ставиться под сомнение и Западом, и частью белорусского общества на основании того, что это общество сейчас расколото относительно признания легитимности Лукашенко и потому что на Западе эту легитимность склонны отрицать».

Неменский при этом отметил, что единой западной позиции по этому вопросу пока нет, «но уже сейчас можно предположить, что если произойдет смена власти, то все договоренности с Россией будут поставлены под сомнение на том основании, что заключивший их президент Лукашенко будет считаться нелегитимным…»

Вакцина и кредит в 1,5 млрд долларов

На встрече президентов РФ и Белоруссии в Сочи было принято решение о том, что Россия предоставит Минску новый государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов

По словам Владимира Путина, Россия остается самым крупным инвестором в экономику Белоруссии, и новый кредит — продолжение этой политики.

Дмитрий Песков по итогам встречи заявил, что предоставление Россией нового кредита Белоруссии нельзя трактовать как вмешательство во внутренние дела Минска. Спросили: не повторится ли сценарий с кредитом Януковичу? На это Песков ответил, что говорить об этом неуместно: деньги предоставляются не Лукашенко, а братской стране.

Говорили не только о деньгах. Песков сообщил, что лидеры двух стран «отдельно остановились на участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины «Спутник-V». Ищенко рассказал, как Лукашенко настроил против России пророссийских белорусов © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

По его словам, «Путиным были даны соответствующие указания по подготовки первой партии поставок, которые будут предназначаться для Белоруссии».

Трансфер власти

Россия располагает инструментами обеспечения трансфера власти в Белоруссии, считает лен Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько.

«Возможности есть. Тут много инструментов: финансовых, экономических, дипломатических, медийных. Можно было бы просто сказать, что Россия поддерживает того или иного кандидата, но для этого должна была проводиться какая-то предварительная работа. Этому кандидату должны были быть обеспечены хотя бы условия безопасности», — сказал он в интервью Украине.ру.

При этом, по его мнению, «возможно, и не надо делать ставку на одного только Лукашенко», поскольку тот — «фигура уходящая».

Политолог Александр Асафов высказал мнение, что России не стоит «в этом (в трансфере власти — Ред.) участвовать, поскольку это будет расценено как вмешательство во внутренние дела». Да это и не нужно, считает политолог. По его мнению, «любой президент Белоруссии с любой фамилией будет вынужден договариваться с Россией, но возможно с разных позиций в силу исторической и территориальной близости».

«То есть все развороты на Запад — это иллюзии, у которых есть серьезные экономические последствия. Какие это последствия в экономическом и демографическом ключе — можно посмотреть на страны Балтии и Украины», — сказал Асафов.

В свою очередь, Олег Неменский отметил, что у России нет возможности обеспечить трансфер власти в РБ. Политолог Асафов: Интеграция России и Белоруссии неизбежна из-за логики исторического процесса © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, «Белоруссия в достаточной степени независимое государство, этим и бравирует нынешний президент Белоруссии».

«Он действительно добился существенной независимости Белоруссии от России, не в экономике, но в политике», — отметил эксперт.

Он добавил, что, по его мнению, Лукашенко на деле «не собирается организовывать трансфер власти ни сейчас, ни в обозримом будущем».

Что с интеграцией?

Отдельным вопросом повестки дня были «перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства».

Исторический процесс не оставил России и Белоруссии других вариантов, кроме интеграции, вопрос лишь во времени, считает Александр Асафов.

По его словам, «у России есть своя позиция, эта позиция содержательна и конкретна, учитывая глубину проработки дорожных карт, поэтому будет поиск тактики по их исполнению».

«Поэтому говорить о глубине и скорости интеграции стоит с оглядкой на уже принятые решения, поскольку я не думаю, что у Лукашенко есть диапазон для торга, для того, чтобы взять отсрочку до 2022 года», — сказал эксперт в интервью изданию Украина.ру.

Асафов отметил, что оппозиция может «взять в повестку антиинтеграционные слоганы против любых шагов навстречу в рамках Союзного государства», но это ещё больше усложнит задачу мобилизации — «поскольку очевидно оттолкнет симпатизирующих России, но негативно относящихся к Лукашенко».

С этим согласен Олег Неменский, отметивший, что «для протестного движения геополитическая тема довольно опасна, так как она раскалывает участвующих в протесте».

Стороны хотят выяснить принципиальную возможность интеграции, считает Богдан Безпалько. Он напомнил, что «ещё 8 сентября Лукашенко заявлял, что интеграция на условиях Союзного договора невозможна, что выросло два поколения, что этот документ устарел и что его условия не соответствуют сегодняшним реалиям». Богдан Безпалько: Россия должна быть готова к тому, чтобы работать с Белоруссией без Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

По словам эксперта, интеграция возможна, более того, «этот вопрос перезрел, и ничего абсолютно неисполнимого в положениях Союзного договора нет».

«Для того, чтобы ответить на этот вопрос точно, нужно не спрашивать мнение Александра Григорьевича (Лукашенко — Ред.), а провести в Белоруссии референдум, который показал бы реальное отношение жителей республики к вопросу интеграции на разных условиях», — подчеркнул Безпалько.

Белорусский политолог Алексей Дзермант написал на своей странице в Facebook 14 сентября, что внешнее давление на Белоруссию усиливается, и признание Светланы Тихановской избранным президентом со стороны Польши и Литвы является беспрецедентным вмешательством во внутренние дела страны и откровенно враждебными действиями.

«В этой связи сейчас у Путина и Лукашенко на повестке дня стоит важнейшая задача — усилить Союз (Союзное государство — Ред.), договориться о прорыве в его развитии, идти к созданию единого народно-хозяйственного комплекса и еще более интегрированного оборонного контура», — заявил эксперт, добавив, что «времени мало, нужно это делать быстрее».