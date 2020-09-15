В понедельник, 14 сентября, были обнародованы результаты опроса «Польша–Россия: общественный диагноз 2020», которые продемонстрировали принципиально различное отношение поляков к русским и к России как государству

Опрос, проведённый по заказу Центра польско-российского диалога и согласия, концентрирует внимание на русских и России, но на самом деле его тематика шире, и касается отношения поляков к различным народам и государствам.

Причём речь идёт как о соседях Польши, так и о евроатлантических союзниках этой страны — Великобритании и США. Но в ключевом, на мой субъективный взгляд, вопросе — «Какой народ ближе всех полякам с точки зрения и культуры?» — было всего семь пунктов.

По шкале от 1 (самый близкий) до 7 (самый далёкий) соседи Польши разместились в следующем порядке: чехи (2,8), словаки (3,1), литовцы (3,6), украинцы (3,7), белорусы (4,4), немцы (5,0) и русские (5,4). Зеленский хочет, чтобы в Польше восстановили могилы виновных в Волынской резне © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Хотя большинство разделов опроса его авторы пытаются интерпретировать, никакого объяснения такой оценке русских со стороны поляков нет. Возможно, потому что ответ лежит на поверхности: это оголтелая русофобская пропаганда в Польше на протяжении десятилетий, которая особенно усилилась после 2014 года.

С другой стороны, дело может быть в историческом страхе поляков по поводу русско-германского союза за их счёт, да и просто в комплексе перед большими народами.

Правда, навстречу немцам поляки готовы сделать куда больше шагов навстречу, чем в сторону русских. Так, в ответе на вопрос, какой ещё иностранный язык, кроме английского, стоит изучать полякам, немецкий занял первое место с большим отрывом — 39%. На втором месте оказался китайский — 17%, а русский был третьим — 16%.

При этом более двух третей опрошенных заявили, что русский уже знают. Правда, на хорошем уровне им владеют только 11% опрошенных, но 57% могут пообщаться с русскими на их языке и понять короткую информацию, записанную кириллицей, причём в возрастной категории старше 65 лет таких людей 75%.

Это неудивительно, ведь до начала 1990-х русский язык изучали во всех школах Польши.

При этом старшее поколение поляков наиболее критично оценивает отношение России к Польше. Если в целом 21% опрошенных считает его дружественным, то в категории 65+ таких всего 13%. С другой стороны, молодые поляки гораздо чаще оценивают отношение России к Польше как дружественное.

Например, в группе людей в возрасте от 24 до 34 лет таких ответов было 36%, а в категории 18-24 года — 34%. Молодые поляки также более критично относятся к утверждению о том, что «Россия является угрозой для Польши»: в категории от 18 до 24 лет его поддерживают 35% опрошенных, тогда как с этим согласны 69% поляков в возрасте 55-64 лет. «Символ борьбы за свободную Белоруссию». Польша лепит из Тихановской государственного деятеля © REUTERS, Kacper Pempel

Стоит отметить, что за последние шесть лет число поляков, считающих отношение России к Польше дружественным, выросло на 4%, однако по этому показателю Россия принципиально отличается от всех остальных государств, включенных в список.

Даже отношение Белоруссии к Польше считают дружественным 57% (правда, опрос проводился до начала нынешних протестов), у Германии — 74%, Франции — 76%, Украины — 77%, а у Словакии — рекордных 96%.

А вот отношение к Польше обычных россиян поляки оценивают совсем по-другому: дружелюбным его считают 64% опрошенных, что уже сравнимо с аналогичной оценкой отношения к Польше немцев — 73%.

Авторы опроса отмечают, что такая сильная разница в оценках отношения народа и государства к Польше наблюдается только в случае России и русских. При этом спонтанные ассоциации поляков со словом «русский / русская» в большинстве позитивные — 43%, причём на первом месте — «добрый, открытый народ». Нейтральных ассоциаций 27%, среди них чаще всего упоминали Путина, а негативных — 38%.

Примечательно, что главной отрицательной ассоциацией, связанной с русскими, у поляков является «алкоголь, водка, много пьют». Однако, согласно показателям Всемирной организации здравоохранения за 2016-201-й, среднегодовой уровень потребления алкоголя на душу населения в Польше выше, чем в России: 11,7 литра против 11,2.

Отдельно был исследован образ России в глазах поляков в следующих пяти категориях: «дружелюбная — недружелюбная», «авторитарная — демократическая», «современная — отсталая», «богатая — бедная», «стоящая — не стоящая посещения».

В первых двух особых неожиданностей не было: демократичной Россию назвали 11% опрошенных (авторитарной — 74%), дружелюбной — 20% (недружелюбной — 45%). Тяжелее всего полякам было ответить на вопрос об отсталости либо современности России — тут 53% не определились с мнением, отсталой Россию назвали 28%, а современной — 19% опрошенных. При этом бедной Россию считают 23%, а богатой — 37%.

Но больше всего авторов опроса поразило количество поляков, которые считают Россию страной, которую стоит посетить — 71%, причём 54% уверены, что это непременно нужно сделать. Лишь 17% считают, что в Россию ехать не стоит — при том, что шесть лет назад таких было 35%, а привлекательной для туристов в 2014-м считали Россию лишь 38% поляков. Польше предрекли соседство с «новой Российской империей» © CC0, Pixabay

Учитывая тот факт, что 85% опрошенных в России после распада СССР не были, именно туризм мог бы стать одним из краеугольных камней в процессе улучшения отношений между Польшей и Россией, которые в Центре польско-российского диалога и согласия справедливо оценивают как «стабилизированные на весьма низком уровне».

Причём туризм имеет куда меньшую потенциальную идеологическую нагрузку, чем сотрудничество в культурной и общественной сфере. Хотя 85% опрошенных поддерживают такое сотрудничество, но лишь треть выступает за него безо всяких ограничений, «потому что это лучший способ объяснить свои аргументы россиянам и узнать точку зрения соседа». А вот 52% выступают за введение определённых ограничений в этой сфере, «поскольку культурное сотрудничество, помимо смягчения конфликтов, может использоваться российскими властями для распространения манипуляций или дезинформации». При этом 9% и вовсе считают опасными любые контакты с Россией, даже в области культуры.

К сожалению, придерживающиеся именно последней точки зрения люди в последние годы определяют гуманитарную политику Польши.

Так, в мае минувшего года польского певца Петра Косевского выгнали из музея Второй мировой войны в Гданьске, когда он вместе с другими артистами начал петь известную песню Никиты Богословского и Владимира Агатова «Тёмная ночь» — причём на польском языке, в переводе известнейшего польского поэта Юлиана Тувима. Но директор музея Кароль Навроцкий потребовал остановиться, назвав песню «большевистской» и «запрещённой в Польше».

Инфраструктура угрозы. Как военные США обустраиваются в Польше для противостояния России © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Позже музей на своём официальном сайте написал, что песня носит «недвусмысленно пропагандистский характер», а её сюжет напомнил работникам музея мысли об «убийствах, грабежах и изнасилованиях женщин» в районах, населенных поляками.

Примечательно, что Каролю Навроцкому — 37 лет, то есть он входит в ту возрастную категорию поляков (35-44), в которой лишь 18% считают политику России в отношении Польши дружественной — то есть в два раза меньше, чем среди более молодых сограждан, за которыми будущее.