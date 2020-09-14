«Марсианская мгла накрыла Сан-Франциско», «Последний день Помпеи на западе США» - такие заголовки заполнили первые полосы американских СМИ, которые иллюстрируются кадрами жутких огненных торнадо

Число жертв стихии увеличилось до 33 человек, сообщило агентство Associated Press. Несколько десятков жителей числятся пропавшими без вести. В общей сложности, в США сейчас зафиксировано более сотни возгораний. Некоторые очаги разрослись до рекордных размеров, и их суммарная площадь практически достигает двух миллионов гектаров земли и леса.

По состоянию на понедельник, 14 сентября, тяжелая ситуация сложилась в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния. Пылающие леса тушат и с земли, и с воздуха. Из-за непрекращающегося огня небо над Сан-Франциско окрасилось в красно-оранжевый цвет, а небоскребы тонут в густом дыму.

Масштабы бедствия называют беспрецедентными и сравнивают с Апокалипсисом. «На город опустилась ночная тьма», описывают в социальных сетях ситуацию местные жители.

Ожидается, что в понедельник в Калифорнию прибудет президент Дональд Трамп, чтобы лично заслушать доклад о принимаемых мерах.

Из районов, объятых пламенем, эвакуировались более 500 тысяч человек, это 10% населения штата Орегон. Последние несколько дней за одну минуту огонь выжигает территорию в 3,5 гектара. Пожар уже уничтожил свыше 4 тыс. домов и хозяйственных построек. При этом до конца сезона пожаров в США остается ещё четыре месяца.

К тушению пожаров привлечены более 30 тысяч сотрудников спасательных служб, тысячи единиц спецтехники. Некоторые места настолько опасны, что туда даже не планируют отправлять пожарных. Ситуация беспрецедентная, признают местные власти. В Чернобыльской зоне вспыхнул пожар © AP, Yaroslav Yemelianenko

Тушить огонь пожарным мешает ветреная и сухая погода в регионе, низкая влажность, быстрое распространение огня и появление огненных торнадо над охваченными пламенем территориями. Число погибших, о которых сообщалось до сих пор, вероятно, возрастет, поскольку аварийные бригады только начинают разбирать обгоревшие развалины, заявили официальные лица.

Как заявлял губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, причиной этих лесных пожаров стали рекордная жара и ветры. В пострадавших от пожаров штатах власти объявили красный уровень чрезвычайной ситуации.

В поисках причин происходящего власти говорят о «человеческом факторе». Под этим термином подразумевается откровенно плачевное состояние местных электросетей. Из-за законодательства Калифорнии управляющие этими сетями компании вынуждены платить огромные налоги. Многие линии электропередач и трансформаторные подстанции не видели ремонта годами, если не десятилетиями.

Из-за жары резко возросла нагрузка на электрические сети — люди по всему штату начали использовать кондиционеры, и в некоторых местах провода ЛЭП начали искрить и воспламеняться, поджигая вокруг деревья и кустарник.

Однако даже это могло бы пройти без серьезных последствий, если бы руководство Калифорнии не придерживалось «зеленых взглядов». На территории штата фактически запрещена вырубка леса. Речь идет не только о живых деревьях — нельзя рубить и убирать засохшие стволы.

Именно высохшие деревья и кусты становятся идеальным топливом для огня, и пока власти штата не разберутся с этой проблемой, Калифорния не сможет окончательно обезопасить себя от повторения рекордных пожаров 2020 года, считают специалисты.

На снимках с американских спутников, которые были опубликованы НАСА, видно, что дым от пожаров уже заволок всё западное побережье Соединённых Штатов. Трамп в «Ярости». Автор Уотергейтского скандала готовит новое разоблачение © РИА Новости, Кейтлин Оукс | Перейти в фотобанк

Небо стало оранжевым из-за комбинации дыма от лесных пожаров с облаками и туманом, которые блокируют солнечный свет. Жители Калифорнии сравнивают апокалиптическое желто-красное небо над со сценами из фильмов-катастроф, в то время как Лос-Анджелес страдает от самого сильного смога за 26 лет. Качество воздуха там резко упало до самого худшего в мире, пишет издание The Daily Mail.

На неделе пользователи соцсетей сравнили картину, которую можно наблюдать в Калифорнии, с кадрами фантастического фильма «Бегущий по лезвию 2049». В соцсетях отметили, что картина, отраженная в фильме, оказалась реальнее, чем кто-либо ожидал.

Система IQAir, которая измеряет качество воздуха во всем мире, обнаружила, что Сан-Франциско оказался наравне с Дубаем городом с наихудшим качеством воздуха в мире с индексом 167 частиц на миллиард. Это считается «очень вредным для здоровья» и намного превышает федеральный стандарт США в 70 частей на миллиард.

В сельских районах, таких как Йосемитский национальный парк, уровень загрязнения вырос до 400 частиц на миллиард. В центре Лос-Анджелеса загрязнение выросло до 185 частиц на миллиард, что является самым высоким показателем в Южной Калифорнии с 2003 года и самым высоким в городе за 26 лет.

Дым сделал воздух потенциально опасным для жизни людей с проблемами дыхания, чтобы выйти на улицу. Даже в закрытых помещениях горожане кашляют и задыхаются. Снаружи, в ряде районов, жители говорили, что они не могли видеть дальше, чем на 50 ярдов.

В минувший четверг мэр Портленда Тед Уиллер объявил чрезвычайное положение, закрыв общественные парки и места, разместив бездомных в городе и открыв убежища для эвакуации перемещенных жителей в крупнейшем городе штата.

Полиция считает обстоятельства возникновения ряда пожаров в Орегоне «подозрительными». Следователи изучают возможную связь между возгоранием и так называемым «неосторожным обращением с огнем». Протесты ещё больше раскололи американское общество по расовому и политическому признаку — западные СМИ © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Это произошло после того, как Национальная метеорологическая служба обнаружила, что ошеломляющие 87% всех лесных пожаров (36 383 из 41 599), опустошающих Америку в этом году, были вызваны людьми.

Власти штата Вашингтон объявили об аресте второго человека за умышленный поджог кустов в округе Пирс. Военнослужащие штата заявили, что свидетель видел, как мужчина поджег кусты спичкой возле шоссе, и вызвали полицию. После непродолжительной погони подозреваемый был арестован.

В Орегоне поползли слухи о том, что лесные пожары в штате преднамеренно инициированы экстремистскими политическими группами. В социальных сетях появляются необоснованные сообщения о том, что поджоги были организованы крайне левой группой Антифа и крайне правой группой Proud Boys. Официальные лица опровергли сообщения и призвали жителей не верить слухам, распространяемым из неофициальных источников.

Сотни отдыхающих, туристов и людей, проводивших выходные на горных водохранилищах и лесных гостиницах, пришлось эвакуировать с помощью военных вертолетов, когда они оказались в ловушке из-за стремительно развивающегося пожара, вспыхнувшего в Национальном парке лесу Сьерра в центре штата.

В четверг, 10 сентября, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила о кошмарных пожарах, обрушившихся на ее родной штат.

«Мать-Земля в ярости, — заявила Пелоси. — Она говорит нам — идет ли речь об ураганах на побережье Мексиканского залива, пожарах на Западе… что климатический кризис реален и имеет последствия». «Это для защиты окружающих». Белый дом объяснил, почему Трамп не носит медицинскую маску © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Позже она заявила, что климатическая политика должна стать «абсолютным приоритетом» на предстоящих выборах, чтобы предотвратить смертоносные пожары, опустошающие страну.

Местные власти постоянно предупреждают, что жители должны быть готовы к быстрой эвакуации и принять меры предосторожности, сохраняя пространство вокруг домов свободным от легковоспламеняющихся материалов, очищая водосточные желоба и т.д. Национальная метеорологическая служба сообщила об этом в техническом обсуждении прогноза, опубликованном в интернете.

«Если у вас нет готового «тревожного чемодана», сейчас самое подходящее время подготовить его», — отмечается в сообщении.