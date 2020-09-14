По состоянию на 12:30 14 сентября в мире зарегистрировали свыше 29 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 924,1 тыс. человек, более 19,6 млн выздоровели

Первое место по числу случаев заражения коронавирусом все так же занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,5 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 194 тыс. людей, больше 2,4 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован у 4,8 млн жителей. Более 79,7 тыс. человек скончались, свыше 3,7 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: 4,3 млн случаев заражения, 131,6 тыс. смертей, 3,7 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу и Колумбии.

Ситуация на Украине

По данным СНБО, на Украине с начала пандемии зарегистрировано 156 797 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 3211 человек, 69 543 человека выздоровели.

За последние сутки в стране COVID-19 диагностировали у 2462 человек.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 13:00 13 сентября

Жители Чопа протестуют против отнесения города к «красной» карантинной зоне — по словам участников акции у Чопского городского совета, они не хотят, чтобы город снова был «заблокирован».

«Надо, чтобы дети ходили в школу, чтобы предпринимателей оставили в покое и запустили городской транспорт. Это не военное положение, чтобы оккупировать город», — сказал один из протестующих.

Главный педиатр Львова Богдан Остальский скончался от коронавируса. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщила пресс-служба горсовета.

«После длительного лечения от коронавируса умер Богдан Романович Остальский, главный специалист управления здравоохранения Львовского горсовета», — говорится в сообщении.

В Сумской области мужчина подал в суд на супермаркет АТБ, где его отказались обслуживать без защитной маски. Отмечается, что рассмотрение дела переносится уже четвертый раз, так как мужчина отказывается надевать маску в здании суда.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1 млн 68 320 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 18 635 человек, 878 700 пациентам удалось выздороветь.

За последние сутки в стране зафиксировали 5509 случаев заражения COVID-19.

В настоящее время в российских больницах находятся более 90 тыс. пациентов с коронавирусом.

«Мы должны в первую очередь помнить, что заболеваемость в Российской Федерации еще имеет место, и в стационарных учреждениях сегодня на лечении находятся 90 с небольшим тысяч человек», — сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр отметил, что медики научились «управлять» инфекцией лучше, чем в начале пандемии.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

У 80% российских школьников появились психологические проблемы на фоне самоизоляции и дистанционного обучения — подростки стали меньше гулять, чаще сидеть дома и выполнять домашние задания. Более трети школьников пожаловались на депрессию из-за «дистанционки».

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в этом учебном году переводить школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса не придется.

«Мы все надеемся, что никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет. Снова очень много мифов и домыслов вокруг этого», — сказал Музаев.

Ситуация в мире

Канада и Евросоюз могут начать использовать искусственный интеллект для борьбы с COVID-19 и его последствиями.

«Канада и ЕС сотрудничают на многих многосторонних платформах, изучая, как применить искусственный интеллект и другие цифровые технологии для помощи международному сообществу в реагировании на Covid-19», — говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня и Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

В Австрии началась вторая волна пандемии коронавируса – канцлер Курц © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

ВОЗ зафиксировал рекордный суточный прирост заболеваемости коронавирусом — 307,9 тыс. человек. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 6 сентября — тогда COVID-19 выявили у 304,6 тыс. человек во всем мире.