Первое место по числу случаев заражения коронавирусом все так же занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,5 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 194 тыс. людей, больше 2,4 млн выздоровели.
Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован у 4,8 млн жителей. Более 79,7 тыс. человек скончались, свыше 3,7 млн выздоровели.
Тройку лидеров замыкает Бразилия: 4,3 млн случаев заражения, 131,6 тыс. смертей, 3,7 млн выздоровлений.
Напряженной ситуация остается в России, Перу и Колумбии.
Ситуация на Украине
По данным СНБО, на Украине с начала пандемии зарегистрировано 156 797 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 3211 человек, 69 543 человека выздоровели.
За последние сутки в стране COVID-19 диагностировали у 2462 человек.
На Украине с понедельника, 14 сентября, начали действовать обновленные карантинные зоны — Киев попал в «желтую» зону. Ограничения предусматривают запрет на работу хостелов; деятельность спортзалов будет осуществляться исходя из формулы один человек на 10 квадратных метров. Кроме того, общественный транспорт сможет работать только при 50% загрузке.
Жители Чопа протестуют против отнесения города к «красной» карантинной зоне — по словам участников акции у Чопского городского совета, они не хотят, чтобы город снова был «заблокирован».
«Надо, чтобы дети ходили в школу, чтобы предпринимателей оставили в покое и запустили городской транспорт. Это не военное положение, чтобы оккупировать город», — сказал один из протестующих.
Главный педиатр Львова Богдан Остальский скончался от коронавируса. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщила пресс-служба горсовета.
«После длительного лечения от коронавируса умер Богдан Романович Остальский, главный специалист управления здравоохранения Львовского горсовета», — говорится в сообщении.
В Сумской области мужчина подал в суд на супермаркет АТБ, где его отказались обслуживать без защитной маски. Отмечается, что рассмотрение дела переносится уже четвертый раз, так как мужчина отказывается надевать маску в здании суда.
Ситуация в России
Согласно последним данным, в России зафиксировано 1 млн 68 320 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 18 635 человек, 878 700 пациентам удалось выздороветь.
За последние сутки в стране зафиксировали 5509 случаев заражения COVID-19.
В настоящее время в российских больницах находятся более 90 тыс. пациентов с коронавирусом.
«Мы должны в первую очередь помнить, что заболеваемость в Российской Федерации еще имеет место, и в стационарных учреждениях сегодня на лечении находятся 90 с небольшим тысяч человек», — сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Министр отметил, что медики научились «управлять» инфекцией лучше, чем в начале пандемии.
Рост заболеваемости в ряде регионов Мурашко связал с тем, что люди стали возвращаться из отпусков. Стоит отметить, что с 4 сентября в стране ежедневно выявляется более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом.
У 80% российских школьников появились психологические проблемы на фоне самоизоляции и дистанционного обучения — подростки стали меньше гулять, чаще сидеть дома и выполнять домашние задания. Более трети школьников пожаловались на депрессию из-за «дистанционки».
По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в этом учебном году переводить школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса не придется.
«Мы все надеемся, что никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет. Снова очень много мифов и домыслов вокруг этого», — сказал Музаев.
Ситуация в мире
Канада и Евросоюз могут начать использовать искусственный интеллект для борьбы с COVID-19 и его последствиями.
«Канада и ЕС сотрудничают на многих многосторонних платформах, изучая, как применить искусственный интеллект и другие цифровые технологии для помощи международному сообществу в реагировании на Covid-19», — говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня и Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.
Израиль вводит жесткий карантин на три недели. Режим начнет действовать с 14:00 пятницы, 18 сентября, и продлится до 9 октября. В течение этого времени будут закрыты почти все школы, а жителям запретят отдаляться от дома на расстояние более 500 метров без веских причин.
ВОЗ зафиксировал рекордный суточный прирост заболеваемости коронавирусом — 307,9 тыс. человек. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 6 сентября — тогда COVID-19 выявили у 304,6 тыс. человек во всем мире.