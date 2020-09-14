С середины сентября 2020 года социальная сеть «ВКонтакте» снова стала доступна для посетителей с Украины. Об этом соцсеть оповестила своих пользователей – рассылкой на почтовые ящики

«Теперь VK работает без VPN. Мы добавили прокси в само приложение, чтобы вы могли пользоваться им без ограничения. Обновите приложение VK — общайтесь свободно и без границ», — говорится в сообщении.

Кроме того, на странице «ВКонтакте» на Украине впервые с 2018 года появились сообщения, как найти украинские новости, музыку и другой контент на украинском языке.

При этом официально «ВКонтакте» остается запрещенным ресурсом в стране. Владимир Зеленский продлил решение СНБО в мае 2020 года еще на три года.

Напомним, в мае 2017 года на тот момент президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие решение СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Это решение предусматривало блокировку на территории Украины ресурсов Mail.ru, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб», «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Украинские пользователи научились обходить запреты с помощью VPN, однако международная правозащитная организация Freedom House назвала блокировку сайтов ограничением права украинцев и цензурой. Интернет-публицист рассказал, кто на самом деле руководит «русской» соцсетью «ВКонтакте» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

По состоянию на 2017 год 78% всех пользователей интернета из Украины (около 20 млн) имели аккаунт в VK, 48% — ежедневно пользовались «Яндексом».

Несмотря на оптимизм «ВКонтакте» в связи с возвращением на украинский рынок, социальной сети будет сложно отвоевать назад свои позиции. Компания потеряла многих украинских пользователей, особенно тех, кто платил платформе за рекламу.

Восстановить «докризисные» объемы будет практически невозможно: бизнес и предприниматели, которые продвигали товары и услуги через «ВКонтакте», за два года переориентировались на Facebook и Google.

Тем временем к цензуре на просторах интернета прибегают не только украинские власти, но и американские.

11 сентября стало известно, что Apple исключает из своего магазина приложений AppStore приложения ВГТРК, НТВ и МИА «Россия сегодня».

«Это цензура, вот и все. Цензура, которая, к сожалению, практикуется в западном мире все чаще. Россия остается чемпионом по свободе слова в мире, у нас нет ничего подобного», — прокомментировал ситуацию генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Правда, позднее компания Apple заявила, что не удаляла приложения российских СМИ, а лишь уведомила разработчиков и предложила обратиться напрямую к украинским властям.

Впрочем, несвобода в интернете постепенно становится нормой. Даже самого американского президента Дональда Трампа цензурирует Twitter, удаляя и ограничивая доступ к сообщениям на персональной странице Белого дома.