До украинских местных выборов осталось меньше полутора месяцев. Однако прогнозировать их результат не очень легко. Проблема в том, что абсолютное большинство соцопросов, как правило, фиксируют предпочтения на выборах другой категории - в Верховную Раду

Данные же по регионам и городам приводит лишь одна известная фирма группа «Рейтинг». Но если в декабре 2018 в рамках проекта «портреты регионов», она меньше, чем за месяц провела опросы, в каждом регионе Украины, то сейчас охват поскромнее

Начиная с июня эта группа представила партийные рейтинги по выборам в советы 6 регионов (Кировоградская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области и Киев), 6 областных центров (Днепр, Ивано-Франковск, Львов, Тернополь, Чернигов, Черновцы) и еще 3 крупных городов (Александрия в Кировоградской области, Мариуполь в Донецкой и Мукачево в Закарпатье). В Киеве и Днепре опросы за тот же период проводились дважды, по Чернигову и Тернополю существуют данные и за апрель, важные для определения динамики настроений избирателей. Впрочем, собранных данных не так уж мало, чтобы спрогнозировать всеукраинский расклад.

Сразу после объявления местных выборов я писал: «Думаю, проиграть по сравнению с 2019 годом может большинство парламентских партий. Причина в высоких показателях, которые получат местные политпроекты во многих регионах. И опросы этот прогноз подтверждают. Однако потери у представленных в Раде силы в существенно разнятся. Украина в Берлине по местным выборам ничего не обещала – Ермак © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Рекордсмены по ним — «Слуги народа», поддержка которых уменьшилась в везде, при этом в половине из обследованных регионов (в Харьковской и Черниговской области и Киеве) и во всех городах, кроме Черновцов, она сократилась более чем вдвое. Тернопольская область оказалась единственной где «Слуги» потеряли менее 30% прошлогоднего электората — на выборах здесь у них был 31,5%, а последний рейтинг составляет 22,4%.

Но в этой области опрос проводился еще в июне, а сейчас у партии президента здесь скорей всего меньше сторонников. Ведь данные из тех мест, где в последнее время проводилось более двух опросов, показывают, что число сторонников президентской партии снижается с приближением выборов.

Зато немало территорий, где поддержка «Слуг» упал более чем втрое — так в Харьковской области в 2019 за партию проголосовали 42,7%,а сейчас готовы голосовать 12,7%, в Киеве эти цифры соответственно — 36,5% и 10,7%, в Мукачево — 50,7% и 15,9%, в Чернигове 44,4% и 9,9%. В 4 округах, на которые на выборах в Раду был разделен Днепр, партия Зеленского получила от 46,1% до 54,2% голосов. Сейчас ее рейтинг на выборах в горсовет 14,6%.

Некоторым утешением является то, что на всех территориях, где опросы прошли, партия имеет проходной рейтинг (худший показатель 9,7% в Мариуполе), а в Кировоградской, Тернопольской и Черниговской областях, а также в Черновцах выходит на первое место. Правда лишь на Кировоградщине ее поддержка превышает 30% (31,1%).

Также везде потерял «Голос». И практически везде более чем вдвое. Исключение — Мариуполь, но там поддержка партии и на парламентских выборах составляла 1,5%, сейчас 1,0%. Впрочем, такой масштаб провала «Голоса» был давно виден и по парламентским рейтингам. Но, несмотря на общее ухудшение, позиций, партия уверенно преодолевает 5%-й барьер в Львовской области, Киеве, Львове и Тернополе, а в Ивано-Франковской и Тернопольской областях находится на грани прохождения, имея рейтинг свыше 4%. Местные выборы пройдут даже в «красных» карантинных зонах Украины - ЦИК © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

О том, что рейтинги двух респектабельно националистических сил — «Голоса» и партии экс-президента Порошенко «Европейской солидарности» — представляют своего рода сообщающиеся сосуды, говорили давно. Именно большие потери «Голоса» выглядели причиной роста национальных рейтингов «ЕС». На местном уровне мы наблюдаем ту же картину.

Из парламентских партий «Евросолидарность» имеет наиболее благополучную динамику в сравнении с парламентскими выборами. У нее прирост в 5 регионах, а худший чем на выборах в Раду рейтинг лишь в Киеве. Но значительным выглядит успех партии лишь на Львовщине и Тернопольщине где ее электорат увеличился более чем на треть. Тем не менее, даже в этих областях суммарный рейтинг БПП и «Голоса» меньше, чем на парламентских выборах.

В трех прочих регионах, где проходили опросы, прирост поддержки составляет от 0,5% до 1,1%. А из 9 городов рост электората имеет место лишь в трех: Львове, Тернополе и Александрии. Правда, в двух последних случаях заметный рост заметен- соответственно с 15,1% до 20,7%, и 4,9% до 9,4% Партия оказывается на первом месте в Львовской и Тернопольской областях, а также во Львове, где у нее наивысший рейтинг во всех опросах 28,2% (на1,3-2,5% больше, чем было в округах города при выборах в Раду).

Да, потери у ЕС не такие масштабные как у «Слуги народа», лишь в Мариуполе превышают треть от прошлогоднего электората. Но очевидно партия не будет представлена в каждом из регионов и крупных городов. Так, судя по опросам, она не попадает в Мариупольский и Мукачевский горсоветы. Впрочем, в этих городах у ЕС был непроходной рейтинг и в июле 2019. А сейчас под вопросом и присутствие в горсовете Днепра, где у партии Порошенко — лишь 5,1%. Не думаю что в других областных центрах Юго-Востока ситуация лучше но напомню что опросов «Рейтинга» там не было.

«Батькивщина», чуть опередившая «Евросолидарность», на парламентских выборах сейчас отстает от нее в большинстве регионов, но в сравнении с выборами Рады рейтинги показывают отсутствие серьезных провалов, впрочем, как и успехов. У партии прирост поддержки на Черниговщине и в Черновцах, а отток избирателей в Тернопольской области, Киеве, Ивано-Франковске, Чернигове и Александрии.

В прочих регионах и городах отклонение от результата парламентских выборах не превышает 1,5%, а обычно меньше 1%. При этом в Кировоградской области и Львове это отклонение в сторону роста электората, а во Львовской и Харьковской областях, Днепре, Мариуполе и Мукачево — в сторону его уменьшения. Судя по социологии, «Батькивщина» нигде не занимает первого места, а также не проходит в Харьковский облсовет и Днепровский и Мариупольский горсоветы. Впрочем, непроходной рейтинг на этих территориях у нее был и в 2019.

У ОПЗЖ в целом такая же стабильная ситуация, как у «Батькивщины», но динамика чуть получше. Заметный прирост (свыше трети электората в сравнении с прошлыми выборами) рейтинга у партии в Кировоградской области, Черновцах и Александрии, при этом в обоих городах число приверженцев "Оппозиционной платформы" увеличилось в 1,5 раза и более. Отклонение от результата 2019 меньше, чем на 0,5%, зафиксировано в Тернопольской и Львовской областях, Тернополе и Мукачево, при этом везде, кроме Львовщины, в сторону улучшения.

Да, на большинстве территорий, где проходили опросы рейтинг партии уступает ее результату на выборах, но нигде она не потеряла свыше четверти тогдашнего электората, за исключением Ивано-Франковска и Львова, где и раньше была непроходной. Проходной же рейтинг у ОПЗЖ на всех территориях, где имел место опрос, кроме галицких областей и городов.

Однако на первом месте «Оппозиционная платформа» оказывается лишь в Александрии, то есть не занимает его в ни в одном из 6 регионов областей и ни в одном из 6 областных центров. Вторая она даже в Харьковской области и Мариуполе где на первых местах оказываются блоки местных мэров Геннадия Кернеса и Геннадия Бойченко.

Успех местных политсил прогнозировался задолго до выборов, но последние рейтинги показывают, каким впечатляющим ожидается его масштаб. Так непарламентские партии занимают первые места в 2 из 6 регионов — на Харьковщине и в Киеве («УДАР»), а также в 6 из 9 городов, где прошел опрос.

Помимо Мариуполя, это Днепр («Пропозиция»), Ивано-Франковск и Тернополь (в обоих городах «Свобода»), Чернигове («Родной город»), Мукачево (команда Александра Балоги). Во всех случаях речь идет о лидерстве проектов связанных с местными мэрами, независимо от того идет речь о сугубо местных проектах, под которые перекуплена и ребрендирована малоизвестная всеукраинская партия (Харьковская область, Чернигов и Мукачево), или же о партиях, которые имеют либо общенациональный успех в прошлом («УДАР», «Свобода») либо общенациональные амбиции в настоящем («Пропозиция»).

Да та же «Свобода» всегда имела заметный электорат в Галиции, где популярна радикально-националистическая идеология. Но если в Тернопольский облсовет ее рейтинг в июне составил 9,1%, то в Тернопольский горсовет в июле он был почти в два с половиной раза больше (22,3%) и разницу логично связывать не с идейными отличиями жителей города и области (таковые никогда не фиксировались), а с популярностью свободовского мэра Сергея Надала.

Правда, из исследуемых территорий только в Ивано- Франковске, Чернигове и Мукачево местные силы могут создать монобольшинство, но не исключено, что по итогам выборов таких ситуаций будет больше, ибо в тех местах, где «Рейтинг» делал не один опрос, очевидно, что наилучшая динамика как раз у непарламентских партий.

Так, в Днепре в третьей декаде июня «Пропозиция» имела 15,9% поддержки во второй декаде августа — 27,9%. Рост в 1,8 раза. Там же в 1,3 раза вырос рейтинг партии «Гражданская сила» давно известного местного политика Загида Краснова, тогда как рейтинги всех общенациональных партий за тот же период снизились — у ЕС в 1,3 раза, «Батькивщины» — в 1,5, и у «Слуг народа» и ОПЗЖ — в 1,6. В последнем случае снижение рейтинга надо связывать с появлением в опроснике еще одной местной силы блока, Александра Вилкула, который имеет 7,9% сторонников в городе — рейтинг ОПЗЖ упал почти на такой же показатель (8,1%)

В Киеве же опрос от 31 августа-1 сентября показал, что рейтинг «УДАРа» вырос почти в 1,7 раза в сравнении с опросом пятинедельной давности (более чем вдвое в сравнении с апрельским исследованием). В 1,5 с лишним раза вырос рейтинг партии «Победа Пальчевского», и этот проект стал безусловно проходным — 6,9%, Тогда как у «Слуги народа» поддержка сократилась в 1,8 раз (с 19,3 до 10,7%), у «ЕС» в 1,4 (до 14,0%),а у ОПЗЖ в 1,2 раза (до 6,8%). Правда, у «Батькивщины» и у «Голоса» поддержка несколько выросла. Но позитивная динамика у этих сил все равно меньше, чем у местных проектов. Зеленский объяснил, почему предстоящие местные выборы «сверхважные» © пресс-служба президента Украины

В Тернополе и Чернигове последние опросы проводились в июле и сравнивать их можно лишь с апрельскими исследованиями. То есть предвыборные настроения огни отражают в меньшей степени, нежели исследования по Киеву и Днепру. Может поэтому позитивная динамика у местных проектов видна не так рельефно, но все равно видна. А вот у «Слуг народа» в обоих случаях потеря поддержки очевидна. В Чернигове за три месяца партия утратила почти половину сторонников (было 19,0%, стало 9,9%) а в Тернополе свыше трети (21,3% и 13,9%).

То есть у партии президента в преддверии местных выборов налицо сильное падение рейтинга как в сравнении с предыдущими парламентскими выборами, так и в сравнении с предыдущими предвыборными опросами (хотя в последнем случае база для сравнения достаточно узкая).

Тем не менее, несмотря на такие потери, похоже, результат «Слуг народа» не будет принципиально отличаться от результата БПП в 2015. При сравнении тогдашних результатов выборов с нынешними опросами оказывается, что показатель БПП лучше рейтинга «Слуг народа» в 7 случаях во Львовской и Тернопольской областях, Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе и Чернигове. Противоположная картина также в 7 случаях — Кировоградская, Харьковская, Черниговская области, Днепр, Черновцы, Мариуполь и Мукачево. В Александрии показатели сейчас идентичны, но все же у «Слуг народа» поддержка на доли процента больше.

Да, у партии Зеленского глубина падения окажется заметно большей, чем было в свое время у БПП, получившего более скромную поддержку на выборах Рады 2014. Но это обстоятельство морального порядка, которое при отсутствии чрезвычайных обстоятельств не должно серьезно мешать нынешнему президенту, так же, как и Порошенко, не помешал не слишком убедительный результат БПП. Ибо в нынешнем году, как и в 2015 налицо будет размывание рейтингов всех парламентских партий за счет местных проектов.

То есть ни одна из партий не сможет убедительно заявить о себе как о претенденте на общенациональное лидерство.