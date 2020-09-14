Смешно до слёз. Топ-6 примеров неудачной политической рекламы на Украине

На Украине 25 октября пройдут местные выборы. Украинцы выберут областные и районные советы, а также советы и глав всех территориальных общин. Стартовавшая недавно предвыборная кампания уже подарила ряд политических курьёзов: например, полёты в образе Мэри Поппинс, Хренова как возможного мэра Житомира, а также новый перл от Виталия Кличко

Ставки высоки, риски для власти — тоже.

Как написал на своей странице в Facebook украинский политолог Кость Бондаренко, «после местных выборов в Украине сложится интересная ситуация. Сегодня Зеленский считает, что главными его проблемами являются Порошенко и улица. После осени и обещанного Порошенко «опадания зелени» нынешнего президента может ждать «переформатирование проблем». Это уже будет история полного перекраивания политической карты Украины и пойдет речь уже не об играх на Печерских холмах, а о борьбе с фрагментацией и постепенным расползанием Украины по удельным княжествам».

Зачастую местным выборам на Украине уделялось гораздо меньше внимания, чем президентским или парламентским. Но сейчас борьба слишком серьёзна, участники привлекают все имеющиеся в распоряжении информационные ресурсы.

Мы собрали шестерку самой неудачной, комичной и просто неграмотной политической рекламы. А также подобрали самые яркие комментарии к ней.

6. Кризис смыслов

Партия власти активно ведет предвыборную кампанию. Судя по всему, креативит вся творческая команда «Квартала». Но за удачными каламбурами часто нет самого главного — смысла. И хотя уличная реклама по законам жанра должна быть яркой, хлесткой, цепляющей, но она должна нести и информационную ценность. Пока кампания "слуг" похвастаться этим не может.

Бывший народный депутат Игорь Луценко считает, что эти местные выборы — конец сказки под названием «Голобородько».

«Когда он так нужен, чтобы сломать цемент местного феодализма, его нет, — написал он в своем ФБ. — Когда люди так надеются, что в конце их освободят от власти удельных князьков, которые десятками лет не меняются и вросли корнями в локальную судебную систему, полицию, СБУ и прокуратуру, а освободитель не придет.

Гастроли Зеленского «Слуге народа» не помогут — Кость Бондаренко © пресс-служба президента Украины

Партия Зеленского сейчас — это игра в поддавки старым элитам, которые сейчас могут торжествовать и праздновать. Теперь Зеленский — нет, не хромая утка, не президент-аутсайдер. Теперь он — просто уже один из элиты, один из этих типичных «политических животных», ничем не лучше и не хуже других политических сил».

5. Мэру мэр: Виталий Кличко Киев не сдает

Кандидата в мэры Киева подвесили над «мостом Кличко» © Украина.Ру Виталий Кличко никогда не отличался красноречием, и технологи его тоже новых смыслов рекламной кампании не добавили. Держат марку.

Так, по крайней мере, считает эксперт в этих вопросах — политтехнолог Сергей Гайдай:

«Мэр нашего многострадального города плохо учился в школе для политиков. Там в первом классе ему должны были рассказать, что термин «политика» был введён в обиход ещё во времена античной Греции Аристотелем. Образовался он от древнегреческого слова «полис» — город. Древнегреческая цивилизация — это самоуправляемые полисы. Города-государства.

Политика — это искусство управления таким полисом — городом. Между прочим, и термин «демократия» — власть народа — из тех времён. Политика — это одна из самых тяжелых, но и самых увлекательных работ в мире. Создавать пространство для жизни. Быть лидером для общества. Проектировать и воплощать будущее. Но Кличко про это, наверное, ничего не знает, потому и пишет у себя на бордах глупые фразы, противопоставляя какую-то свою «работу» (рабочим на стройке?) политике, то есть работе для настоящего лидера киевской громады.

По такой же формуле можно написать: «бокс, а не спорт», «вода, а не жидкость», «каштан, а не дерево». И я знаю, как исправить эту глупость, заменив в рекламе действующего мэра всего одно слово (смотрите второе фото), честно признаться, спортсменом он был выдающимся, а настоящим политиком так и не стал. Может, стоит вернуться в спорт?»

4. За Киев — с козырей

Технологи у кандидатов на пост мэра столицы Сергея Гусовского и Александра Турчинова общие на двоих. Во всяком случае, реклама у них одинаковая.

Пользователи сети искали десять отличий между этими кандидатами и нашли только одно — очки.

3. Хренов — мэр Житомира

Политтехнологи кандидата в мэры Житомира по фамилии Хренов сделали вполне рабочие и правильные бигборды. Просто фамилия у их кандидата слишком красноречивая.

Тимошенко планирует уйти из большой политики, «Батькивщину» может возглавить Ляшко – СМИ © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк 2. Канонизировать Тимошенко

В Днепре появилась реклама, на которой Юлию Тимошенко — лидера партии «Батькивщина» (которая может стать главным соперником для «Слуги народа» на местных выборах) — причислили к лику святых.

1. Над пропастью во «ржунимагу»

Больше всего реакций в соцсетях набрал перформанс кандидата в мэры Киева Ирины Верещук.

Напомним, Ирина летала над столицей в образе Мэри Поппинс, в прямом смысле этого слова. Коллега по Верховной Раде, народный депутат Олег Волошин так прокомментировал этот предвыборный трюк: «Технологи и авторы роликов для Верещук сделали невозможное: я начал пересматривать своё отношение к степени адекватности и когнитивным способностям действующего мэра Киева. Молодцы эти молодые дарования. Талантливее, чем даже о них принято было думать последние годы».