Американское издание Politico представило 6 способов, как власти ФРГ могут свернуть совместный с Россией энергетический проект. Несмотря ни на что, немцы последовательно защищали строительство газопровода и даже поссорились с США, но теперь задумались об отказе от завершения строительства

11 сентября заявления о возможной остановке проекта «Северный поток-2» (из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным) в Германии прозвучали как от власти, так и от оппозиции. От первых в эфире телеканала ZDF выступил иностранных дел ФРГ Хайк Маас, от вторых — депутат Бундестага от Свободной демократической партии Рената Альт в ходе выступления на «Актуальном часе» в немецком парламенте.

На следующий день эту риторику подхватили за пределами страны. Премьер-министр Дании Метте Фредриксен заявила: «Я на протяжении всего времени была против «Северного потока-2». Я считаю, что мы не должны становиться зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новое обсуждение по этому вопросу».

Эта инициатива выглядит странно, потому что год назад у королевства был шанс не участвовать в этом энергетическом проекте, которым оно всё же не воспользовалось: Копенгаген больше двух лет не согласовывал прокладку труб через свои территориальные воды, и тогда Компания Nord Stream 2 уже была готова продолжить строительство «Северного потока-2», минуя Данию. Но 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство наконец выдало разрешение.

Выбирай, запрещай

Возобновлению дискуссии об остановке «Северного потока-2» никто не радуется так, как США, мечтающие вытеснить российский трубопроводный газ с европейского рынка и поставлять туда свой сжиженный газ. Без шансов. Почему польская альтернатива «Северному потоку — 2» обречена на провал © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Американское издание Politico 12 сентября предложило Германии сразу 6 способов, как отказать от совместного с «Газпромом» проекта:

1. Власти Германии могут потребовать от Управления горного надзора Штральзунда и Федеральное агентство по судоходству и гидрографии отозвать выданные ими разрешения на строительство газопровода.

Впрочем сделать это будет не так просто, поскольку первое ведомство принадлежит федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, руководство которой активно поддерживает «Северный поток-2», а также это грозит огромными финансовыми потерями — оператор газопровода Nord Stream 2 AG имеет право подать на Германию в суд за срыв проекта по политическим причинам. Сумма ущерба может быть сопоставима со стоимостью самого газопровода — около €9,5 млрд — без учёта потери упущенной выгоды от реализации проекта.

2. Дождаться вердикта суда по иску неправительственной организации Deutsche Umwelthilfe , которая утверждает, что «Северный поток-2» нанесёт вред окружающей среде, и настаивает, чтобы строительство было заморожено.

Politico отмечает, что Управление горнодобывающей промышленности уже отказалось рассматривать этот вопрос отдельно, но Высший административный суд Грайфсвальда, который занимается этим делом, может принять иное решение.

3. Сократить импорт российского газа на основании национального закона о внешней торговле и платежах, который допускает ограничения внешней торговли для «гарантии основных интересов безопасности ФРГ или предотвращения нарушения мирного сосуществования наций».

Если Берлин не захочет воздействовать на строящийся «Северный поток-2», то может применить эту меру по отношению к уже функционирующему «Северному потоку-1».

Впрочем, немецкий суд может отменить ограничения, посчитав обоснование их введения недостаточными. Кроме того, остаётся открытым вопрос — не будет ли это решение Берлина противоречить законодательству Евросоюза.

4. Можно просто ничего не делать и позволить американским санкциям «задушить» газопровод.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, предусматривающий введение санкций против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2», и швейцарская Allseas, не дожидаясь вступления ограничительных мер в силу, отозвала свои трубоукладчики Pioneering Spirit и Soliter до полного прояснения юридического аспекта ситуации. Российской стороне пришлось задействовать собственные корабли, но это затягивает сроки реализации проекта.

«Немецкие политики подняли шумиху в СМИ из-за предполагаемого посягательства на суверенитет Германии и ЕС, но, возможно, было бы политически целесообразно позволить дяде Сэму сделать тяжёлую работу», — размышляет Politico.

5. Добиваться санкций на уровне Евросоюза.

«Европейский совет должен будет проголосовать единогласно, чтобы ввести санкции, и позиция Германии в пользу трубопроводов до сих пор рассматривалась как главный тормоз. Если Берлин передумает, его примеру могут последовать и другие члены ЕС, предприятия которых участвуют в проекте. Однако санкции на уровне ЕС также должны быть в достаточной мере подтверждены доказательствами и считаться соразмерной реакцией, чтобы их не отклонили суды ЕС», — говорится в статье Politico.

6. После завершения строительства «Северного потока-2» власти Германии могут отказать в выдаче финальной лицензии на начало работы трубопровода.

«Газпром» в соответствии с директивой ЕС по газу должен разделить операции по продаже топлива и эксплуатации трубы. Европейская комиссия уже предупредила российский холдинг, что любые шаги, которые могут быть сочтены техническими обходными путями, такие как передача права собственности на трубопровод дочерней компании «Газпрома», не будут приняты.

Возможно ли повернуть «Северный поток-2» вспять?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Национальной службы новостей напомнил, что Дания, как и любая другая страна Евросоюза, в одностороннем порядке не может ввести санкции, поскольку этот вопрос находится на наднациональном уровне. К тому же, по словам эксперта, отозвать выданное разрешение не так просто — Копенгаген должен обосновывать необходимость такого шага не с политической, а с технической точки зрения. А заявление премьер-министра королевства — ничто иное как политическая мера.

«Северный поток – 2»: политика бьёт по экономике, «Газпром» засекретил информацию о проекте © REUTERS, Axel Schmidt/File Photo Владимир Джабаров уверен, что это попытка показать, что есть некая европейская солидарность с теми странами, которые выступали против «Северного потока — 2».

«В нём (газопроводе — ред.) заинтересованы немцы, которые весьма прагматично подходят к подобным вопросам. А давят на всех американцы, чтобы путём недобросовестной конкуренции попытаться выдавить Россию с европейского рынка. Так что я не думаю, что после подобного заявления будут какие-то последствия», заявил сенатор в комментарии телеканалу RT.

Как объяснил в интервью РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин, юридически Дания имеет право аннулировать своё разрешение на прокладку труб в территориальных водах, это её суверенная территория, можно всего ожидать.

«Но это такой непростой процесс. Во-первых, они должны будут согласовать это решение со своими партнёрами по «Северному потоку-2», кроме России, там задействована Германия, компании других стран. Заявлять можно всё, что угодно, а для окончательного решения нужно будет со всеми договариваться, не только с Россией. Без нас они не могут решить судьбу этого проекта», — сказал Капустин.

Даже если Дания отменит разрешения на строительство, то покрывать убытки от срыва проекта придётся именно ей.

«В таком случае вопрос перейдёт в плоскость возмещения того ущерба, который будет нанесён российской стороне в результате такого действия. Причём России можно будет требовать не только возмещения убытков, но и возмещения упущенной выгоды. Россия сможет обратиться в международные судебные инстанции для того, чтобы причинённый ущерб возместить», — объяснил Капустин.

Кто должен решать судьбу «Северного потока-2», сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью британскому изданию Financial Times: «Северный поток — 2» не является европейским проектом. Я должен сказать, что Европейская комиссия никогда не демонстрировала сильного энтузиазма по поводу «Северного потока — 2». Решать немцам».

«Поток» раздора

В Германии мнения разделились по этому вопросу на два лагеря: одни демонизируют Россию и требуют незамедлительно остановить строительство оставшихся пары процентов трубопровода, другие призывают не смешивать «мух с котлетами» и рассматривать каждую ситуацию по отдельности.

«Я считаю это (остановку строительства газопровода из-за ситуации с Навальным — ред.) ошибкой, потому что «Северный поток — 2» — это не проект Путина, а проект, в котором участвуют в том числе очень много европейских компаний и который призван обеспечить безопасность газоснабжения Европы. Это как нанести удар самим себе. А это совершенно точно не в интересах Германии и Европы», — заявил в интервью телеканалу RT Deutsch глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Рар сказал, смогут ли США остановить «Северный поток-2» © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

А премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung сказал, что исключительно в гипотетическом смысле «Северный поток — 2» можно остановить, газовые контракты с Россией пересмотреть. И тут же задался вопросом, какие последствия это будет иметь? Стоимость электроэнергии вырастет, к том уже государству придётся думать, где в долгосрочной перспективе закупать газ.

Власти ФРГ и сами постоянно указывали на коммерческую выгоду от реализации проекта, остановку которого теперь не исключают. С чем связана такая резкая смена риторики, объяснил в интервью телеканалу «360» депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт: «ХДС, правящая партия, была полностью настроена на закрытие «Северного потока — 2». Мол, надо наказать Россию, надо дать ей понимание, что мы это не терпим — что-то, даже непонятно, что. Очень послушно отрабатывает версию своего хозяина — Соединённых Штатов».

Так ли это на самом деле — вопрос, ведь канцлер ФРГ Ангела Меркель поссорилась с Дональдом Трампом именно из-за категорического отказа остановить совместный с Россией проект.

Очевидно, что запуск «Северного потока-2» поможет сократить стоимость доставки газа во многие европейские страны и, соответственно, издержки на производство ряда товаров, а также диверсифицировать маршруты поставок топлива. Этого давно добивается Евросоюз. Но если для одних это несомненный плюс, то для других — крест на их планах по обогащению на перепродаже российского газа через посредников и продаже дорогого сжиженного американского топлива.

«Северный поток-2» — это не просто один из коммерческих проектов, это мощный геополитический инструмент, поэтому внимание к нему и споры вокруг будут продолжаться ещё очень долго.