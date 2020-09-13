Предлагаемые стандарты американской Киноакадемии открывают путь к славе женщинам, коренным жителям Аляски и трансгендерам

Американская академия кинематографических искусств и наук ввела ряд новых правил отбора фильмов, претендующих на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Правила начнут действовать с 2024 года, сообщается на сайте академии.

Теперь они должны соответствовать критериям, касающимся расы, гендера и инклюзивности (равные условия совместной доступности людей без инвалидности и маломобильных групп населения к зданиям и сооружениям, культурным и образовательным программам. — Прим. редакции)

То есть «Оскара» теперь смогут получить только картины, при производстве которых не обидели ни национальные, ни сексуальные меньшинства, ни женщин, ни инвалидов. Представители этих угнетенных категорий должны участвовать в производстве картин наряду с «большинством», которым в глазах современных борцов за права человека, за всё хорошее и против всего плохого являются белые гетеросексуальные мужчины.

«Эти новые стандарты рассчитаны на то, чтобы на справедливой основе обеспечить разнообразие людей на экране и вне его с целью отразить различия среди кинозрителей», — говорится в заявлении академии.

Новые стандарты будут касаться только главной и самой желанной категории «Лучший фильм». Чтобы картина могла претендовать на звание лучшего фильма года, в ней должны соблюдаться по меньшей мере два из четырех представленных академией критериев.

Первый стандарт описывает требования к актерскому составу и сюжету фильма. Второй — требования к съемочной группе. Третий — требования к киностудии. Четвертый — к дистрибуции картины. Вот же «Паразиты»! Южнокорейский фильм завоевал главный «Оскар» © скриншот трейлера / kinopoisk.ru

В первую очередь, один из актеров, исполняющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Если это условие невозможно выполнить, то по меньшей мере треть остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических меньшинств, ЛГБТ+ или людьми с ограниченными возможностями.

Похожее требование предъявляется к исполнителям эпизодических ролей — не менее 30% должны составлять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Обязательным будет присутствие представителей как минимум двух групп.

Аналогичные требования будут применяться к творческому и техническому персоналу, их вынесли в отдельный пункт. Как минимум две ключевые творческие позиции в съемочной группе (например, оператор, художник по костюмам, композитор, продюсер или режиссер) занимают женщины, представители небелого населения, ЛГБТ+ или люди с особенностями физического или ментального развития.

Подробно расписано, что одну из этих ключевых творческих позиций в съемочной группе должны занимать люди азиатского, латиноамериканского, ближневосточного, североафриканского происхождения, темнокожие, афроамериканцы, коренные американцы, коренные обитатели Аляски, коренные гавайцы или жители других Тихоокеанских островов, а также представители других недостаточно представленных расовых или этнических групп. Как минимум шесть технических позиций в съемочной группе должны занимать представители вышеперечисленных групп. Польская комедия об украинском гастарбайтере поборется за «Оскар» © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Такие же правила будут распространяться на маркетологов, специалистов по связям с общественностью и кинопрокатчиков.

Четвертое требование — к работе над фильмом должны привлекаться стажеры и практиканты из названных групп.

Все категории, кроме «Лучшей картины», сохранят свои нынешние требования. Фильмы, представляемые по специальным категориям («Лучший анимационный полнометражный фильм», «Лучший документальный полнометражный фильм», «Лучший иностранный фильм») на премию «Оскар» за лучшую картину, будут рассматриваться отдельно.

В последние годы при вручении «Оскара» в сторону Американской киноакадемии неоднократно сыпались обвинения в сексизме и расизме. Звучали упреки относительно этнической принадлежности членов жюри, выбирающих победителей: в основном это белые мужчины. Якобы они дискриминировали работы представителей индустрии с другим цветом кожи и женщин.

Как известно, пять лет назад Киноакадемия США присудила все двадцать актерских номинаций белым актерам, вызвав волну негодования и массовую кампанию #OscarsSoWhite (Такие белые «Оскары»). Статистика проката самых кассовых и успешных фильмов тогда показала: в 92% таких фильмов режиссерами были мужчины, в 73,7% случаев главные роли в них играли только белые актеры. День в истории. 3 октября: родилась харьковская купчиха, получившая премию «Оскар» © classicaltheatre

В 2020 году единственной темнокожей актрисой, претендовавшей на статуэтку, стала Синтия Эриво, а в категории «Лучший режиссер» не было ни одной женщины.

Кинокритик Андрей Дементьев по поводу решения Киноакадемии заметил, что «собственно говоря, «Оскар» уже давно к этому шел. Несколько последних лет главную награду за лучший фильм получали только картины, где участвовали представители меньшинств, в том числе лица нетрадиционной сексуальной ориентации».

Три года назад победил фильм «Лунный свет», где вообще все это было вместе соединено: там главный герой — мальчик-афроамериканец, гомосексуалист, который страдал по этому поводу, и все должны ему сострадать.

«Три крупнейших кинофестиваля — Каннский, Венецианский и Берлинский — заключили формальный договор о том, что в их конкурсах теперь половина фильмов как минимум должна исходить от режиссеров-женщин и в них должны обязательно содержаться следующие темы: сексуальные меньшинства, расовая проблема, феминизм, политкорректность и т.д. На мой взгляд, это кошмар!» — считает кинокритик.

Новые правила «Оскара» в беседе с изданием «Царьград» оценили российские режиссеры, имеющие престижную награду за лучший фильм на иностранном языке, — Никита Михалков и Владимир Меньшов. Никита Сергеевич отрезал, что хотел бы «не комментировать клинические явления», так как это прерогатива психиатров.

«Вот это и есть мой комментарий», — высказался деятель кино.

Владимир Валентинович Меньшов на новые правила «Оскара» отреагировал еще более критично: «Меня лучше об этом не спрашивать. Меня это раздражает». Секс-символ советского кино женился на украинке © Facebook, Владимир Торсуев

Среди критиков новых правил — также известный режиссер Борис Грачевский. Он уверен, что задумка киноакадемиков — самая настоящая дискриминация, а представленные «квоты» по расе и сексуальной ориентации — безумие.

В самом деле, отметил мэтр, артистам африканского, латиноамериканского или азиатского происхождения не надо доказывать свою расовую принадлежность, чтобы попасть в «квоту», а вот как быть с теми, кто относит себя к ЛГБТ-сообществу?

Интимные предпочтения — это не цвет кожи, далеко не каждый готов публично о них рассказывать. Получается, что актеров-гомосексуалистов (или относящихся к другим секс-меньшинствам) фактически вынуждают публично раскрывать свою ориентацию ради карьерных успехов.

В русскоязычном сегменте интернета, в комментариях на порталах и в соцсетях, эта новость вызвала вполне ожидаемую реакцию:

— *Раньше Оскар вручали лучшим людям искусства, а теперь будут вручать тем, кто лучше пропиарил ЛГБТ. Вот и кто они после этого?

— *Как сломать повестку дня на Оскаре: снимаешь фильм про необитаемый остров с одним человеком. Ему одновременно придется быть геем-женщиной-азиатом-черным-инвалидом-трансгендером-лгбт+- индейцем-находящимся-в-опасности-животным-панголином-белым медведем. Прекрасно.

— *Посмотри, классный фильм, он Оскара получил! А Оскара он получил до 2020 или после? «Я не знаю, кто тогда заслуживает». Walt Disney выдвинет «Мстителей 4» на «Оскар» © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Это было ожидаемо, и будет еще хуже, — сокрушается кинокритик Сергей Кудрявцев. — Мир постепенно сходит с ума: в Германии отменяют деление премий на женские и мужские, в Великобритании вводят квоту, которая определяет количество фильмов, где режиссеры — женщины. К искусству это не имеет никакого отношения. То, в чем всегда обвиняли советское кино, давным-давно процветает на Западе. Это такой же идеологический и политический подход, конъюнктура и политкорректность».

Киновед Кирилл Разлогов назвал «абсурдом» новые правила Американской киноакадемии для фильмов-претендентов на «Оскар».

«Это просто абсурд, но мы же знаем, как было в СССР, когда качество фильма определялось идеологической расстановкой сил между рабочими и крестьянами и так далее, на этом основании давали премии. Ничего особенного для нас в этом нет. Но к 2024 году, когда правила вступят в силу, может много измениться, так что посмотрим», — заключил эксперт.

При подготовке статьи использованы материала сайтов rambler.ru, tsargrad.tv, esquire.ru