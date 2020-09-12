По состоянию на 13:00 12 сентября в мире зарегистрировали свыше 28,5 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 915,9 тыс. человек, 19,2 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,4 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 193 тыс. человек, больше 2,4 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован более чем у 4,6 млн жителей, свыше 77,4 тыс. человек скончались, больше 3,6 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: свыше 4,2 млн случаев заражения, 130,3 тыс. смертей, 3,6 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Колумбии, Мексике.

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели 1,057 млн человек (плюс 5 488 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 18 484 человек (плюс 119 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 874 тыс. больных.

Вакцину от коронавируса, разработанную российским центром им. Гамалеи, «Спутник V», смогут получить более 1 млрд человек, считают в Российском фонде прямых инвестиций. Более 30 стран, где живет большая часть населения планеты, намерены воспользоваться российской разработкой. В частности, ОАЭ, Южная Корея, Япония, Греция, Сербия, Филиппины, Саудовская Аравия, государства Латинской Америки и другие.

Минздрав отправил первую пилотную партию вакцины против коронавируса в регионы. В рамках пилотной программы будут отработаны логистические цепочки, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что партии вакцины отгружены во все регионы России и будут доставлены до понедельника.

Российская система здравоохранения готова к потенциальному обострению ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Однозначно [справится]», — ответил Песков на вопрос, справится ли отечественная медицина с возможным ростом заболевших. Он отметил, что в ряде российских регионов наблюдается незначительное повышение количества заболевших.

Популярный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россияне должны быть рады росту заболеваемости коронавирусом. Благодаря этому быстрее образуется популяционный иммунитет.

Однако экс-глава лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов с ним не согласен. По его мнению, рост заболеваемости коронавирусом должен вызывать не радость, а беспокойство о способности больниц выдержать нагрузку.

Некоторые школы страны продолжают возвращаться к дистанционному обучению из-за единичных случаев коронавируса. В связи с этим в Госдуме предложили компенсировать школьникам, учащимся из дома, затраты на интернет.

Юбилейный фестиваль «Круг света» в Москве отменили из-за пандемии. Организаторы десятого фестиваля сообщили, что из-за карантинных ограничений провести его не представляется возможным и пообещали показать запланированную программу в следующем году.

Коронавирус и Украина

Число выявленных случаев коронавируса на Украине за прошедшие сутки выросло на рекордные 3 103, скончались 72 человека.

Больше всего случаев COVID-19 за 24 часа зафиксировали в Киеве (428), Тернопольской (280), Одесской (225) и Харьковской (292) областях.

Всего с начала пандемии в стране выявили 151 859 случаев COVID-19, скончались 3148 человек, выздоровели 68 346.

В Киеве вернули ограничения из-за роста числа больных COVID-19. Теперь там запрещают массовые мероприятия, прекращают плановую госпитализацию в больницах, закрывают фитнес-центры.

В Вооруженных силах Украины за сутки выявлено 36 случаев коронавируса, всего болеют 636 человек.

Благотворительные организации США передали через украинское посольство гуманитарный груз для помощи в противодействии коронавирусной инфекции.

Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что с учетом темпов заболеваемости коронавирусом, Украине вскоре может не хватить врачей и мест в больницах.

Ситуация в мире

В Армении ввели карантин до 11 января из-за коронавируса. Он сменил действовавшее с 16 марта чрезвычайное положение в стране. Въезд в страну по-прежнему закрыт для иностранных граждан. В Армении выявили более 45 тыс. заболевших COVID-19.

Словацкие власти рассматривают возможность закрыть границу республики с Украиной в целях пресечения перемещения лиц, которые могут быть носителями коронавируса нового типа.

Коронавирус оставил Украину без транзитных пассажиров © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк США оценил сроки возвращения к нормальной жизни. Для возвращения к жизни, похожей на ту, что была до пандемии, мало разработать вакцину — много времени уйдет на развертывание самого процесса вакцинации и достижения приемлемого уровня защиты населения, считает Энтони Фаучи.

ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации. Участники выражают глубокую обеспокоенность тем, что пандемия оказывает разрушительное воздействие из-за серьезных потрясений в жизни общества, в экономике, в системе занятости, в мировой торговле, в системе поездок, в сельскохозяйственной, промышленной и коммерческой сферах.

Сингапурские ученые разработали маску, которая может зафиксировать симптомы, свидетельствующие о подозрении на коронавирус. Устанавливаемые в материал маски крошечные датчики собирают информацию о пульсе, температуре тела, давлении, а также измеряют уровень кислорода. Анализ показаний производится примерно раз в полчаса, а получаемые данные при помощи Bluetooth передаются на специальное приложение мобильного телефона.