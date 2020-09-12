Городские советы Ивано-Франковска, Тернополя и Черновцов судятся с киевскими властями после попадания в «красную» зону. При этом президент Владимир Зеленский назвал «бунтарями» недовольных карантином мэров

Президент Украины Владимир Зеленский, который ныне гастролирует по стране с агитационными турами, представляя кандидатов от своей партии «Слуга народа», 9 сентября посетил Хмельницкую область. Она одна из самых благополучных в карантинном отношении на Западной Украине: в «красную» зону тут входят только город Славута и Волочиский район — однако туда главу государства, естественно, не повезли.

Главным пунктом визита президента было представление Стратегии развития региона, а также команды партии «Слуга народа» (СН), которая примет участие в местных выборах. Примечательно, что на первые места в этой стратегии помещены аграрная сфера и альтернативная энергетика, хотя в области находится Хмельницкая АЭС, а её директор Андрей Козюра стал одним из лидеров списка СН в Хмельницкий областной совет. Правда, запланирована также поддержка инноваций в легкой, пищевой промышленности, машиностроении и металлообработке, и туризма. Последний пункт перекликается и со списком проектов, которые «слуги народа» обещают реализовать в области на протяжении ближайших двух лет: речь идёт, в частности, о возобновлении работы Хмельницкого аэропорта и развитии курорта «Сатанов».

Именно в Сатанов отправился президент из областного центра, чтобы осмотреть дорогу до курорта, которую ремонтируют в рамках программы «Большое строительство». Поручение об этом Зеленский дал во время предыдущего визита на Хмельнитчину в начале июня, и сейчас участок дороги от Каменца-Подольского до Сатанова готов на 70%. После этого глава государства отправился на Хмельницкую АЭС, где провёл встречу с руководством государственного предприятия НАЭК «Энергоатом».

По её результатам президент заявил, что поручит правительству обеспечить финансирование строительства третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС, решить вопрос задолженности перед «Энергоатомом» и вывести компанию на более высокий уровень управления. «Если запустим третий и четвертый блоки — в течение строительства и запуска будет в целом по стране плюс 100 тысяч рабочих мест. Мне кажется, что это и есть задача, с которой государству надо разобраться», — подчеркнул Зеленский. Как известно, третий и четвертый энергоблоки Украина должна была достроить в сотрудничестве с Россией, но в 2015 году соглашение было денонсировано.

Правда, вряд ли благим пожеланиям Владимира Зеленского суждено сбыться. 11 сентября и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что Украина окончательно отказалась от проекта «Энергетический мост», в рамках которого планировалась достройка третьего и четвёртого блоков ХАЭС. В то же время она не исключила других возможностей финансирования достройки этих энергоблоков. Напомню, Ольга Буславец является ставленницей олигарха Рината Ахметова, который заинтересован в развитии угольной электрогенерации, поскольку в этой сфере его компания ДТЭК является монополистом.

Во время визита в Хмельницкую область президент также сделал громкое заявление в адрес мэров тех городов, которые протестуют против карантинных ограничений, введённых Киевом. «Все эти бунтари… Я понимаю, что перед местными выборами они хотят нравиться людям и всё открывать, предоставлять возможность ходить без масок, закрывать глаза и не видеть, что просто вдруг в их городах за день 200-250 детей заболели» — заявил Зеленский. Он предупредил, что такое отношение может привести к недостатку коек в больницах, и подчеркнул, что государство должно защищать людей, несмотря на некоторые неудобства для них. Президент призвал представителей местных властей быть «одной командой» с центральным руководством страны. Зеленский также предложил проучить мэров: посчитать количество погибших от COVID-19 из-за их «бунта», заставить градоначальников лично ходить по домам семей умерших и «смотреть им в глаза».

Но такие патетические заявления не остановили «бунты» в трёх областных центрах Западной Украины, которые находятся в «красной» зоне — Черновцах, Ивано-Франковске и Тернополе. Так, в столице Буковины 9 сентября под Черновицкой областной государственной администрацией (ОГА) более ста человек собрались на акцию протеста, которую возглавил и.о. мэра Черновцов Василий Продан. Люди требовали, чтобы в Черновцах и тех районах области, которые отнесли к «красной» карантинной зоне, позволили возобновить учебу в школах. Родители привели на акцию детей с плакатами «Мы за очное обучение», «Мы хотим в школу».

К протестующим вышел глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук и заявил, что предложил премьер-министру Денису Шмыгалю смягчить карантин в областном центре. «Мы должны найти форму, в которой должны были работать спортивные школы, спортивные центры — там, где люди заботятся о своем здоровье и укрепляют его. Но в том числе говорили и об учебных заведениях», — сказал губернатор. Во время его выступления один из протестующих попытался отобрать у него микрофон, после чего Осачук вернулся в здание ОГА.

По словам же Василия Продана, для городских властей важно защитить директоров школ и учителей «от давления центральной власти и полиции». «Они действительно боятся наложения штрафов — 17 или 34 тысяч гривен. Поэтому я думаю, что нам всем обязательно их надо поддержать», — сказал он. Кроме этого, пресс-служба Черновицкого совета сообщила, что он планирует подать в суд на Кабинет министров с требованием отменить установление в городе «красной» зоны карантина.

А вот горсовет Ивано-Франковска такой иск уже подал, и 9 сентября пресс-служба Окружного административного суда Киева (ОАСК) сообщила, что ныне суд рассматривает вопрос открытия производства по нему. Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив говорил, что к иску присоединились и другие города области. Неизвестно, есть среди них Коломыя, также находящаяся в «красной» зоне. В этом городе 11 сентября состоялись массовые протесты родителей, которые требовали открытия школ, которые до следующего понедельника формально находятся на каникулах. На 12 сентября мэр Коломыи Игор Слюзар назначил внеочередную сессию городского совета, которая должна рассмотреть вопрос о работе учреждений образования в условиях «красной» зоны.

Скорее всего, Коломыя пойдёт путём Ивано-Франковска, в котором с понедельника школьные каникулы сменит дистанционное образование, но заработают детские садики — об этом сказал в пятницу мэр города Руслан Марцинкив. При этом ещё в начале недели Марцинкив заявлял, что «дети пойдут в садики и школы с 14 сентября, поскольку имеют право на полноценное обучение». Видимо, на его позицию повлияла ситуация в соседнем Тернополе, который возглавляет его однопартиец по ВО «Свобода» Сергей Надал. В этом городе с 8 сентября полицейские начали массовые рейды по школам и детским садам, которые продолжили работу, и составляли протоколы о правонарушениях на руководство учреждений. Такая же участь ждала и предприятия сферы услуг и общественного питания Тернополя, а также городской транспорт, где полицейские проверяли справки с места работы — ведь формально троллейбусы и маршрутки в городе работают в режиме «спецрейсов».

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что все составленные полицией протоколы незаконны и будут обжалованы в судах, при этом директора школ и детских садов получат юридическое сопровождение от Тернопольского городского совета. Начальник юридического управления горсовета Александр Печиль напомнил, что Тернополь также обжаловал в ОАСК решение Киева о введении карантинных зон. Кроме этого, городской голова провёл совещание с предпринимателями Тернополя, на котором пообещал им помощь юристов горсовета для обжалования составленных полицейскими протоколов.

А вот в Черновцах полиция вынуждена была заниматься образовательными проблемами весьма специфическим способом. Вечером во вторник, 8 сентября, жительница города решила помочь своему ребенку с домашним заданием, однако не разобралась с учебником, поэтому вызвала полицейских. Как сообщила патрульная полиция, заявительница жаловалась на автора книги по украинскому языку и чтению, и сообщила, что её дочь не понимает некоторых слов, поэтому ей понадобилась помощь наряда полицейских. «Инспекторы разъяснили значение слов, а также объяснили, в каких случаях надо звонить по номеру 102», — рассказали в полиции. В массе своей русскоязычные, черновицкие полиции не сообщили, на каком языке поступил вызов.

В отличие от Черновцов, возглавляемые мэрами-«свободовцами» Хмельницкий, Ивано-Франковск и Тернополь вошли в первую пятёрку городов Украины с наиболее благоприятным бизнес-климатом и эффективным экономическим управлением. Таковы результаты исследования «Индекс конкурентоспособности городов Украины 2019/2020», проведенного Программой Агентства США по международному развитию (USAID) «Конкурентоспособная экономика Украины», которые 10 сентября презентовали в Кабинете министров Украины. Причём Хмельницкий и Ивано-Франковск занимают, соответственно, первое и второе места в рейтинге, Тернополь — пятое. На четвёртом месте находится Винница, на третьем — Львов.

Андрей Садовый, мэр Львова, который является городом номер один по компонентам «Ресурсы для развития» и «Поддержка инноваций» вышеупомянутого рейтинга, во время презентации заявил, что его команда работает над улучшением бизнес-климата, и готова делится опытом с другими городами. Причём как раз с 10 сентября рассказывать об успехах мэру Львова будет легче: в этот день была уволена прокурор Львовской области Ирина Диденко, которая открыла несколько уголовных производств в отношении подчинённых Андрея Садового (https://ukraina.ru/exclusive/20200523/1027779314.html). В частности, речь шла о незаконном вывозе мусора в соседние области и злоупотреблениях при сдаче в аренду коммунального имущества.

Правда, увольнение Ирины Диденко и назначение на её место бывшего прокурора Ровенской области Антона Войтенко вряд ли связаны с делами Садового. Просто генеральный прокурор Ирина Венедиктова 10-11 сентября сменила руководителей прокуратуры в подавляющем большинстве областей Украины, в том числе во всех восьми западно-украинских. Причём большинство вновь назначенных прокуроров областей — «варяги», ранее работавшие в других регионах либо в центральных органах прокуратуры. К примеру, упомянутый Антон Войтенко до января 2020-го занимал разные должности в военной прокуратуре Центрального региона Украины. А в Ровенской области его сменил Андрей Рудницкий, который ранее был заместителем прокурора Кировоградской области.

Новый прокурор Тернопольской области, 31-летний Николай Петришин, — также выходец из военной прокуратуры, до последнего момента он был военным прокурором Дарницкого гарнизона. Его ровесник Дмитрий Казак, который назначен новым прокурором Закарпатья, ранее работал заместителем прокурора Запорожской области. Прокурором Хмельницкой области стал бывший сотрудник генеральной инспекции Генпрокуратуры Алексей Олейник (кстати, его предшественник, Олег Синишин, 5 сентября умер от COVID-19).

Прокуратуру Черновицкой области возглавила Ирина Кравченко, которая до этого работала в центральном аппарате Генпрокуратуры. В свою очередь, бывший заместитель прокурора Буковины Виктор Тымчук теперь назначен прокурором Волынской области. Единственный прокурор, который пошёл на повышение в своей области — новый руководитель Ивано-Франковской областной прокуратуры Роман Хима. До этого он возглавлял Коломыйскую прокуратуру, и вся предыдущая прокурорская карьера Химы связана с Прикарпатьем.

Именно перечисленные выше прокуроры накануне местных выборов и будут пытаться «прижать» местных городских голов, причём не только «бунтарей» и «сепаратистов» (кстати, тоже определение из уст Владимира Зеленского). Это явно поняли такие «зубры» региональной политики, как мэр Каменца-Подольского Михаил Симашкевич (два срока в должности), и мэр Ровно Владимир Хомко (управляет городом три каденции). Несмотря на то, что у обоих самый высокий рейтинг в своих городах, и Симашкевич, и Хомко заявили, что больше баллотироваться не будут.

Видимо, именно поэтому Владимир Хомко не особо старался в ходе подготовки к Дню города, который весьма скромно отметили в Ровно 30 августа. А вот в Луцке, который в этом году отмечает 935-ю годовщину со дня основания, День города 12-13 сентября будут праздновать более масштабно — всё же город находится в «жёлтой» карантинной зоне. В частности, на центральной площади перед жителями родного города выступит народный артист Украины Василий Зинкевич — который, несмотря на свои 75 лет, весьма популярен среди волынян. При этом в «оранжевом» Ужгороде мероприятия ко Дню города 11-13 сентября будут камерными, предупредили в городском совете. Даже торжественное городское вече состоится не на площади, а во дворе Ужгородского замка.