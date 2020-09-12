Протесты против расового неравенства на улицах американских городов уже возымели влияние на мировое искусство. 9 сентября Киноакадемия США опубликовала требования к картинам, которые с 2024 года захотят претендовать на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

Во-первых, как минимум один из актёров, исполняющих главную роль или роль второго плана, либо не меньше 30% актёрского состава должны быть представителями расовой или этнической группы (афроамериканцы, латиноамериканцы или испаноязычные, азиаты, коренные народы, индейцы, уроженцы Аляски, выходцы с Ближнего Востока или Северной Африки, коренные гавайцы или жители других Тихоокеанских островов), женщинами, представителями сексуальных меньшинств, иметь ограниченные возможности здоровья. Если такую команду подобрать не удаётся, то можно посвятить сюжет фильма проблемам этих групп.

Во-вторых, представители этих групп должны занимать не менее 30% съёмочной группы либо как минимум две ключевые творческие позиции в руководстве и в съемочной группе (кастинг-директор, главный оператор, художник по костюмам, композитор, режиссёр, редактор, стилист, художник по гриму, продюсер, художник-постановщик, художник-декоратор, звукооператор, режиссёр по спецэффектам, автор сценария), либо не менее 6 технических позиций и должностей (кроме помощника продюсера).

В-третьих, крупные студии или компании-дистрибьюторы могут оплатить стажировки или обучение для женщин, представителей ЛГБТ, расовых или этнических меньшинств по направлениям: подготовка, съёмочный процесс, пост-продакшн, музыка, спецэффекты, закупки, коммерческие вопросы, распространение, реклама, связи с общественностью. Мелкие, крупные и независимые студии или дистрибьюторы должны иметь хотя бы двоих практикантов или стажёров из этих групп в одном из таких отделов как подготовка, съёмочный процесс, пост-продакшн, музыка, спецэффекты, закупки, коммерческие вопросы, распространение, реклама, связи с общественностью.

В-четвёртых, представители расовых, этнических, сексуальных меньшинств должны занимать в студии или кинокомпании руководящую позицию в маркетинге, связях с общественностью или дистрибуции людей.

Киноленте, которая претендует на звание «Лучшего фильма», необязательно отвечать всем четырём критериям, достаточно двух.

С точки зрения Киноакадемии, зрители должны оценить такой шаг к сбалансированности представительства на экране и на съёмочной площадке, но на самом деле всё оказалось с точностью да наоборот. Вот, например, как отреагировали на эту новость читатели американского издания Variety.

«Это напомнило мне эпоху, когда они решили втюхивать через кино кокаин. Я тогда работал в кино, и все поголовно нюхали. Теперь, если они добьются такого же успеха в установлении подлинного равенства, это будет прекрасно. Увы, вряд ли они переплюнут свои наркотические успехи», — написал пользователь под ником Anonymot.

Против нововведений оказались сами представители различных меньшинств: филиппинец, выходец с Ближнего Востока и афроамериканец. Они уверены, что Киноакадемия перегнула палку со своей политкорректностью.

«Многие из нас перестанут смотреть кино и отправятся искать развлечений в другом месте. Печальный финал долгой голливудской саги», — написал пользователь Tup.

А John Woke задумался о том, кто будет теперь снимать «лучший фильм» — слепые операторы, декораторы и стилисты, глухие звукорежиссеры и музыканты.

С ужасом список требований Киноакадемии восприняли и представители киносообщества. В интервью польскому изданию wPolityce актриса Халина Лабонарска, которая снялась в 27 фильмах, заявила: «Решение таким образом определять, что считать искусством, а что нет, меня шокировало. Используя такие категории, мы вообще отдалимся от самого ценного в творчестве. Создание подобной шкалы ценности произведения лишит шансов истинное искусство. Я как человек, принадлежащий к этой сфере, вообще не видела бы для себя во всем этом места».

За последние 10 лет картины, в которых снялись актёры разных рас, ровно в половине случаев получили заветную статуэтку как «Лучший фильм»: «12 лет рабства», «Лунный свет», «Форма воды», «Зелёная книга», «Паразиты» (комедийно-драматическая лента корейского режиссёра Пон Джун Хо стала первой иноязычной картиной, получившей «Оскар» в этой номинации).