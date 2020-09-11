Уходящая неделя была богата на разного рода события. Главными из них стали происходящее в Белоруссии и Донбассе, а также интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана

В среду, 9 сентября, экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором рассказал о происходящем в стране. Среди прочего Богдан мягко раскритиковал своего друга и бывшего начальника — президента Украины Владимира Зеленского.

«Владимир Александрович вообще не понимает, куда мы катимся. Некому сказать. Ты можешь попасть к президенту только с радостными новостями, счастливой улыбкой и довольным взглядом. Теплая ванна превратилась в бетонный склеп», — заявил он. Украине веры нет. Почему Белоруссия досмотрела украинского посла © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Богдан использовал интервью для того, чтобы обратиться к Зеленскому.

«Пока еще не поздно сделать остановку. Очнитесь, пожалуйста. Очень вас прошу», — призвал он президента.

Это интервью наделало много шума. Однако оно не смогло заглушить в информационном пространстве происходящее в Донбассе и Белоруссии. Более того, некоторые из реплик Богдана лишь подогрели интерес к происходящему к северу и востоку от Украины.

Когда друг хуже

Политолог Андрей Золотарёв в интервью изданию Украина.ру заявил, что слова Богдана будут иметь большие последствия для украинской политики.

«Хотя у Богдана наряду с фактами много домыслов и троллинга, тем не менее это интервью является иллюстрацией такой непреложной аксиомы политики, что любая власть всегда разрушается изнутри. И, собственно, этот процесс обиженного соратника — тот случай, когда те, кого ты больше всего приблизил, оказываются хуже злейших врагов.

Что самое плохое для Зеленского — это не просто удар в спину со стороны Богдана, это разрушение ядра позитивного образа Зеленского, что он не такой, как остальной украинский политикум. Тут действительно предстает очень нелицеприятная картина: с одной стороны, Богдан усиливает тезис о некой «зраде» в Офисе президента, с другой стороны, показывает, что там все осталось по-прежнему, что власть все так же является ресурсом для решения личных, шкурных проблем обогащения. Именно поэтому это интервью будет иметь далеко идущие последствия», — отметил Золотарёв.

Среди прочих целей и "мишеней" интервью политолог называет нынешнего главу Офиса президента Андрея Ермака.

В свою очередь политолог Руслан Бизяев призывает не преувеличивать влияния интервью Богдана.

«Посмотрим, это самый интересный вопрос. Но последствия — это то, что мы будем наблюдать прямо сейчас. Я думаю, что есть два варианта: либо это все забудут, либо это все будет иметь очень серьезные последствия, в том числе для перезагрузки системы власти. Но по какому пути пойдет развитие ситуации, сейчас сказать тяжело: фактически только сутки прошли после того, как это интервью было обнародовано», — заявил он в комментарии изданию Украина.ру.

В общем, происходящее на Украине процессы, связанные с небывалой откровенностью одного из бывших топовых чиновников, ещё будут разворачиваться. Сергей Киселёв: Нужно закрепить Белоруссию в статусе геополитического союзника России © Facebook, Сергей Киселев

Тем временем к северу от украинской границы продолжается бурная и насыщенная событиями жизнь.

Не ту выбрали

В четверг 10 сентября Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал одного из лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую «избранным президентом» Белоруссии. К тому времени её соратница — Мария Колесникова — уже была арестована. Она была единственной из лидеров оппозиции Белоруссии, которая до последнего оставалась в этой стране. Более того, Колесникова сделала всё, чтобы её нельзя было выдворить за пределы страны — в частности, порвала свой паспорт.

«У меня такое ощущение, что на месте Тихановской должна была быть Колесникова, которая оказалась намного харизматичнее и драйвовее этого белорусского варианта [самопровозглашенного и. о. президента Венесуэлы Хуана] Гуайдо», — отметил Андрей Золотарёв.

Он уверен, что действующий президент Белоруссии удержался, хотя его отдаленные перспективы не так радужны.

«Самое главное — Лукашенко выиграл темп и выиграл время, и ясно, что слухи о том, что Лукашенко сегодня-завтра уйдет, преждевременны. Лукашенко удержится. Другое дело, что в результате всех этих пертурбаций и неизбежного сближения с Россией он может быть понижен с должности председателя колхоза до главного агронома.

Понятно, что то, что сейчас происходит в Белоруссии, — это начало конца эпохи Лукашенко. Но пока первый раунд за ним. У белорусской оппозиции не оказалось олигархов, масс-медиа, той внешней поддержки, которая была у украинского Майдана. Поэтому отмайданить Лукашенко не получилось. Очевидно, коллективный Запад перейдет к осаде, а Лукашенко ничего другого не останется, как искать точки опоры на Востоке», — указал Золотарёв.

В свою очередь Руслан Бизяев также считает, что протесты в Белоруссии заставили руководство страны определяться, с кем оно.

«Фактически, то, что мы сейчас наблюдаем, это процесс окончания эпохи многовекторности в Белоруссии. Лукашенко в Москве, на Западе он нерукопожатный, единой концепции что с этим делать у Запада нет. Пока происходит «беломайдан», Белоруссию аккуратно разворачивают в сторону России», — указал эксперт.

А российский политический эксперт и журналист Армен Гаспарян и вовсе считает, что в ближайшее время протест в Белоруссии выдохнется. Возлюби русского своего. Зачем Тихановская обратилась к россиянам © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Если белорусский кризис будет развиваться, то тут возможны последствия. Но не для мира, а для постсоветского пространства.

Но у меня пока нет убежденности, что уже в это воскресенье белорусский кризис не выдохнется. Потому что политической программы как не было, так и нет, политических лидеров как не было, так и нет. Наступает осень и холода. Одна дело, когда ты на протесты в белоснежном платье выходишь, а другое — когда ты будешь закутан в шарфы и куртки. Это картинка не для протестов. Кому захочется этим заниматься?» — задался он риторическим вопросом в интервью изданию Украина.ру.

Впрочем, пережившие Майдан с ним могут поспорить: протесты в Киеве в 2013-2014 годах проходили не в мае месяце.

А пока в Белоруссии наметилась, как уверены некоторые эксперты, тенденция к затуханию протестов, в Донбассе, напротив, обстановка ухудшилась. Совместная инспекция, которая должна была состояться 10 сентября, не состоялась. И всё из-за «ястребов» в украинской политике.

Нет мира для Донбасса

Политолог Руслан Бизяев считает: ситуация в Донбассе зашла в тупик не на этой неделе.

«Ситуация в Донбассе не на этой неделе в тупик зашла, а намного раньше. Фактически она в тупике с начала лета, когда стороны подошли к решению вопросов политической части Минских соглашений. А сейчас мы просто наблюдаем следствие того, что было летом», — заявил эксперт.

В свою очередь Армен Гаспарян уверен: такая ситуация не может продолжаться бесконечно. Рано или поздно у кого-то могут сдать нервы.

«Москва многократно говорила о том, что ее прежде всего интересует мир в регионе. Поэтому она готова еще какое-то время соблюдать правила игры и давать Украине шанс. Другое дело, что бесконечно это продолжаться не будет и Украине об этом стоит помнить. Это как нарыв, который рано или поздно лопнет, и вся эта эпическая история с невыполнением взятых на себя обязательств закончится. Украине стоит об этом помнить и не заниматься проверкой терпения у Москвы», — заявил политолог.

При этом, по его словам, терпение может закончиться не у одной лишь России. Остап Бендер президента Зеленского. Как главу Украины подставил бывший лучший друг © Фото из открытых источников

«Нужно учитывать, что рано или поздно остальные страны нормандского формата начнут задавать неприятные вопросы. Потому что они смотрят, ничего не происходит, и взятые на себя обязательства никто не выполняет. Рано или поздно Берлин и Париж будут задавать вопросы: «а почему так?» и «кто за это несет ответственность?» — заявил Гаспарян.

В свою очередь Андрей Золотарёв указывает на то, что сложившаяся ситуация может повлиять на грядущие местные выборы на Украине (запланированы на 25 октября).

«Даже в рядах партии власти мы наблюдаем разброд и шатание по этому вопросу, когда одни в этом видят зраду, это только усиливает оппонентов Зеленского и материализует эти пресловутые «красные линии». А другая сторона прекрасно поняла игру Зеленского, и у меня опасения, что ему не дадут до выборов остаться в ореоле миротворца», — сообщил эксперт.

В то же время Золотарёв указал на двуличие украинской оппозиции.

«На этой неделе мы увидели и ситуацию вокруг украинских позиций, когда в последний момент была отменена совместная инспекция. Показательно, что клинические патриоты, устроившие вой по поводу некой «зрады» Зеленского, держали языки в известном месте, когда такие же инспекции проводились в 2015 году. Понятно, что сейчас через этот тезис «зрады» [экс-президент Петр] Порошенко намерен расшатывать власть Зеленского, пытаться его отмайданить и осуществить свою заветную мечту о политическом реванше», — отметил он.

Подытоживая, можно отметить, что уходящая неделя была сложной во всех смыслах. Тяжело было в Донбассе, Белоруссии и в Украине. И многие из событий этой недели могут в скором времени привести к кризисам. Хватит ли у политических элит сил для их урегулирования, покажет ближайшее будущее.