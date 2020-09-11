Прошедшая неделя ознаменовалась побегами. Во-первых, сбежали на Украину двое членов белорусского Координационного совета оппозиции. Во-вторых, Андрей Богдан сообщил о бегстве в Румынию после хулиганского интервью. В-третьих, украинские представители сбежали из группы, которая должна была контролировать ситуацию в районе Шумов

В целом, неделя была богата на информационные поводы. Причём в основном они были не слишком благоприятны для действующего президента. С другой стороны, никакое везение не может продолжаться бесконечно.

Эпидемия и карантин

На утро 11 сентября в стране заразились коронавирусом 148 756 человек, недельный прирост составил 17 805. На предыдущей неделе прирост составлял 16,45 тыс. Это очередной абсолютный рекорд за всё время наблюдений.

Кроме того, утром 11 сентября был установлен суточный рекорд — 3144 выявленных случая. Напомним, что 3000 считались «красной линией», требующей более жёстких карантинных мер (в том числе, кстати, переноса выборов).

Количество единовременно болеющих приближается к 79 тысячам. Это по-прежнему далеко от эпидемического барьера, но в ряде регионов возникла критическая ситуация с больничными койками. В Одесской области, например, в больницу отправляют только в том случае, если подтверждено и зарезервировано койко-место.

Умерло 3076 человек, недельный прирост составил 315. На прошлой неделе умерло 323 человек, в первую неделю августа прирост составил 146 умерших, а до августа максимальное число умерших за неделю составляло 131 человек.

Вылечились 67 005 человек. Недельный прирост — 6392, в то время как на прошлой неделе он составил 5530 человек. Ранее максимальный показатель составлял 6650 выздоровевших за неделю.

В общем, эпидемическая ситуация на Украине ухудшается.

Интервью Богдана

Скандал вокруг Богдана начал закручиваться ещё 6 сентября, когда в социальных сетях были опубликованы фотографии бывшего главы ОП, Михаила Саакашвили и депутата от СН Елизаветы Ясько. Саакашвили сопроводил фото загадочной подписью о том, что они, дескать, обсуждают какой-то проект, связанный с Киевом. Однако буквально на следующий день он «сдал назад», сообщив, что с Богданом у него чисто дружеские отношения, а о Киеве они говорили, потому что Ясько киевлянка (она такая же киевлянка, как Саакашвили грузин — у грантоедов национальности нет).

9 сентября было опубликовано интервью Гордону, а уже вечером Богдан завёл Telegram-канал и в первой же записи сообщил, что вынужден покинуть страну из-за угроз. Естественно, никуда не уехал.

Интервью действительно получилось скандальное, хотя и не всюду внятное (во многих случаях Богдан шутил или неаккуратно уходил от ответа).

Наиболее важные заявления Богдана:

— Андрей Ермак поддерживает отношения с Петром Порошенко и его окружением. Также он предположил, что Ермак — агент ГРУ.

— Спецоперация с «вагнеровцами», которая проводилась украинскими спецслужбами, была сорвана из-за утечки из СНБОУ.

— Существует некое секретное соглашение с Россией: «Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам — корабли, вы нам — воду в Крым, мы вам — пленных, вы нам — прямое авиасообщение. Мы вам — $3 млрд по решению суда, а вы нам что-то"».

— Сейчас президент пытается убрать Авакова, и это тоже часть договорённостей с Россией.

Кроме того, Богдан высказал несколько предположений. В частности, он считает, что план России на украинском направлении — «дестабилизировать обстановку в Украине, вызвать здесь хаос и анархию, добившись, чтобы напуганный этим Запад обратился бы к России за помощью и снял с нее санкции». Зеленский же этого не понимает и назначает на должности «идиотов».

Близкий к Ермаку телеграм-канал «Легитимный» объяснил, что «это интервью — это его обращение к Зеленскому, который запутался, а это попытка открыть глаза президенту, что дела идут не так, как ему "рисуют" и показывают».

Общее впечатление, однако, совсем иное: Богдан напрямую включился в информационную атаку на президента со стороны Петра Порошенко. Уж очень чётко проведена «патриотическая» линия. Рассказы же о связях Ермака с Порошенко скорее имеют целью маскировку.

Несостоявшаяся инспекция

Конфликтная ситуация возникла ещё 28 августа, когда руководитель ДНР Денис Пушилин предложил ликвидировать укрепления, возведённые 503-м отдельным батальоном морской пехоты в серой зоне в районе посёлка Шумы и пригрозил, что в противном случае армия ДНР их уничтожит.

После долгих препирательств, стороны договорились провести совместную инспекцию спорного района силами ОБСЕ (при участии, разумеется, российских офицеров и представителей командования ДНР).

Соглашение, хотя и было далеко не первым такого рода (даже в Донецкий аэропорт украинских военных пропускали через блокпост ополчения) вызвало бурное возмущение «патриотической общественности», вероятно, подогретое командой Петра Порошенко. Главред сайта «Цензор» Юрий Бутусов прямо призывал убить российских офицеров, которые приедут для инспектирования позиций.

Ко всему прочему, возобновились потери — погибли двое украинских военнослужащих (один подорвался на мине, обходя очаг пожара, а ещё один стал жертвой обстрела со стороны ДНР). Всерьёз обсуждалась возможность срыва перемирия.

В конечном итоге инспекция не состоялась. Леонид Кравчук заявил, что сорвана она была Россией и ДНР — они предложили провести инспекцию в других местах и фиксировать увиденное на фото и подписать совместный протокол, что не обсуждалось за заседании ТКГ.

Нам казалось, что два последних пункта самоочевидны — если уж украинскую сторону обвиняют в том, что она понастроила что-то неположенное, то логично этот факт зафиксировать. Украинская сторона, однако фиксировать не хочет, что неудивительно — представители 503-го ОБМП прямо не отрицали, что они нарушали режим перемирия (возможно, правда, что они сами не были в курсе, что проводимые ими работы что-то нарушают).

Так или иначе, но этот инцидент:

— дал противникам Владимира Зеленского дополнительные козыри против его политики (тем более — на фоне скандала с «вагнеровцами»);

— поставил под вопрос встречу советников в «нормандском формате» 11 сентября (Зеленский и Меркель, кажется, решили этот вопрос).

Бегство белорусских оппозиционеров

Первоначальная концепция белорусской оппозиции выглядела вполне логично и убедительно:

— КГБ Белоруссии решил выслать из страны лидеров оппозиции, чтобы лишить Майдан руководства. Это могло быть, тем более, что такое за КГБ и раньше водилось (считается, что Тихановская выехала не по своей воле, а после угроз силовиков в кабинете председателя ЦИК).

— Ивана Кравцова, Антона Родненкова и Марию Колесникову изловили в Минске, уже около границы посадили в машину Кравцова и отправили в сторону Украины. Однако на нейтральной полосе Колесникова решила сорвать план Лукашенко, порвала паспорт, вышла из машины и пешком отправилась назад — в тюрьму.

Однако потом Кравцов и Родненков доехали до Киева и провели там пресс-конференцию. То ли в силу плохой подготовки, то ли в силу других причин члены Координационного совета начали рассказывать совершенно бредовую историю о том, как на нейтральной полосе их попытались задержать сотрудники КГБ, Колесникова порвала свой паспорт и выпрыгнула в окно машины…

Красивая схема рухнула, а новая выглядит совершенно нелогичной.

Нестыковка чисто практическая — вы пытались выйти из машины через окно? Вот и не пытайтесь. Тем более, что совершенно непонятно, что мешало Колесниковой открыть дверь и выйти, как это делают все нормальные люди.

С идеологической точки зрения абсолютно непонятно, зачем было вывозить членов КС на границу с тем, чтобы их тут же ловить и пытаться доставить назад.

Тут могут быть две версии.

Версия 1 состоит в том, что никто никого не похищал (свидетель похищения Колесниковой только один, причём это участница акций протеста), а члены КС решили покинуть страну с тем, чтобы возложить вину на власть. При этом Колесникова ехала к родственникам, а у двух других членов КС был украинский вид на жительство. Но на границе они обнаружили машину, которую идентифицировали как спецтранспорт КГБ, тут у них сдали нервы, и ребята понеслись на украинскую границу, забыв свою попутчицу…

Версия 2 состоит в том, что в КГБ сообразили, что выпускать членов КС — не самая правильная идея. Изначально сам по себе КС был бесполезен, поскольку управление Беломайданом осуществлялось дистанционно — из Польши. На последнем этапе роль КС стала откровенно деструктивной, поскольку там появилась идея создания политической партии, что направляло протестную активность в русло легального политического процесса. Ну а какой тогда майдан, если можно победить на выборах? В этом случае решение о высылке оппозиционеров могло быть признано неверным. Правда, вероятность того, что Лукашенко может быть заинтересован в легальной оппозиции, нам представляется не слишком высокой.

В заключение всей этой истории следует отметить два аспекта:

Во-первых, резко возросла роль Марии Колесниковой как лидера оппозиции. Теперь именно она, а не Тихановская может претендовать на роль «лидера нации».

Во-вторых, предложенный вариант можно расценивать как мягкий вариант «сакральной жертвы» — в духе Юлии Тимошенко. Видимо, было сочтено, что подниматься на месть белорусам ещё рано, а вот требовать освобождения Колесниковой — самое то.