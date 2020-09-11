И все бы ничего, но это решение коснулось только тех, кто не работает в посольстве РФ. В то время как посольские дети продолжили обучение в привычном режиме.
Образование в посольской школе, которая с недавних пор носит имя Евгения Примакова, на основании договора получали дети с разными гражданствами: украинцы, белорусы, грузины, армяне и, конечно, россияне.
«Непосольских» детей в школе большинство. Например, в параллели 9 и 11 классов вообще нет школьников сотрудников посольства.
Однако сейчас договор между школой и родителями не соблюдается в полной мере. Более того, родители были предупреждены об изменениях в условиях обучения прямо накануне начала учебного года. А значит, не имели возможности перевести ребенка в другую школу.
Родители этих детей неоднократно обращались с письмами и к директору школы Александру Кулику, и к чрезвычайному и полномочному послу на Кипре Станиславу Осадчему.
Повторное обращение направил отец ученика школы Виталий Терехов: «Вынужден повторно выразить справедливое возмущение подавляющего большинства родителей, чьи дети принудительно были переведены с 1 сентября текущего года на дистанционную форму обучения.
К сожалению, в вашем ответе нет ссылки ни на один официальный документ, подтверждающий законность принятого решения в рамках правовой базы РФ в сфере образования. Считаю, что подобное дискриминационное разделение детей на «посольских» и «непосольских» требует серьезного дополнительного рассмотрения как минимум в МИД РФ».
Еще одно коллективное письмо направлено в посольство 10 сентября: «Меры, принятые общеобразовательной школой имени Е.М. Примакова при посольстве России на Кипре, нарушают федеральный закон об образовании, который гласит о «недопустимости дискриминации в сфере образования».
С того момента, как школа открыла двери для детей российских граждан, не являющихся сотрудниками посольства, дискриминация недопустима!
Во-первых, школа не оборудована для предоставления дистанционного образования. Материально-техническая оснащенность нашей школы не соответствует материально-технической оснащенности Кипрских школ, что противоречит статье 88, п. 5.3 закона о федеральном образовании.
Во-вторых, школа сокращает количество занятий для непосольских детей. Родители просят Вас пересмотреть решение о заочном обучении, а также оборудовать школу для дистанционного образования на тот случай, когда оно абсолютно необходимо».
Пока нет ответа на запросы родителей от руководства школы, кроме тех, что решение о разделении учеников школы на посольских и непосольских продиктовано исключительно карантинными мерами. Надо отметить, что остальные школы Кипра начали очное преподавание для всех своих учеников с соблюдением мер безопасности в условиях распространения коронавируса.
Школа имени Е. Примакова — единственная русскоязычная школа в Никосии, столице республики. Она центр распространения русского языка и культуры. Однако из-за сложившейся ситуации эту функцию школа рискует утратить.
Украина.ру будет разбираться в этой ситуации и искать разъяснение в официальных образовательных органах.