В среднеобразовательной школе при посольстве РФ на Кипре возникла неоднозначная ситуация с обучением детей. 1 сентября родителей так называемых «непосольских» детей оповестили, что в связи с карантинными мерами уроки будут проходить в онлайне и во второю смену

И все бы ничего, но это решение коснулось только тех, кто не работает в посольстве РФ. В то время как посольские дети продолжили обучение в привычном режиме.

Образование в посольской школе, которая с недавних пор носит имя Евгения Примакова, на основании договора получали дети с разными гражданствами: украинцы, белорусы, грузины, армяне и, конечно, россияне.

«Непосольских» детей в школе большинство. Например, в параллели 9 и 11 классов вообще нет школьников сотрудников посольства.

Однако сейчас договор между школой и родителями не соблюдается в полной мере. Более того, родители были предупреждены об изменениях в условиях обучения прямо накануне начала учебного года. А значит, не имели возможности перевести ребенка в другую школу. Привет с Кипра. От санкций Евросоюза Белоруссию спас конфликт 46-летней давности © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Родители этих детей неоднократно обращались с письмами и к директору школы Александру Кулику, и к чрезвычайному и полномочному послу на Кипре Станиславу Осадчему.

Повторное обращение направил отец ученика школы Виталий Терехов: «Вынужден повторно выразить справедливое возмущение подавляющего большинства родителей, чьи дети принудительно были переведены с 1 сентября текущего года на дистанционную форму обучения.

К сожалению, в вашем ответе нет ссылки ни на один официальный документ, подтверждающий законность принятого решения в рамках правовой базы РФ в сфере образования. Считаю, что подобное дискриминационное разделение детей на «посольских» и «непосольских» требует серьезного дополнительного рассмотрения как минимум в МИД РФ».

Еще одно коллективное письмо направлено в посольство 10 сентября: «Меры, принятые общеобразовательной школой имени Е.М. Примакова при посольстве России на Кипре, нарушают федеральный закон об образовании, который гласит о «недопустимости дискриминации в сфере образования».

С того момента, как школа открыла двери для детей российских граждан, не являющихся сотрудниками посольства, дискриминация недопустима!

Во-первых, школа не оборудована для предоставления дистанционного образования. Материально-техническая оснащенность нашей школы не соответствует материально-технической оснащенности Кипрских школ, что противоречит статье 88, п. 5.3 закона о федеральном образовании.

Во-вторых, школа сокращает количество занятий для непосольских детей. Родители просят Вас пересмотреть решение о заочном обучении, а также оборудовать школу для дистанционного образования на тот случай, когда оно абсолютно необходимо».

На Кипре обнародовали имена украинцев с «золотыми паспортами» © AP, Petros Karadjias

Школа имени Е. Примакова — единственная русскоязычная школа в Никосии, столице республики. Она центр распространения русского языка и культуры. Однако из-за сложившейся ситуации эту функцию школа рискует утратить.

Украина.ру будет разбираться в этой ситуации и искать разъяснение в официальных образовательных органах.