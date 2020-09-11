В МВФ не смогли назвать дату миссии для второго кредитного транша, Украина оказалась единственной экономически несвободной страной Европы, а детей в стране за пять лет стало меньше на 40%. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

На Украине стало на 40% меньше детей

Количество детского населения на Украине с 2014 года уменьшилось на 40%. Об этом во вторник, 8 сентября, заявил глава директората защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса.

"У нас на 40% уменьшилось вообще количество детского населения. У нас уменьшается процент брачности, увеличивается процент разводов на тысячу населения, у нас уменьшается общее количество рождаемости детей", — сказал Колбаса.

Исчезающая страна. Украинцы стали «вымирающим видом» © AP, Felipe Dana

"Это все говорит о том, что есть определенные проблемы с семьями и риск сложных жизненных обстоятельств, он увеличивается в разы. С 2014 года каждый пятый ребенок рождается вне брака. 10 тысяч детей получили статус ребенка, лишенного родительской опеки, или сиротства за год. Более 386 тысяч детей в сложных жизненных обстоятельствах", — сообщил Колбаса.

Согласно данным Госстата, рождаемость на Украине в 2019 году упала до самого низкого уровня в истории — 7,4 новорожденного на тысячу человек населения. При этом смертность почти вдвое выше — около 13,8 на тысячу человек. Граждан Украины в возрасте до одного года в стране стало меньше, чем жителей любого другого возраста до 72 лет включительно, — такое наблюдается впервые, по крайней мере, в новейшей истории.

В течение 2019 года численность населения Украины сократилась на 250,8 тыс. человек и на 1 января 2020-го составила 41 902,4 тыс. человек, а министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 37 289,4 тыс. человек.

Украина заняла последнее место в Европе в рейтинге экономических свобод

В рейтинге "Экономическая свобода в мире — 2020" Украина поднялась на 7 ступенек (138 место из 162), однако остается единственной экономически несвободной европейской страной. Об этом свидетельствуют данные канадского Fraser Institute, опубликованные в четверг, 10 сентября.

Украина выделена на карте красным цветом наряду с африканскими странами, Ираком, Ираном, Китаем, Индией и Венесуэлой, которая оказалась на последнем, 162-м, месте. Соседями по рейтингу Украины являются Пакистан (129), Тунис (129), Таджикистан (132) и Бангладеш (133).

Традиционно возглавляют рейтинг Гонконг и Сингапур.

Самый высокий уровень экономической свободы Украины был в 2011 и 2012 годах, однако за всю свою историю страна ни разу не покидала группу наиболее экономически несвободных стран.

Россия долго считалась одной из самых экономически несвободных стран мира. Но в 2004 году ситуация несколько улучшилась и, как результат, она перешла из четвертого квартиля в третий, где и остается до сегодня (89-е место в мире).

Образцом среди постсоветских стран является Эстония, которая находится в экономически самой свободной группе с 2000 года. А стартовала она в рейтинге со второго квартиля (преимущественно свободные страны) в результате либеральных реформ, проведенных в 90-е годы.

Позиция каждой страны в рейтинге определяется по 44 показателям, которые оценивают 5 сфер экономической свободы: размер правительства (показатель Украины 6,72 пункта, 10 пунктов — лучший результат), правовая система и права собственности (4,57), монетарная политика (5,65), отсутствие ограничений в международной торговле (6,78) и законодательное регулирование (6,61).

Fraser Institute для составления рейтинга использует данные из отчетов других организаций — International Country Risk Guide, Global Competitiveness Report и Doing Business.

В МВФ не решились озвучить дату миссии

На данный момент в Международном валютном фонде продолжаются дискуссии по поводу текущей программы stand-by для Украины на $5 млрд. Об этом сообщил в четверг, 10 сентября, представитель МВФ Джерри Райс. Он прямо сказал, что не может назвать дату миссии по первому пересмотру программы.

В МВФ заявили, что поддержка Украины зависит от независимости антикоррупционных органов.

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Он добавил, что в МВФ продолжают взаимодействие с властями Украины: "обсуждение программы, ее условий и обязательств продолжается. У меня нет даты для первой обзорной миссии, и это то, где мы находимся по отношению к Украине".

Напомним, в июне МВФ утвердил 18-месячную программу поддержки Украины stand-by на $5 млрд. В том же месяце Киев получил первый транш в размере $2,1 млрд. Размеры второго и третьего транша — по $700 млн, третьего — $560 млн и заключительного четвертого — $980 млн.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра — по итогам июня, сентября и декабря 2020-го, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года, а также 15 мая и 15 октября — следующего.

9 сентября 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что до конца года Украина получит запланированные транши кредита от Международного валютного фонда, так как выполняются все структурные маяки, предусмотренные программой МВФ.

МВФ должен провести первый обзор выполнения Украиной 18-месячной программы сотрудничества stand-by ориентировочно в сентябре. Министр финансов Украины считает, что до конца года Украина получит запланированные транши кредита от Международного валютного фонда, так как выполняются все структурные маяки, предусмотренные программой МВФ.

По оценкам Fitch, Украина удовлетворила около 68% своих потребностей в бюджетном финансировании на 2020 год в размере $23,5 млрд ($14,2 млрд в качестве амортизаторов, включая предоплату долга). Fitch ожидает одну дополнительную выплату с SBA МВФ ($0,7 млрд) в 2020 году.