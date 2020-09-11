По состоянию на 12:30 11 сентября в мире зарегистрировали свыше 28,1 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 909,8 тыс. человек, 18,9 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,3 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 191,7 тыс. человек, больше 2,4 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован более чем у 4,5 млн жителей, свыше 76,2 тыс. человек скончались, больше 3,5 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: свыше 4,2 млн случаев заражения, 129,5 тыс. смертей, 3,6 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Колумбии, Мексике.

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели 1,051 млн человек (плюс 5504 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 18 365 человек (плюс 102 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 868,1 тыс. больных.

Советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев допустил, что в ближайшие годы вакцинация от коронавирусной инфекции может стать необходимым условием для выезда за рубеж, помимо заграничного паспорта.

Мариинская больница в Санкт-Петербурге пригласила добровольцев, желающих принять участие в исследовании вакцины от коронавируса, созданной американской компанией MSD (международное название Merck&Co). В этом эксперименте по всему миру принимают участие более 30 тыс. человек.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова подтвердила, что сделала прививку от коронавируса. По ее словам, у нее поднялась температура до 37,2 и немного болела спина. Неприятные симптомы наблюдались полдня, теперь она чувствует себя хорошо.

Президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев сообщил о проверке нового способа поддержания тяжелобольных без аппаратов искусственной вентиляции легких. Вместо подключения к ИВЛ больным проводят ингаляции гелий-кислородной смесью. Новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией опробовали в республиканской больнице в Коми.

«У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции легких», — рассказал академик.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с Бразилией о производстве на территории этой страны российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил, что помимо этого Бразилия готова присоединиться и к клиническим испытаниям вакцины наряду с другими государствами — Мексикой, Индией, а также некоторыми странами Ближнего Востока.

В правительстве РФ заявили, что введут карантин в регионах, если в них будет резкий рост числа зараженных. Пока что оснований для введения новых ограничений нет. Минпромторг придумал, как избежать повторного закрытия магазинов в случае второй волны эпидемии. Предусмотрено, что абсолютно все организации торговли смогут работать при условии соблюдения необходимых мер.

Россия откроет границы с Южной Осетией в ближайшие дни. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба. Кроме этого распахнуть двери для туристов готовится Таиланд.

Украина и коронавирус

За минувший день на Украине зафиксировали 3144 новых случая коронавируса, что стало новым рекордом суточного прироста числа заразившихся.

Как заявил в пятницу на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, больше всего больных оказалось в Киеве — 404 человека, что для города стало своим рекордом по числу заражений за сутки. Большое количество заразившихся также зафиксировано в Тернопольской области — 302 человека, в Одесской — 285 и в Харьковской — 280.

Всего же в стране с начала пандемии выявлено 148 756 случаев коронавируса, выздоровели 67 005 человек, умерли 3076 человек.

Тридцать пять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 640 человек.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак получил положительный тест на коронавирус и сейчас находится на самоизоляции. Состояние здоровья Хомчака удовлетворительное, он выполняет все рекомендации Минздрава и военных медиков.

Лидер украинской партии «Батькивщина», депутат Верховной рады Юлия Тимошенко выздоровела после заражения коронавирусом, сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

Работу спортзалов, гостиниц и массовые мероприятия с участием более 100 человек запретят в Киеве с 14 сентября на две недели, так как столица попала в оранжевую зону карантинных ограничений из-за коронавируса, сообщил министр кабмина Олег Немчинов.

Ситуация в мире

Общее число заболевших в мире перешло за отметку в 28 млн. Всего за четыре дня в мире стало больше на 1 млн заразившихся: отметка в 27 млн была пройдена 7 сентября. За месяц число заболевших COVID-19 выросло на 8 млн.

Тимошенко победила коронавирус, но остались последствия © ba.org.ua Грузии Георгий Гахария заявил о начале второй волны распространения коронавирусной инфекции в стране. В связи с этим открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров, которое было запланировано на 1 октября, перенесут в Грузии на месяц. Новые правила с 10 сентября запрещают проведение торжеств, сопровождающихся застольями и сбором большого числа гостей, — свадеб, поминок, юбилеев и т.п.

Китайские ученые подтвердили эффективность уральского лекарства «Триазавирин» в борьбе с коронавирусной инфекцией. Они признали, что препарат сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы.

В ВОЗ считают, что пандемию COVID-19 можно будет взять под контроль в течение пары лет. В организации уверены, что странам следует «сосредоточить внимание на четырех приоритетах»: предотвращении проведения мероприятий, способных вызвать распространение инфекции, создании условий, в которых население могло бы «защищать себя само», поддержании основных служб здравоохранения и защите уязвимых групп населения.

Британские ученые разработали формулу, которая может вычислить шансы пациента выжить при заражении коронавирусной инфекцией. Ученые считают, что это спасет многие жизни, поскольку так можно сделать метод лечения более индивидуальным.

Заражение COVID и гриппом одновременно смертельно опасно. Соединение двух вирусов может повлечь за собой сердечно-сосудистые заболевания, а также полиорганную недостаточность. Это, по словам врачей, и грозит смертью. При этом самым неконтролируемым источником коронавирусной инфекции являются бессимптомные носители.