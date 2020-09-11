В четверг, 10 сентября, Литва признала белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии. Это решение было предсказуемым и будет иметь в том числе и экономические последствия для Литвы

В четверг, 10 сентября, Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую «избранным президентом Белоруссии», а действующего президента РБ Александра Лукашенко обвинил в «аннексии страны».

Сейм призвал международное сообщество поддержать это решение. Кроме того, литовцы призвали поддержать и Координационный совет оппозиции.

Что касается Лукашенко, то в резолюции указывается, что подписание им новых международных договоров с Россией «ограничивает суверенитет белорусского народа».

Не забыли литовцы и о россиянах. Вильнюс потребовал от Москвы «не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии» и отказаться от новых соглашений с Минском, пригрозив новыми санкциями. «Десять негритят» по-белорусски. Лукашенко всерьёз взялся за оппозицию © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Всё это нисколько не поможет белорусской оппозиции. Более того, это может усугубить и без того нерадостное положение некоторых её представителей. Кроме того, это решение может ударить и по самой Литве.

Окончательный разрыв с Белоруссией

Российский сенатор Алексей Пушков с недоумением встретил резолюцию Сейма Литвы.

«Если литовские власти считают Тихановскую «избранным лидером Белоруссии» и ввели личные санкции против Лукашенко, то есть не признают его, то как они могут иметь дипотношения с Белоруссией? Посол должен быть отозван. Странный двойной стандарт при претензиях на высокие принципы», — написал Пушков в Twitter.

Если литовские власти считают Тихановскую «избранным лидером Белоруссии» и ввели личные санкции против Лукашенко, то есть не признают его, то как они могут иметь дипотношения с Белоруссией? Посол должен быть отозван. Странный двойной стандарт при претензиях на высокие принципы. https://t.co/PSD60vjiZl — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 10, 2020

​Примечательно, что и ранее Литву критиковали за вмешательство в дела Белоруссии. Так, 1 сентября во время выступления в МГИМО министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: Литва перешла все границы приличия.

«Попытки раскачивать ситуацию мы видим. Собственно, этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия», — отметил Лавров.

При этом он усомнился в методах работы Литвы с Тихановской.

«У нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь», — указал российский министр.

Собственно, Литва еще в августе стала одним из лоббистов схемы «белорусского Гуайдо» в отношении Тихановской. Однако Белоруссия — не Венесуэла. Да и, как оказалось, страны «старой Европы» были не в восторге от разрыва отношений с Минском, выступив даже против персональных санкций в адрес Лукашенко.

Последний тоже решил не поддаваться давлению. Возлюби русского своего. Зачем Тихановская обратилась к россиянам © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — заявил он 27 августа.

Официально в Литве тогда высказывание Лукашенко не восприняли всерьёз. Так, министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич заявил, что у Белоруссии нет альтернативы литовскому транзиту.

А Литва продолжила свою антибелорусскую политику. Что касается самой Тихановской, то она уже заявила, что у ей удалось набрать свою команду в Литве и в этой команде есть сильные специалисты. Однако вряд ли работа этой команды будет эффективной. Тем более, что нынешняя резолюция Сейма Литвы может нанести в первую очередь удар по самой белорусской оппозиции.

Литовская свинья для белорусов

Практически одновременно с тем, как литовский Сейм принял резолюцию по Белоруссии, в последней утвердили другую резолюцию. Её подписали представители Белоруской социально-спортивной, Белорусской социал-демократической, Республиканской, Объединенной гражданской партий, а также Белорусской партии левых «Справедливый мир», БНФ, Белорусской партии «Зелёные», Республиканской партии труда и справедливости, партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» и Социал-демократической партии Народного согласия.

Они потребовали у органов власти и отдельных чиновников «принять исчерпывающие меры по прекращению насилия в отношении граждан, реализующих своё конституционное право на мирные протесты, и незамедлительно освободить всех задержанных, возбудить уголовные дела по фактам убийств, пыток, избиений, произвольных задержаний для последующего привлечения к ответственности виновных». Также представители этих политсил предложили органам госвласти «организовать диалог с представителями всего спектра общественно политических сил Беларуси по вопросу проведения в течении ближайших 6 месяцев новых выборов президента РБ». Огораживание Белоруссии. По кому ударит поддержка белорусской оппозиции © Telegram-канал БелТА

Отдельным пунктом в резолюции шло учреждение постоянно действующего совещания политических партий Республики Беларусь — органа, который, очевидно, должен заменить собой Координационный совет оппозиции, в отношении членов которого открыты уголовные дела и руководство которого либо арестовано, либо выдавлено за рубеж.

Очевидно, что после литовской резолюции белорусские правоохранительные органы будут воспринимать объединения белорусской оппозиции не только как агентов влияния недружественных РБ государств, но и как подрывные структуры, создающие параллельные органы власти — как почти что на интервентов. А это может иметь для принявших резолюцию политических партий весьма печальные последствия.

Тем более, часть этих партий и ранее была замечена в связях арестованным претендентом на президентский пост Виктором Бабарико.

«Оказывается, Белозор ещё весной УЖЕ вёл переговоры с Бабарико о совместных партийных действиях… То есть уже весной Бабарико собирался Республиканскую партию по-тихому перекупить. Точно так же, как летом экс-банкир вёл переговоры с лидерами ОГП», — сообщил 10 сентября Telegram-канал «Жёлтые сливы».

В общем, этим партиям не позавидуешь.

Кроме того, резолюция литовцев противоречит воле некоторых лидеров белорусской оппозиции.

Примечательно также, что резолюция Сейма Литвы называется «Резолюция о незаконном союзе, навязываемом Россией Белоруссии». И даже если не принимать во внимание, что Россия и Белоруссия — члены Союзного государства, созданного ещё в 1996 году, что довольно сложно, то нельзя забывать, что многие из лидеров белорусской оппозиции высказывались за тесные отношения с РФ. Задержание Колесниковой и интервью Лукашенко. Что ждёт Белоруссию? © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк

«Естественно, у нас очень тесные связи с Российской Федерацией, у многих из нас родственники живут в РФ, друзья. Мы всегда хотели, хотим и будем хотеть иметь хорошие отношения с россиянами. Вы — наш самый крупный политический, экономический партнер, и мы не хотим вас терять в качестве партнера ни при каких условиях», — заявила вечером в эфире «Эха Москвы» Вероника Цепкало — одна из трёх лидеров белорусской оппозиции наряду с Тихановской и Марией Колесниковой.

При этом она оговорилась, что Белоруссия — суверенное государство, а белорусы сделали свой выбор, который, по её словам, был не в пользу Лукашенко.

В общем, литовская резолюция нисколько не поможет делу белорусской оппозиции. Напротив, она спровоцирует раскол в стане протестующих, а также жесткие меры белорусских властей в отношении оппозиционеров. Иначе как русофобской истерикой эту резолюцию сложно назвать.