В начале сентября 2020 года Большая палата Верховного суда Украины поставила точку в деле прокурора прокуратуры Донецкой области Натальи Солдатовой. Её обвиняли в нарушении закона и норм профессиональной этики за лайк под одной из публикаций в социальной сети «Одноклассники». За это Солдатову уволили

Для Украины стало нормой, что любое высказывание со стороны чиновника, знак одобрения или порицания в социальных сетях может стоить ему работы. Сегодня это один из механизмов расправы, который прочно вошел в жизнь украинских госслужащих.

Симпатия к коммунистам стоила должности прокурору

Гожый: СБУ при Зеленском сажает за репосты и считает лайки © Facebook, Андрей Гожый Наталья Солдатова в социальной сети «Одноклассники» «выражала уважение к коммунистической символике, поддерживала пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, благосклонно относилась к призывам к агрессивной войне, развязыванию военного конфликта, открыто поддерживала участников террористической организации «ДНР» — ставила отметки «считает классным».

Начальник посчитал, что подчиненная своими действиями грубо нарушила требования Присяги работника прокуратуры, совершила дисциплинарный проступок, предусмотренный пунктом 5 части первой статьи 43 Закона № 1697-VII «порочащий звание прокурора, который может вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры».

На комиссии Наталья Солдатова сообщила, что зарегистрировалась в сети «Одноклассники» 8-9 лет назад для поддержки отношений с друзьями, ни в какой из групп не состоит, «лайкает» только личные фотографии друзей и ни в коем случае не поддерживает войну и не распространяет запрещенную символику.

Возможно, лайки случайно мог поставить её маленький ребенок, играя со смартфоном (Наталья Солдатова находится в отпуске по уходу за малолетним ребенком). Несмотря на это, в ноябре 2018 года прокурора уволили по решению КДКП. Прокурор подала иск с просьбой признать противоправным и отменить решение квалификационно — дисциплинарной комиссии.

Но проиграла.

На Украине прокурора уволили за лайки в «Одноклассниках» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Как рассказали коллеги уволенной Натальи Солдатовой, дело оказалось прозаичным. Она «засиделась» в декрете, а на ее место уже претендовал очередной "блатной". А так как с руководством прокуратуры Наталья дружбу не водила и, по сути, за время ее отпуска по уходу за ребенком в прокуратуре многие кадры сменились, нашли повод ее убрать.

Подло, но эффективно.

Наступили на свои же грабли

Новый тренд прочно вошел в жизнь украинских госструктур. Одного из сотрудников полиции долго «прессовало» руководство за то, что он выносил «сор из избы» — делился в соцсетях самыми нелепыми распоряжениями руководства, требованиями показателей и большим количеством выписанных штрафов. Но это не было поводом для увольнения, пока патрульный не стал размещать на свой странице истории героев Великой Отечественной войны. Его уволили за распространение коммунистической символики — на иллюстрациях присутствовали георгиевская лента, знамя Победы и награды времён СССР.

При этом коллега парня, тоже патрульный, фотографировался в форме солдат вермахта, публиковал у себя на странице в соцсетях выдержки из «Майн кампф» Гитлера (запрещена в России) и высказывания прочих лидеров нацистской Германии. Претензий и вопросов к такому "активисту" не было. Хотя все, что связано с нацизмом, на Украине тоже под запретом — но лишь формально.

«Одноклассники» обошли украинскую блокировку © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Андрея Антонова и главы Департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Левана Шишинашвили.

Якобы в конце 2019 года Антонов и Шишинашвили сливали информацию в Telegram-канал «Запорожская областная организация», где размещали сплетни, информацию о подковерных играх и коррупционных схемах. А также как могли критиковали нового губернатора и его работу. В сливе информации в этот канал обвиняли еще троих сотрудников ОГА, но они ушли сами, не дожидаясь увольнения.

Так что схема выдавливания неугодных — работает и процветает.

«Это даже очень символично, что люди, которые придумали массу способов избавиться от занимавших должности при прежних президентах — Януковиче и Ющенко, сегодня страдают от этих схем сами. Память наших чиновников коротка и, почему-то, они сами уверены, что они на подобное не попадутся.

Хотя да, еще ни одного не уволили за факельные шествия в честь дня рождения украинских последователей фашизма или же за публикацию знаков и символов "СС Галичина", которых сделали в Украине героями. Но уверен, что это дело времени.

По сути, если проверить соцсети, где зарегистрированы наши госслужащие, без работы может остаться 50%, но желание возникает только тогда, когда надо кого-то конкретного уволить», — рассказывает социолог Владимир Лях.

Неудивительно, что украинцы не торопятся идти на госслужбу.