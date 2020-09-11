Украинское досье: бомба от Богдана под президента Зеленского

Прогнозируемый многими новый госпереворот с целью смены власти на Украине может и не состояться, поскольку слабый президент не помешает олигархическим группировкам распоряжаться в стране. Однако главный конфликт, назревший не только в украинском обществе, но и в других постсоветских странах, по-прежнему не решён. Поэтому потрясения неизбежны

Об этом и о многом другом говорили политологи и журналисты в ходе состоявшейся 10 сентября пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

Поводом к дискуссии стало состоявшееся в среду, 9 сентября, четырёхчасовое интервью, которое бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан дал журналисту Дмитрию Гордону.

Богдан рассказал о подноготной украинской внутренней и внешней политики. Разоблачения экс-чиновника вызвали громкий скандал. Остап Бендер президента Зеленского. Как главу Украины подставил бывший лучший друг © Фото из открытых источников

Угрозы для Зеленского

Интервью Богдана высветило некоторые тенденции, но его следует рассматривать в более широком контексте, который заключается в том, что у президента Владимира Зеленского приближается некий кризис, считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его мнению, этот кризис будет связан с грядущими региональными выборами, на которых избиратель во многом может отвернуться от Зеленского.

Причина проста. Люди видят, что президент и его команда не выполнили свои основные обещания. Обещали обеспечить мир, обещали — пусть неформально — убрать крайности в процессе дерусификации, обещали «убрать крайности участия ультранационалистов в политическом процессе», обещали восстановить экономику, обещали хоть как-то наладить отношения с Россией…

Но все уже видят: ничего или почти ничего не сделано.

Между тем, если результаты местных выборов на Украине будут интерпретированы как личное поражение Зеленского, то его будет ждать дальнейшее падение рейтинга и «превращение в своего предшественника Петра Порошенко», его тоже будут ненавидеть за то, что он не выполнил свои обещания, подчеркнул Марков.

По его словам, «это будет означать, что система исполнительной власти тоже начнет отходить, разными олигархическими группировками перехватываться, и так далее».

Это главная угроза для Зеленского, и вполне реальная — особенно с учётом того, что его команда, по словам Маркова, состоит из не подготовленных к государственной деятельности людей. Добро пожаловать в Средневековье. Что показало интервью Андрея Богдана © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ещё одна серьёзная угроза исходит от национал-радикальных группировок, которые, по мнению эксперта, могут даже поднять мятеж или каким-то другим образом активизировать свою деятельность и «взять реванш» этой осенью. При этом Зеленский, по словам Маркова, по характеру ближе к Януковичу, нежели к Лукашенко — «у него есть личный страх».

Наконец, назревает серьёзный кризис и тупик в отношениях Киева с Россией. Из интервью Богдана следует, что Путину многое обещали, но ничего не сделали. В конце концов, Россия может сменить стратегию на более жесткую и радикальную, тем более, что российское общественное мнение во многом требует такой смены и ужесточения позиций, подчеркнул Марков.

По мнению эксперта, американское влияние на руководство Украины сейчас несколько дестабилизировано и — можно предположить — постепенно уменьшается. Так, на место ушедшего Курта Волкера до сих пор никто не назначен, серьёзно понижен статус офиса, занимающегося Украиной.

Если произойдёт некий кризис и размонтирование «американской диктатуры» и одновременно будет происходить падение рейтинга Зеленского, то можно ожидать резкой вспышки, в том числе, и вооружённой борьбы за власть в стране, сказал Марков.

И высказал своё мнение: «если это произойдёт, то Россия не должна оставаться в стороне, и позволять, как в прошлый раз (в 2014 году — Ред.), вооружённым силам, так сказать, контролируемым спецслужбами США, полностью захватить государственные институты всей Украины».

По его словам, нужно быть готовыми к варианту досрочного ухода Зеленского, возможно, он может «уйти насильственным путём». В общем, приближается серьёзный кризис, но как будут развиваться сценарии, мы пока сказать не можем, констатировал эксперт.

Кризис и Украины, и управленческой команды Зеленского не приближается, он — в самом разгаре, отметил политолог Владимир Корнилов. По его мнению, это и выплеснулось в интервью Богдана. Обнажилась острота внутренней борьбы в команде президента — например, явно просматриваются попытки «вытолкнуть» нынешнего главу ОП Андрея Ермака. «Альтернативный канал связи с Москвой»: Молчанов объяснил атаки «порохоботов» на Ермака © Facebook, Денис Жарких

Не «бомба», но…

Выступление Богдана в эфире у Гордона не следует называть «бомбой», это скорее «автоматная очередь», но — с огромным количеством разных «рикошетов», считает украинский философ и политолог, руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев.

По его мнению, Богдану в этот раз не удалось выступить в качестве политика, скорее, он выступает сейчас как координатор нарастающей критической волны, и его интервью можно рассматривать как ультиматум той части команды Зеленского, которая сейчас определяет линию его поведения, от «отставленных» из окружения, но стремящихся реабилитироваться.

Ермолаев согласился с Марковым в том, что местные выборы многое изменят для команды Зеленского, произойдёт «много политических метаморфоз». Если на местных выборах партия «Слуга народа» получит неутешительные результаты, то действительно возможно обострение борьбы за власть, внутри этой политсилы возможны и демарши, считает политолог.

Он добавил, что создаётся такое впечатление, что Богдан в своём интервью как бы пытается вбросить месседж, — возможно, что лично Зеленскому, — о необходимости «успеть перезагрузиться», иначе (это звучит психологическим рефреном) — «плохо закончится».

Кому выгодно? По словам Ермолаева, можно констатировать, что Богдан этим интервью очень помог правым, той самой «партии войны» Порошенко, вооружив их новыми аргументами, например, о «деле вагнеровцев»: фактически подтвердил версию о спецоперации и её провале в результате утечки информации. Но в то же время Богдан помог и «Оппоплатформе».

А главный вызов, по мнению эксперта, заключается в том, что продолжает зреть недовольство Зеленским, который «оказался ложным лидером нового поколения». Ермолаев сказал, как Богдан вооружил Порошенко в его борьбе с Зеленским © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

С этим согласился модерировавший дискуссию главный редактор издания Украина.ру, политолог Искандер Хисамов, отметивший, что рассмотрение проблемы в поколенческом разрезе может быть интересным: действительно, что может поколение миллениалов во власти (или против власти), какие они, в чём особенности их стиля?

Их проблема — в «имитации реальности», отметил Ермолаев, откликаясь на этот посыл.

«Использовали втёмную»

В связи с откровениями Богдана о нашумевшей истории с «вагнеровцами» (которые оказались, в конечном счёте, не вагнеровцами), политолог Владимир Корнилов отметил: из интервью экс-главы ОП и высказываний других лиц, картина складывается такая: украинские спецслужбы, которые в течение года принимали участие в спецоперации по «вагнеровцам» (условно), даже не понимали её сути.

Таким образом, украинские спецслужбы «использовали втёмную», считает эксперт.

Искандер Хисамов в связи с этим отметил, что откровения Богдана свидетельствуют также и о том, что спецслужбы Украины фактически совершали преступления на территории других стран, и в будущем это может иметь последствия.

А Марков напомнил о словах Лукашенко, который сообщал, что о приезде «вагнеровцев» ему сообщили из Украины. При этом эксперт отметил, что он не верит в версию СБУ, изложенную через главреда издания «Цензор.net».

Что касается других высказываний Богдана, то можно выделить часть об обещаниях, которые давали в переговорах с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. Бизяев: Следующая встреча Козака и Ермака станет очередным моментом истины для Минского процесса © Facebook, Руслан Бизяев | Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк

«Ультиматум Зеленскому»

Ничего «бомбового» в интервью Богдана на самом деле нет, ведь кризис власти Зеленского начался не сегодня и не вчера, считает политолог Ростислав Ищенко.

Он напомнил о многочисленных прогнозах госпереворота, который будто бы собираются совершить осенью, в октябре этого года. По мнению эксперта, эту версию следует рассматривать в качестве ультиматума, посланного Зеленскому: «думай до октября, потому что в октябре будет совсем плохо».

Что до невыполненных обещаний, то Ищенко подчеркнул: речь ведь идёт не об обещаниях украинскому народу, их никто и никогда не выполняет, речь о невыполненных обещаниях, данных Игорю Коломойскому. Вот и прогнозы о грядущем будто бы осеннем Майдане, об очередном госперевороте исходят от людей и СМИ, связанных с олигархом.

«Если говорят, что будет Майдан — это значит, что позвонили из Вашингтона и сказали, что Майдан будет. Если говорят, что Зеленскому в октябре 2020 года начнут плести лапти, а на дворе еще только декабрь-2019, это значит, что кто-то уважаемый об этом сказал», — отметил Ищенко.

С другой стороны, продолжил эксперт, лишить Зеленского власти ничего не стоит, он не контролирует не то что силовиков, но даже собственную бюрократию. Но будут ли его лишать власти — это ещё вопрос. «Не только местные выборы». Политолог Марков о еще одной опасности, грозящей Зеленскому © пресс-служба президента Украины

Скорее, выгоден слабый президент, и Зеленского сейчас шантажируют угрозой переворота, который может совершить якобы Порошенко. Тем более, что в результате местных выборов президент ослабнет ещё больше: «выборы он уже проиграл». Зачем тогда его убирать, ведь можно побороться просто за контроль над правительством и парламентом, и получить реальную власть при слабом президенте.

«Свержение Зеленского возможно. Теоретически можно подобрать консенсусную фигуру, которая придет на его место. Ну а дальше что?» — сказал Ищенко.

И продолжил: «Дальше опять надо будет легитимировать режим, потому что опять произошел госпереворот. А западные партнеры не так благожелательно настроены к Украине, как это было в 2014 году».

Не только Украина

С этим согласился Андрей Ермолаев: смена власти на Украине в результате кризиса на Украине возможна, но не обязательна. Действительно, слабый и испуганный президент всех устраивает, и по этой причине его совершенно незачем убирать. Однако при слабеющем центре в стране происходит «неофеодализация», что неизбежно создаёт почву для новых конфликтов, подчеркнул политолог.

Он также отметил, что кризис корпоративной олигархической системы в Украине не преодолён. По его словам, мы видим конфликт общества с жадным корпоратизированным олигархическом государством, и этот конфликт есть не только в Украине, но и в Белоруссии, и в России…

По мнению Ермолаева, в разных формах, но везде происходит некий общий сложный процесс, который можно назвать «второй трансформацией», и это вызвано неэффективностью политических систем, созданных в последние 30 лет в постсоветских странах.

Когда такая борьба приобретает кризисные формы, власть ослабевает, и тогда неизбежно вмешиваются внешние игроки, преследующие свои интересы.