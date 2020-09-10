Введению ограничительных мер против Минска помешало желание Кипра защититься от Турции, претендующей в нарушение международного права на его газовые месторождения. Эта ситуация ярко показывает отношении Европы к Белоруссии

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine, а вслед за ней и агентство Bloomberg сообщили со ссылкой на свои источники, что Кипр заблокировал введение санкций против белорусских чиновников, причастных к применению силовых приёмов по отношению к протестующим против результатов президентских выборов, требуя для начала ввести ограничения против Турции. Таким образом, принятие каких-либо мер против Минска оказалось невозможным, поскольку для этого «за» должны проголосовать все 27 государств-членов.

Как уточняют источники, соглашение по санкциям не будет достигнуто до следующей встречи глав МИД стран ЕС, которая состоится 21 сентября. Эксперт сказал, что сейчас начал понимать Лукашенко © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк

В разработанный Брюсселем «чёрный список» вошли имена около 40 белорусских чиновников, при этом среди них нет президента Александра Лукашенко, потому что, как стало известно немецкой газете Die Welt, против выступили Германия, Франция и Италия, которые считают, что такой шаг означал бы полное прекращение диалога с Минском, а отказываться от канала общения с белорусским лидером нельзя.

Газ раздора

Конфликт, помешавший введению санкций против Белоруссии, имеет давнюю историю и получил обострение в последние годы.

С 1974 года, когда произошёл государственный переворот, Кипр разделён на две части «зелёной линией»: Республика Кипр (населённая греками, признанная мировым сообществом) и Северный Кипр (населённый турками, признанный только Турцией). С тех пор неоднократно предпринимались попытки объединить остров, самым реалистичным считался план бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана в 2005 году, который предусматривал образование Объединённой Кипрской Республики, состоящей из двух автономных частей, с правительством из двух представителей турецкой общины и четырёх — греческой, при этом территория Северного Кипра должна была уменьшиться примерно на 25%, греческие беженцы вернулись бы в свои места проживания.

На референдуме проживающие на острове турки поддержали этот проект, а греки проголосовали против.

Ситуация обострилась после того, как в 2011 году на шельфе Кипра открыли газовое месторождение «Афродита», ресурсный потенциал которого оценили в 230 млрд кубометров. Никосия решила объединить усилия по освоению нового месторождения с Израилем и Египтом, которые тоже не так давно обнаружили новые источники энергоресурсов, причём рядом с «Афродитой».

Анкара заявила, что права на природные ресурсы имеют все жители острова, то есть турки-киприоты тоже, и считает нелегитимными заключённые Кипром соглашения о демаркации морской границы с Ливаном, Египтом и Израилем, на основании которых они поделили большую часть шельфа вокруг острова. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 ноября 2019 года подписал меморандум по разграничению морских зон на Средиземном море с главой международного непризнанного правительства национального согласия Ливии, контролирующего только часть страны, Файезом Сарраджем, согласно которому греческие острова лишаются континентального шельфа или исключительной экономической зоны прав на залежи ископаемых.

Кроме того, политики подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает укрепление отношений между военными двух стран, их обучение и подготовку. Европейский союз не признаёт юридическую силу соглашения Эрдогана и Сарраджа о морской границе, подчёркивая, что оно не соответствует международному морскому праву и, значит, не может иметь никаких правовых последствий для третьих государств. Эрдоган проиграл, но он еще может начать войну с Россией – эксперт © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Чтобы сдержать амбиции Турции в регионе, Греция 6 августа 2020 года подписала соглашение о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны с Египтом. Спустя несколько дней после этой сделки над Средиземноморьем нависла военная угроза. Турция направила своё судно Oruc Reis в морскую зону недалеко от греческого острова Кастелоризо для разведки нефтяных и газовых месторождений, в ответ на это Греция привела свою армию в боевую готовность.

СМИ сообщили о столкновении фрегатов двух стран. Сначала говорили, что турецкий Kemalreis пытался протаранить греческий Limnos, но позже уточнили, что суда могли просто задеть друг друга во время маневрирования на узком участке, и стороны договорились не раздувать конфликт.

В споре Греции и Турции за газовые месторождения ЕС встал на сторону первой, и на это есть несколько причин. Прежде всего получение новых собственных источников энергоресурсов для Европы — более чем привлекательная перспектива, потому что она сможет не только сократить импорт из третьих стран, включая Россию, но и диверсифицировать поставки, о чём говорит уже давно.

2 января 2020 года представители Греции, Кипра и Израиля подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed («Средиземноморский»), который соединит шельфовые месторождения восточной части Средиземного моря с материковой Грецией через Кипр, а дальше по трубопроводами Poseidon и IGB газ будет поступать в другие европейские страны. Такая перспектива вызывает серьёзные опасения у Анкары, которая после замены «Южного потока» на «Турецкий поток» претендовала на звание одного из крупнейших газовых хабов Европы.

Второй момент: в реализации проекта по освоению кипрского шельфа участвуют крупные нефтегазовые европейские компании. Итальянский концерн Eni открыл в 2015 году крупное газовое месторождения Зохр в морской акватории Египта, предложил объединить разработки на территориях Кипра, Египта и Израиля в единый проект, а также перерабатывать добываемое там топливо на египетских заводах (в одном из которых сама Eni — ведущий акционер), а затем в виде сжиженного природного газа поставлять в Европу.

В 2018 году его партнёром по разработке всех газовых месторождений на Кипре стала французская компания Total, и в то же время Никосия дала согласие на переработку добытого газа в Египте. 15 января 2020 года аналогичный контракт подписал и Израиль, который ранее рассматривал возможность строительства подводного газопровода с Турцией.

Противостоя в этой борьбе целому объединению стран в одиночку (не считая поддержки Хафтара), Турция шла на различные ухищрения, чтобы хоть как-то помешать добыче газа на новых месторождениях. Так, в 2018 году её корабли не пропустили буровую платформу компании ENI в один из участок исключительной экономической зоны Республики Кипр, расположенный практически на стыке между турецкой и греческой частями острова. Турецкая сторона заявила, что на маршруте следования проходят военные манёвры, которых на самом деле не было, платформе ничего не оставалось, как развернуться обратно.

Вопрос всеНАТОвского масштаба

Несмотря на протесты Евросоюза и Греции в частности, Анкара в конце августа провела геологоразведывательные работы, исследовательское судно Oruc Reis сопровождали вспомогательные суда и корабли Военно-морских сил Турции, а также вела буровые работы в исключительной экономической зоне Республики Кипр, ссылаясь на то, что находится в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных Северным Кипром, хотя само газовое месторождение находится в районе греческой части острова.

28 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил, что если Турция не прекратит нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье, то союз к 24 сентября введёт против неё санкции, а именно запретит турецким судам, причастным к работе на шельфе, пользоваться европейскими портами и береговыми услугами, финансированием, а также применит секторальные экономические ограничения. Западные СМИ: США должны мобилизовать НАТО, чтобы Белоруссия не стала второй Украиной © РИА Новости, Станислав Савельев | Перейти в фотобанк

Если позиция ЕС в этом споре очевидна — он защищает своё государство-члена (Турция подала заявку на вступление в ЕС ещё 14 апреля 1987 года, но воз и ныне там), а вот НАТО заинтересован в скорейшей деэскалации конфликта, поскольку и Греция, и Турция входят в состав альянса.

3 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что стороны согласились начать переговоры в рамках альянса по урегулированию ситуации в Средиземном море, а спустя всего 2 дня турецкое агентство Anadolu сообщило о проведении совместных военно-морских учений Турции и Северного Кипра в Средиземном море.

Естественно, ни о каком диалоге Анкары и Афин говорить не приходится. Официальный представитель правительства Греции Стелиос Пецас 7 сентября заявил, что эта ситуация касается всего Евросоюза и НАТО, документальное подтверждение незаконных действий турецкой стороны премьер-министр страны Кириакос Мицотакис представил в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу. Напряжённая обстановка в Средиземноморье станет одной из центральных тем саммита ЕС 24-25 сентября.

Отказ Кипра поддержать проект санкций против Белоруссии из-за собственных национальных интересов — даже не общеевропейских, поскольку Турция в ЕС не входит, — в очередной раз подтверждает, что Европа рассматривает постсоветские государства исключительно как инструменты для достижения собственных целей. А что происходит внутри этих государств, Европу не интересует.

Удобно, что формулировка «нарушение прав человека, покушение на демократию» настолько размыта, что её можно использовать применительно к почти любой ситуации.