В Белоруссии арестовали или выдавили из страны практически всех лидеров оппозиции. Одним из последних арестованных стал член президиума Координационного совета оппозиции, юрист Максим Знак. Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал правоохранителей усилить нажим на оппозиционеров

В среду, 9 августа, в Минске был задержан, а затем и арестован юрист Координационного совета оппозиции Максим Знак. В 8.30 утра он должен был давать интервью, но этого так и не произошло.

«Он не зашел в Zoom, я ему позвонил, он произнес фразу «похоже, кто-то к нам пришел», отключился и написал слово «маски». Сейчас он недоступен», — рассказал пресс-секретарь штаба бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Глеб Герман.

Позже стало известно, что Знака задержали, а затем и арестовали по делу о захвате власти. В штабе Бабарико провели обыск. Аресты оппозиционеров, «нобелевка» и «российская пропаганда» Тихановской. Что происходит в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Странные люди. Только всю прослушку они наладили, и мы вроде не против были, делали вид, что ничего не понимаем, а все всё понимали… А теперь офис нерабочий будет… И надо же, мы только вчера вечером шутили про десять негритят… Казалось, не всех еще взяли… Теперь уже всех», — цитировал «КоммерсантЪ» одного из сотрудников штаба Максима Богрецова.

Шутки шутками, но к тому времени на свободе в Белоруссии остался лишь один член президиума Координационного совета оппозиции — нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. И всё в ту же среду она пожаловалась на звонки в дверь и на мобильный телефон с неизвестных номеров.

Выдавливая и арестовывая

После жалоб Алексиевич к писательнице в гости пришли дипломаты из Швеции, Германии, Чехии, Словакии, Польши и Литвы. Они пообещали дежурить там.

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus.



Happy to share this photo taken a moment ago in Minsk with

Svetlana Aleksijevitj surrounded by European diplomats, including a Swedish diplomat. 🇸🇪 pic.twitter.com/b96Nafhlf6 — Ann Linde (@AnnLinde) September 9, 2020

​Сама же Алексиевич обратилась к белорусам.

«Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли последним Максима Знака. Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна», — заявила она.

Алексиевич отдельно обратилась к русской интеллигенции, попеняв ей за молчание.

«Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький гордый народ? Мы все еще ваши братья», — напомнила Алексиевич.

На следующий день — 10 сентября — появились сведения от задержанной ранее Колесниковой. Её адвокат Людмила Казак передала в Следственный комитет заявление, в котором Колесникова требовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников Комитета госбезопасности и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

«Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала реально.

Ввиду того, что требуемого согласия от меня получено не было, меня водворяли в камеру, где я содержалась около часа. Указанные лица высказывали в мой адрес угрозы моей жизни и здоровью, которые воспринимались мною реально», — писала Колесникова.

По её словам, после того как сотрудники КГБ осознали, что покидать Белоруссию добровольно Колесникова не хочет, её вывезли на границу, где силой попытались принудить покинуть родную страну. Но когда там она порвала свой паспорт, её посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский погранотряд, где она и находилась до вечера 8 сентября. Возлюби русского своего. Зачем Тихановская обратилась к россиянам © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Фрагменты заявления Колесниковой доступны на сайте штаба Бабарико.

Следственный комитет Белоруссии, в свою очередь, пояснил мотивы задержания и ареста Колесниковой и Знака. СК РБ получил доказательства, свидетельствующие о действиях некоторых членов Координационного совета, «направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

По данным белорусских следователей, эти действия совершались при помощи СМИ и интернет-ресурсов.

Непреклонность Лукашенко

В интервью, которое президент Белоруссии Александр Лукашенко дал представителям российских СМИ, он заявил: на диалог с оппозицией идти не намерен.

«Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция», — заявил Лукашенко.

Через два дня — 10 сентября — при представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора Лукашенко призвал прокуроров усилить активность.

«Несмотря на осложнение ситуации с соблюдением законодательства в стране, давайте будем честны. Может, я ошибаюсь, я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду. Активность должна быть направлена, я это всегда требовал и буду требовать, на сохранение страны, независимости и ее безопасности. Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Беларуси», — подчеркнул белорусский президент.

Он упомянул и Координационный совет оппозиции, подчеркнув, что прокуроры должны «более мощно» реагировать на действия оппозиционеров.

«Всякие там Координационные советы, другие организации…. И Конституционный суд, и генеральный прокурор в свое время — думаю, и ваша точка зрения такова — дали оценку этим координационным советам. Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия», — отметил Лукашенко.

Новый генпрокурор услышал Лукашенко.

«Прокурорами в ближайшее время будет усилена работа по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка. Мы мобилизуем и заставим всех, кто обязан заниматься этими вопросами: все государственные органы, всех должностных лиц — единым фронтом обеспечить нашей стране спокойствие и правопорядок», — заявил Швед.

Но нужно ли подобное «закручивание гаек», когда практически все члены Координационного совета либо выдавлены за рубеж, либо арестованы? Ведь в итоге это может привести к эскалации конфликта на улицах Белоруссии. Тут вспоминается январь 2014 года в Киеве, когда лидеры «легальной оппозиции» — Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягныбок — окончательно утратили влияние на протестующих, а на авансцену вышел запрещенный в РФ «Правый сектор». Белорусский эксперт рассказал, что «критически важно» для сохранения стабильности республики © из личного архива Сергея Луща

Правда, нынешняя Белоруссия — не Украина времён Януковича и белорусские спецслужбы и милиция не будут мешкать с применением силы против радикально настроенных протестующих. Однако эскалация конфликта, переход его в насильственную фазу не будет на пользу Белоруссии.