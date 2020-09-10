Пропрезидентская партия «Слуга народа» продолжает стремительно терять поддержку граждан, особенно на юге Украины. Издание Украина.ру разбиралось в причинах этого процесса

Юг Украины наиболее недоволен Зе-командой

Социологический опрос, проведенный группой «Рейтинг», показал: если бы выборы в Верховную Раду Украины проводились на следующей неделе, за партию «Слуга народа» проголосовали бы 25,7% определившихся граждан. Второе место занимает «Оппозиционная платформа — За жизнь» с показателем 16,7% голосов, третье — «Европейская солидарность» Порошенко — 15,6% голосов. На четвертом месте расположилась «Батькивщина» Тимошенко, за которую проголосовали бы 9,4%. Еще 6% опрошенных поддержали бы «Радикальную партию», 4,3% — партию «Голос», и 4% — партию «Сила и честь», 3,5 % — Партию Шария. Показатели других партий составляют меньше 3%.

«Слуга народа» лидирует в электоральном рейтинге – опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Зеленскому стали больше не доверять, чем доверять: показатель доверия составил 44%, недоверия — 51%. Подавляющее большинство граждан (65%) считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. Поддержка нынешнего курса руководства страны не превышает 23%.

Самыми важными проблемами украинцы считают: коррупцию в государственных органах (48%), непрекращающиеся военные действия на Донбассе (43%), безработицу (31%), низкое качество медицинских услуг (22%) и низкие пенсии (21%).

Если говорить о ситуации в разрезе регионов, то больше всего недовольных на юге страны — среди жителей Одесской, Херсонской и Николаевской областей — 68% опрошенных. Вспоминая парламентские выборы, прошедшие год назад, нужно отметить, что именно юг дал один из наибольших процентов поддержки новым лицам партии Зеленского, возлагая на них надежды на перемены к лучшему. В частности, в Херсонской области «Слуга» победила с результатом 49,7%, в Одесской — 47,03, а в Николаевской области вообще получили третий результат по стране — 52,1% голосов.

В сочетании с оглушительным разгромом оппонентов в мажоритарных округах партия президента сумела сформировать монобольшинство в Раде.

Нелегко быть президентом. Главные политические события лета на Украине и в Белоруссии © REUTERS, Vasily Fedosenko

«Стоит заметить, что обвал рейтинга начался в последние 3-4 месяца. По прогнозам экспертов, к концу октября антирейтинг президента будет уже на уровне 65%, но ОП будет всячески инвестировать в социологические замеры. Сейчас рейтинг «Слуги народа» на уровне 22%, но им нарисовали среднюю цифру в 25,7%.

Главный избиратель Зеленского и «Слуги народа» — это поколения от 18 до 29 лет и от 30 до 39 лет. Молодое поколение является нестабильным, и только в момент, когда оно хочет всё изменить, идет голосует, но это же «политическое ядро» с легкостью может перейти к Шарию как альтернативному политическому оппоненту, ведь это «политическое ядро» черпает информацию исключительно из интернета, а не «ящика».

Нарисованный рейтинг партии Ляшко аж до 6% — это лютый зашквар, но что не сделаешь ради Рината Леонидовича. Шария снова не выпускают за цифру в 3,5%, как и раньше, хотя сейчас рейтинг у ППШ давно перевалил 5% и она легко заходит в парламент», — констатируют авторы "Легитимного".

Кстати, показательным является то, что уже давно не публикуются партийные рейтинги по областям юга Украины: видимо, картина настолько неприглядна для партии власти, что ее и показать стыдно.

Провал мирного урегулирования на Донбассе и продолжение дискриминации русскоязычных граждан

Осень президента. Новый политический сезон Владимира Зеленского © president.gov.ua

В сентябре между Украиной и Россией произошел обмен удерживаемыми лицами. В октябре Киев согласился с «формулой Штайнмайера», определяющей механизм проведения в Донбассе выборов и введения особого статуса региона, а также отвести войска в районах населённых пунктов Петровское и Золотое, несмотря на противодействие радикалов.

В декабре 2019 года в Париже состоялся первый более чем за три года саммит «нормандской четвёрки» — лидеров Украины, России, Франции и Германии. Стороны подтвердили свою приверженность Минским соглашениям, а также анонсировали очередной обмен удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса. Он прошел 29 декабря 2019 г.

Дальнейшее продвижение к миру уперлось в настойчивые попытки Киева инициировать пересмотр порядка выполнения Минских соглашений, а именно провести выборы только после передачи границы под контроль Украины (хотя соглашения предполагают иную последовательность — сначала выборы, а потом контроль над границей). С этим категорически не согласны РФ и республики Донбасса.

Вместо достижения компромисса украинские власти стали всячески юлить и изворачиваться. Обстрелы территорий ДНР и ЛНР, из-за чего получали ранения и гибли мирные жители, продолжились весной 2020 года с интенсивностью не меньшей, нежели при Порошенко. Замена Украиной членов ее делегации в Трехсторонней контактной группе была призвана заболтать переговорный процесс, сведя его к очередному абсурду. Здравые мирные инициативы, выдвигаемые отдельными политиками, пресекались на корню.

В итоге можно констатировать: 2020-й год становится провальным в плане достижения мира по причине тотального саботажа киевских властей, продолживших политику предшественников.

Зеленский и его команда не только не изменили, но и развили курс администрации Порошенко в русле наступления на русский язык и права русскоязычных граждан. В ходе парламентской кампании шестой президент Украины говорил о необходимости пересмотра пресловутого закона «О государственной языковой политике», полностью дискриминирующего русский язык во всех сферах общественной жизни. Более того, он даже допускал введение особого статуса для русского языка на Донбассе.

Подкуп и административный ресурс. Как украинские партии намерены привлекать избирателей на выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Документ дополнил принятые в 2017 году нормы, в соответствии с которыми русский язык лишился какого-либо официального статуса в образовании с 1 сентября 2020 г. Кроме того, в мае 2020-го Зеленский подписал указ, продлевающий санкции в отношении целого ряда российских СМИ, среди которых радиостанции и телеканалы, а также продлил блокировку на территории Украины российских интернет-сервисов и социальных сетей, хотя ранее называл подобную практику неприемлемой и высмеивал ее.

Апофеозом стала отмена статуса регионального для русского языка Одесским окружным административным судом. И хотя, конечно, во многом данный статус являлся формальностью, символично, что произошло это 2 сентября, когда Одесса ежегодно отмечает День города. Преподнеся такой «подарок», власть как бы излишне напомнила всем русским одесситам, что ныне они в стране — граждане третьего сорта.

Рост ЖКХ в интересах олигархии и продавливание рынка земли

Будучи еще кандидатом в президенты, Зеленский, применяя риторику своего экранного героя — Василия Голобородько из сериала "Слуга народа", нередко рассуждал на тему высоких тарифов на услуги ЖКХ, уверяя, что разберется в вопросах ценообразования и будет способствовать их снижению. Ныне можно уверенно констатировать: президент и его команда цинично обманули граждан.

В угоду олигарху Ринату Ахметову, чья компания «ДТЭК» является монополистом в украинской энергетике, парламент сначала запретил импорт электроэнергии из России и Беларуси. А в этом году правительство Шмыгаля стало останавливать целые энергоблоки атомных электростанций в угоду ахметовской «зеленой» и тепловой энергетике.

В конце концов, такие манипуляции привели к росту цен на электричество с 1 августа 2020 г. на 54,6% (изначально планировали поднять тариф в 2-4 раза). Иначе как наглым ограблением украинцев в пользу богатейшего олигарха, который сможет приобрести себе очередной элитный особняк за рубежом, такую ситуацию назвать нельзя. Пересмотрены и цены на газ для потребителей: с 1 сентября текущего года их повысили на 45%, а стало быть, на очереди рост стоимости отопления и горячей воды. При этом правительство будто живет в зазеркалье, называя цены на газ «самыми низкими за последние 5 лет». Такого откровенного диссонанса между словами и реальностью «Слугам», очевидно, не простят.

Зеленскому по-прежнему доверяет большинство украинцев — опрос © REUTERS, Valentyn Ogirenko

В то же время если брать соцопрос упомянутой выше группы «Рейтинг» в октябре 2019 г., 74% жителей южных регионов Украины (Одесской, Николаевской, Херсонской областей) выступали против отмены запрета на продажу земли.

Не меньшим злом, которого центральной власти не забудут, явились жесткие карантинные мероприятия, которые действовали весной текущего года в связи с пандемией коронавируса. Из-за часто непродуманной организации многие граждане (в особенности предприниматели) лишались заработка, оставаясь без поддержки со стороны государства.

Весна пришла — все сели. В лужу

Команда Зеленского, позиционировавшего себя в качестве «президента мира», ничего не сделала для наведения порядка и законности внутри подконтрольных ей территорий. Не наказаны организаторы и исполнители ряда вопиющих преступлений предыдущих лет, таких как расстрелы на Майдане в Киеве и бойня 2 мая 2014 года в Одессе. Хотя у компетентных органов в распоряжении имеется достаточно данных (видеозаписей, свидетельских показаний), изобличающих радикалов, совершивших политический геноцид со смертельными жертвами, президент Зеленский и Ко делают вид, что ничего не замечают, продолжая твердить избитые и надоевшие обществу мантры о «революции достоинства».

Лозунг «придеёт весна — будем сажать» избиратели могут воспринимать не иначе, как насмешку. Не наказан ни бывший президент Порошенко, на котором висит полтора десятка уголовных дел, ни представители его ближайшего окружения, погрязшие в коррупции и злоупотреблениях. О чем вообще можно говорить, если, имея 100%-ные доказательства вины отдельно взятого одиозного Стерненко, два с половиной года назад в Одессе убившего человека, Генпрокуратура Украины не может привлечь его к уголовной ответственности за совершенное преступление.

Равно как и убийц журналиста Олеся Бузины, чья вина более чем очевидна.

Политика двойных стандартов, безнаказанность национал-радикалов, уличный террор против политических оппонентов власти по-прежнему являются неотъемлемой реальностью Украины.

Большинство украинцев в регионах не ждут перемен после местных выборов — опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Романа Иванисова, сексуальный скандал нардепа Богдана Яременко, рекомендации продавать своих собак для оплаты услуг ЖКХ от нардепа Евгения Брагара, вопиющие заявления относительно «детей низкого качества» от нардепа Галины Третьяковой, сексистские комментарии руководителей партии Корниенко и Арахамии в отношении своей коллеги Аллахвердиевой в Николаеве, «грязные и немытые дети Донбасса» от нардепа Галины Янченко.

Также немаловажно, что партия до сих пор остается «виртуальной», не имея развитых структур, ведущих системную работу на местах, а следовательно, оторвана от народа.

Остаётся констатировать: «Слуга народа» стремительно теряет поддержку граждан на юге Украины, являвшимся еще год назад одним из ее базовых регионов, и нынешнее падение — еще не предел. Ведь ничего, по сути, не меняется, и люди это прекрасно видят.

Также можно прогнозировать, что голоса разочарованных избирателей в перспективе будут переходить к партиям, связанным с местными элитами, «Оппозиционной платформе — за жизнь» и «Партии Шария».