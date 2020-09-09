Девятого сентября в Белоруссии темой дня стала ситуация вокруг арестов оппозиционеров, а также обещания и реальные материальные ценности, которые стали получать уже отбывшие на Запад противники Лукашенко

В Следственном комитете Белоруссии обнародовали информацию о заключении под стражу членов президиума Координационного совета (КС) Максима Знака и Марии Колесниковой с санкции прокурора, оппозиционеры находятся в статусе подозреваемых.

По данным СК Белоруссии, оппозиционеры Знак и Колесникова причастны к призывам в захвате власти, а также совершали действия, направленные на дестабилизацию и причинение вреда нацбезопасности страны.

Следователи заявляют, что у них есть доказательства вины арестованных.

В свою очередь отец арестованной сообщил, что его дочь содержат под стражей в минском СИЗО №1 на улице Володарского.

Новые данные о паспорте Колесниковой

Коллеги Колесниковой по поездке к белорусско-украинской границе Антон Родненков и Иван Кравцов рассказали, что в ночь на вторник, 8 сентября, при приближении к посту пограничников Колесникова сама вылезла из машины и пошла в сторону Белоруссии.

По словам оппозиционеров, их задержали у дома Колесниковой, куда они пришли, чтобы проверить, не была ли она похищена, так как до этого она не выходила на связь. После этого их доставили к украинской границе.

При этом ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что документы у членов КС были готовы заранее, а ехали они к сестре Колесниковой. При этом саму Колесникову выбросили из машины на ходу, и ее задержали пограничники.

Как отметил глава Витебского отделения Республиканской партии труда и согласия Александр Лукашок в интервью изданию Украина.ру, последние несколько дней вокруг членов Координационного совета (КС) оппозиции масса слухов и противоречивой информации, которая перетягивает внимание от реально насущных экономических проблем в стране.

«Все эти операции спецслужб вокруг ввоза и вывоза ручных оппозиционеров никак не отвечают на вопрос: а как предотвратить надвигающийся экономический коллапс», — сказал депутат.

По его мнению, Лукашенко стоит признаться, что не только внешнее влияние стало причиной уличных беспорядков, и начать решать реальные проблемы, существующие в стране.

Новые аресты и обыски

Огораживание Белоруссии. По кому ударит поддержка белорусской оппозиции © Telegram-канал БелТА

В штабе другого представителя оппозиции Виктора Бабарико неизвестные, производящие обыск, не пустили в помещение милиционеров.

Юрист штаба экс-кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Илья Салей был задержан в Минске 9 сентября.

Сообщается, что его обвиняют по уголовной статье «Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности». Дома у него провели обыск.

«Нобелевка» и офис за «российскую пропаганду»

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала видеообращение к гражданам России, в котором призвала их не верить «российской пропаганде», которая старается исказить происходящее в Белоруссии.

«Символ борьбы за свободную Белоруссию». Польша лепит из Тихановской государственного деятеля © REUTERS, Kacper Pempel

Практически сразу после этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал встречу с лидером оппозиции Светланой Тихановской и заявил, что для нее у него приготовлен «сюрприз» в виде всесторонней поддержки и штаб-квартиры в Варшаве.

Кроме того, экс-председатель Европейского совета, глава крупнейшей общеевропейской политсилы — Европейской народной партии — Дональд Туск предложил номинировать Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира.

«Я верю, это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусским задержанным в этот самый мирный момент в году», — заявил он.

Уже получившая нобелевскую премию, правда, по литературе, входящая в президиум Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлана Алексиевич в этот день почувствовала себя плохо.

Что интересно, к ней прибыли справиться о здоровье дипломаты Словакии и Литвы, она впустила их в квартиру.

У ее дома дежурят журналисты, так как она — последний член президиума КС, еще остающийся на свободе.

Что говорят эксперты

Впрочем, несмотря на столь явную опеку оппозиции в Белоруссии со стороны Запада, вопросы внешнего вмешательства во внутренние дела страны сейчас меньше всего заботят протестующих, сказал сопредседатель пророссийской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ.

«Я даже не думаю, что многие думают категориями "А что потом?"». Ситуация наэлектризована, и люди думают о том, что сейчас происходит», — сказал Лущ.

Тем временем, сетует общественный деятель, Координационный совет оппозиции начинает продвигать националистическую повестку, на митингах появляются флаги Евросоюза и начинает звучать конкретная антироссийская риторика.

Запад это активно поддерживает на всех уровнях. Так, «единственно возможным собеседником» от Белоруссии назвали главу МИД республики Владимира Макея, наиболее антироссийского политика в окружении Лукашенко.

По словам председателя комитета Сейма по европейским делам литовского сейма Гедимнаса Киркиласа, Евросоюз не может остаться без канала связи с белорусскими властями.

Однако в силу того, что в Европе не признают белорусские выборы легитимными, а самого Александра Лукашенко президентом, то нужно было выбрать другого человека для переговоров.

Тем временем Польша последовательно реализует свои геополитические амбиции в Восточной Европе, рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант.

По его словам, в польских элитах и в обществе в целом существует консенсус по поводу внешней политики и геополитики. Большинство поляков видит себя частью Запада, и не просто частью, а активным игроком по его продвижению на Восток.

«У них есть четкое понимание целей своего проекта Междуморья, к созданию которого они прилагают максимум усилий. И Беларусь для них в силу значительного количества польского этнического населения и католиков стала даже более привлекательной целью, чем Украина. Правда, пока не получается. И поляки с католиками в массе своей оказались лояльными белорусскому государству, и русско-православное ядро — крепкое, удерживает страну», — считает Дзермант.

Польскому проекту нужно противопоставить свой восточнославянский или евразийский проект, считает политолог.

Взгляд из Украины

Белорусы не должны повторять горький опыт украинцев, им не следует верить обещаниям Запада, которые оборачиваются утратой контроля над страной и потерей будущего, заявил народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.

«Мы, украинцы, пережили все то, что сейчас происходит с Беларусью. У нас есть горький опыт, который стоит нам сегодня будущего нашей страны. Украинцам преподнесли государственный переворот как одно из достижений демократии и борьбы за права человека. <…> Но люди не увидели суть, потому что слишком хорошо все было спланировано и завуалировано, нас использовали для того, чтобы привести к власти марионеточное, подконтрольное правительство, которое последовательно сдавало интересы страны», — сказал он.

Илья Кива о том времени, когда его политсила победит в Украине и будет наказывать предателей © Facebook, Илья Кива

«Мы были одной из богатейших стран Евразии, у нас были и земля, и ископаемые, выходы к морю. И при всем этом богатстве и той государственно-промышленной системе, которая осталась от СССР, Украина сегодня является самой нищей страной в Европе», — подчеркнул нардеп.

Он отметил, что на территории Украины шестой год идет война.

«У нас потеряна часть населения, у нас разрушена экономика, медицина, уничтожена система образования, госаппарат находится под контролем третьих лиц — тут я говорю о Госдепе США. Это все последствия тех красочных, с одной стороны, но кровавых и жестоких, с иной стороны, событий 2013-2014 годов, которые переживала Украина», — подытожил Кива.