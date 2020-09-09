Нынешнее обострение ситуации на Донбассе может быть связано с недавними совместными учениями ВСУ и войск НАТО, в ходе которых украинские истребители сопровождали американские бомбардировщики Б-52, способными нести ядерные заряды

Такое мнение — у лидера партии «Наши» Евгения Мураева.

Хрупкое перемирие в Донбассе сейчас действительно под угрозой срыва. Глава непризнанной ДНР Денис Пушилин 5 сентября заявил, что дал команду о нанесении удара по незаконно (как считают в республике) возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 часов утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе.

Однако анонсированный обстрел не состоялся, приказ об устранении сооружений был отсрочен до 9 сентября, и затем снова перенесён. Вместо обстрела Донецк предложил созвать внеочередную встречу Контактной группы и провести совместно с ОБСЕ инспекцию на месте.

Украинские силовики отрицают какие-либо нарушения дополнительных мер обеспечения перемирия со своей стороны и, в свою очередь, обвиняют в нарушениях ополченцев. Донбасс: инспекция вместо объявленного обстрела © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Что касается «ультиматума Пушилина», то командующий Операции объединённых сил (ООС) Владимир Кравченко заявил, что в случае атаки со стороны республик украинские военные будут отвечать всеми имеющимися силами и средствами.

Как будут развиваться события, будет ли окончательно сорвано перемирие, или же сторонам конфликта удастся уладить противоречия мирным путём, сейчас сложно сказать. Во всяком случае, пока есть основания для оптимизма: в Контактной группе на внеочередной видеоконференции в среду договорились о том, что представители ДНР и Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня проведут совместную инспекцию в поселке Шумы под Горловкой 10 сентября.

Но, увы, проблемы не ограничивается одним только Донбассом.

Анализируя причины потери Крыма и конфликта на востоке страны, Евгений Мураев напомнил: «В первую очередь, когда Украина получала свой суверенитет и независимость, гарантировала миру, что она будет нейтральным внеблоковым государством. Да и блок НАТО в 1991 году, когда распадался Советский Союз, обещал, что не будет расширяться на восток».

«Почему я говорю об этом? Потому что это корень всех наших бед. И как только Украина устами чиновника, не на референдуме, решила, что она стремится в НАТО, то, естественно, Россия воспринимает Украину как угрозу для своей территориальной целостности, суверенитета и безопасности», — сказал Мураев в эфире телеканала «НАШ».

По его мнению, очевидно, что и Крым, и конфликт на востоке страны — «это те точки сдерживания, которые не позволят Украине стать частью НАТО», поскольку этот блок прямо запрещает принимать в свои ряды страны, на территории которых есть локальные конфликты. Донбасс: Зеленскому не хватает власти, чтобы закончить войну © пресс-служба президента Украины

Что касается Крыма, то Мураев отметил, что «это стратегическое место с точки зрения оборонной доктрины России».

Политик напомнил в связи с этим о совместных учениях, в ходе которых американские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, в сопровождении украинских самолётов отрабатывали нанесение ударов по Крыму и югу России. Мураев отметил, что в случае конфликта сбивать самолёты будут над территорией Украины, которой, таким образом, «совсем не выгодно быть передовым рубежом в перспективной ядерной войне».

Беспрецедентным назвал пролёт американских бомбардировщиков политолог Вадим Карасёв.

«У нас что, «Буря в пустыне»? Какую-то операцию делают? Для этого нужно решение, это наше воздушное пространство. Впервые такие самолёты, с таким ещё наполнением. У нас есть решение Верховной Рады по этому поводу? Кто вообще давал добро на то, что эти американские стратегические бомбардировщики, которые несут в себе ядерные заряды, входили в украинское воздушное пространство?», — задал эксперт вопросы в эфире телеканала News One.

По его словам, депутатские группы в парламенте должны бы сделать запрос, «что это было, какие для этого были основания, кто давал разрешения».

«Возможно, для этого были какие-то основания, так давайте услышим эти основания. А если оснований нет, то зачем? Мы всё-таки мирные люди, мы не хотим, чтобы на нашей территории воевали супердержавы, да ещё были какие-то бои самолётов с ядерным оружием, со стратегическими бомбардировщиками. В России тоже такие есть», — констатировал Карасёв. Донбасс: подарков Зеленскому не будет © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Большую обеспокоенность по поводу этого полёта высказала и партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) требует от властей Украины не допускать в будущем пролетов над территорией страны стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Об этом 9 сентября сообщается на сайте партии

В политсиле напомнили, что 4 сентября командование ВВС США в Европе сообщило о том, что силами трех вылетевших с британской авиабазы бомбардировщиков B-52 «Стратосферная крепость» США провели «жизненно важные учения» в небе Украины. Самолеты проникли в украинское воздушное пространство с территории Польши в районе Волыни. Затем последовали на юг, где пребывали вблизи Крыма.

«Ядерные бомбардировщики Соединенных Штатов действовали в партнерском сопровождении истребителей Су-27 и МиГ-29 Вооруженных сил Украины. На перехват B-52 российская сторона направила четыре истребителя Су-80 и четыре истребителя Су-30», — отмечается в сообщении.

В связи с этими событиями «Оппозиционная платформа — За жизнь» выражает исключительную степень обеспокоенности.

В политсиле подчёркивают, что правящие круги Украины, «наивно питают надежды на то, что такого рода сотрудничество с сильными мира сего якобы укрепит их внешнеполитический престиж и будет служить цели «сдерживания России».

«А на самом деле они в очередной раз подставляют под удар территорию нашей страны и безопасность украинского народа, — говорится в заявлении. — Появление впервые в истории нашей страны иностранных ядерных бомбардировщиков над территорией Украины сложно расценивать иначе как зловещее предзнаменование. Усилился риск того, что украинская земля и дальше будет использоваться в целях геостратегической конфронтации, и ей уготована роль Афганистана XXI столетия. Более того, обозначилась угроза обмена ядерными ударами на территории Украины. «Жизненно важные учения» могут превратить нашу землю в безжизненное пространство».

В связи с этим ОПЗЖ потребовала от руководства Украины не допускать в будущем пролетов над территорией страны стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и «направить свои усилия на радикальное снижение уровня военно-политической напряженности, что невозможно без полного и всеобъемлющего выполнения Минских соглашений».