В понедельник, 7 сентября, отмечался год со дня масштабного обмена удерживаемыми гражданами между Россией и Украиной. В тот же день в Киеве произошёл случай, встревоживший и власть, и оппозицию

Во вторник, 8 сентября, пресс-служба Офиса президента Украины выпустила заявление, посвященное судьбе Владимира Балуха — одного из тех, кого президент Владимир Зеленский встречал у трапа самолёта год и день тому назад — 7 сентября 2019 года во время масштабного обмена удерживаемыми лицами с Россией.

«Офис президента крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политузника Владимира Балуха. Его жестоко побили этой ночью — фактически в годовщину его освобождения из плена. Сломаны рука и ключица. По сообщениям докторов, угрозы его жизни нет. Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Сейчас нет подтвержденных данных, которые бы свидетельствовали о том, что в нападении мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности политическая», — говорилось в сообщении Офиса президента.

Там же критиковалось положение дел с преступностью на украинских улицах.

«Уличное насилие на Украине в последние годы достигло угрожающего масштаба. Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работа. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений», — указывалось в сообщении.

В МВД на критику со стороны Офиса президента отреагировали.

«Для выяснения всех обстоятельств события по вызову выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции <…> Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого события. Кроме того, полицейские пребывают в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей касательно обстоятельств совершения правонарушений», — заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он же рассказал и обстоятельства произошедшего, которые позволяют предположить: речь идет о банальной бытовой драке. Тем не менее на расследование этого случая брошены солидные силы полиции, а в своих целях случившееся с Балухом использует и украинская оппозиция.

Политическое дело

Бывший вице-спикер Верховной Рады, народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко в среду 9 сентября сообщила о состоянии Балуха.

«От врачей больницы скорой помощи, где находится В. Балух: «Пациент стабильно тяжёлый. На аппарате ИВЛ, еще без сознания». К сожалению, пока что такая неутешительная информация», — написала она в Facebook.

Днём ранее её партия заявила, что не исключает политической подоплёки произошедшего.

«Мы требуем немедленного расследования и ответов на вопросы, кто напал на Владимира Балуха, и всех обстоятельств этого преступления. Мы не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды представителя нашей партии и требуем личного контроля за расследованием министра внутренних дел. Мы молимся за то, чтобы Володя вышел из комы и смог побороть нанесенные травмы. Спасибо врачам, которые сейчас борются за его жизнь», — говорилось в заявлении её политсилы.

Некоторые комментаторы пошли ещё дальше и традиционно во всём увидели «российский след».

«А то, что вы считаете, что агенты Кремля ничего не могут, то у нас в Киеве они подрывали и разведчиков», — заявил политолог Александр Палий.

Впрочем, то, что рассказал об обстоятельствах дела советник главы МВД Геращенко, а также те, кто был рядом с Балухом в тот вечер, свидетельствует об обычном бытовом происшествии.

Опасное место В ГБР предложили создать новый орган для расследования наиболее сложных преступлений © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Любой киевлянин знает: ЦПКиО «Гидропарк» — не лучшее лето для прогулок в тёмное время суток. Если в жаркую пору года днём в парке ещё можно заниматься спортом и купаться, то с наступлением темноты его лучше всё же покинуть. Нетрезвые компании да и обычные любители наживы здесь — не редкость.

«Гидропарк» относится к Днепровскому району украинской столицы. В январе 2020 года патрульная полиция Киева опубликовала данные по преступности по районам. Днепровский вошёл в тройку лидеров. Всего за год в этом районе свыше 58 тыс. раз вызывали полицию.

Примечательно, что в деле Балуха есть признаки того, что речь о банальной уголовщине.

«У мужчины выявили отсутствие мобильного телефона и банковской карты», — сообщил Геращенко.

То есть Балуха попросту могли избить и ограбить. Тем более, в ресторане в «Гидропарке», где Балух и другие участники прошлогоднего обмена отмечали годовщину освобождения, у них были конфликты с другими посетителями.

«Вчера возникали конфликты, но их вроде бы уладили. С соседями в ресторане. В последний раз я видел его вчера вечером. Мы почти все разъехались, и он остался с Евгением Пановым», — рассказал 8 сентября в комментарии «UA: Перший» Александр Кольченко, который тоже прибыл на Украину по обмену 7 сентября 2019 года.

Панов же отказался давать комментарии без разговора с Балухом.

Блогер и политик Анатолий Шарий и вовсе уверен, что речь может идти о пьяной драке. Шарий ссылается на очевидцев.

«Он вышел один, выпивший <…> А полиция сказала, что он ханурик», — рассказал журналистам Шария один из очевидцев того, что происходило с Балухом.

«Это тупо бытовуха из самой низкой бытовухи», — подытожил Шарий.

С ним сложно не согласиться.

Примечательно, что поначалу полиция отреагировала на случай как на банальную «бытовуху», если верить очевидцам. И лишь после того, как стало известно, кого на самом деле избили в «Гидропарке», парк отдыха по левому берегу Днепра наводнили следователи. В Киеве представители ВО «Свобода» избили трех полицейских © Simon Peter Tiu / flickr

Случай с Балухом довольно красноречив: если бы речь шла о рядовом украинце, никто бы и не подумал бросать лучших следователей на поиск виновных в избиении. Те, кто избивал того же Никиту Роженко из «Партии Шария», до сих пор не найдены, как не найдены и те, кто избил дававшего комментарии изданию Украина.ру политолога Михаила Шпира.

Всё это в очередной раз подчёркивает неравенство украинцев перед законом. А кроме того — демонстрирует, какая волна преступности накрыла Украину.