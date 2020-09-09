Глава ДНР Денис Пушилин 5 сентября заявил о решении дать команду о нанесении удара по незаконно (как считают в республике) возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе.
Однако анонсированный обстрел не состоялся, приказ об устранении сооружений был отсрочен до 9 сентября.
Украинские силовики при этом отрицают какие-либо нарушения дополнительных мер обеспечения перемирия со своей стороны и, в свою очередь, обвиняют в нарушениях ополченцев.
Что касается «ультиматума Пушилина», то командующий Операции объединённых сил (ООС) Владимир Кравченко заявил, что в случае атаки со стороны республик украинские военные будут отвечать всеми имеющимися силами и средствами.
Но, вероятно, заранее объявленного обстрела не будет и на этот раз. Вместо канонады Донецк предлагает созвать внеочередную встречу Контактной группы и разобраться в ситуации на месте.
По словам полпреда ДНР, такую встречу следует провести «с целью принятия решения по вопросу проведения совместной инспекции представителей Донецкой Народной Республики, а также представителей Украины в СЦКК при содействии представителей ОБСЕ относительно фиксации устранения допущенных нарушений по продвижению позиций вооруженных формирований Украины вблизи населенного пункта Шумы».
Наталья Никонорова сообщила, что письмо с соответствующим призывом направлено в адрес ОБСЕ.
Никонорова отметила, Донецк обладает неопровержимыми доказательствами проведения Киевом инженерных работ, запрещенных дополнительными мерами контроля перемирия. Эти материалы неоднократно направлялись в адрес ОБСЕ, однако должной реакции не вызвали.
«Напоминаем, что согласно мандату миссии, у представителей СММ ОБСЕ есть не только возможность, но и обязанность осуществлять объективный, прозрачный и непредвзятый мониторинг всех без исключения фактов несоблюдения достигнутых на Минской площадке договоренностей.
Мы надеемся, что и украинская сторона, и посредники переговоров осознают важность сохранения того хрупкого перемирия, которое было достигнуто в том числе и с их помощью, и сделают все от них зависящее для того, чтобы не допустить нового витка эскалации конфликта», — сказала Никонорова, чьи слова приводит Донецкое агентство новостей.
«Ультиматум Пушилина» наделал много шума. Ряд экспертов считают, что это своеобразная попытка подтолкнуть Киев к продвижению в деле реализации политической части Минских соглашений.
Как отметил директор Украинского Института политики Руслан Бортник, перемирие невозможно без политического урегулирования. По его словам, «сначала надо реализовать часть положений Минских соглашений, а потом уже добиваться полноценного прекращения огня».
Но, вполне возможно, есть и реальные основания для такой резкой реакции Донецка. Так, политолог Владимир Корнилов отметил: особенно беспокоит, что «данные работы (продвижение позиций ВСУ — Ред.) производятся совсем не далеко от водовода, который снабжает водой Донецк, того водовода, который они уже повреждали».
«Конечно, Донецк не может этого терпеть, поэтому предупредил о возможных последствиях, тяжелых последствиях для перемирия», — сказал эксперт в интервью изданию Украина.ру.
Напомним, впервые Донецк потребовал от Киева устранить нарушения допмер ещё 28 августа. В ДНР утверждают, что украинские военные в период действия дополнительных мер возвели новые инженерные сооружения и продвигали свои укрепления к арке водовода «Северский Донец — Донбасс» с намерением укрепиться под ней.