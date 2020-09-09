Непризнанная Донецкая Народная Республика (ДНР) предлагает 9 сентября в 12:00 созвать внеочередную встречу Контактной группы для деэскалации ситуации вокруг поселка Шумы под Горловкой. Об этом заявила полпред ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова

Глава ДНР Денис Пушилин 5 сентября заявил о решении дать команду о нанесении удара по незаконно (как считают в республике) возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе.

Однако анонсированный обстрел не состоялся, приказ об устранении сооружений был отсрочен до 9 сентября.

Украинские силовики при этом отрицают какие-либо нарушения дополнительных мер обеспечения перемирия со своей стороны и, в свою очередь, обвиняют в нарушениях ополченцев.

Что касается «ультиматума Пушилина», то командующий Операции объединённых сил (ООС) Владимир Кравченко заявил, что в случае атаки со стороны республик украинские военные будут отвечать всеми имеющимися силами и средствами. Донбасс: Зеленскому не хватает власти, чтобы закончить войну © пресс-служба президента Украины

Но, вероятно, заранее объявленного обстрела не будет и на этот раз. Вместо канонады Донецк предлагает созвать внеочередную встречу Контактной группы и разобраться в ситуации на месте.

По словам полпреда ДНР, такую встречу следует провести «с целью принятия решения по вопросу проведения совместной инспекции представителей Донецкой Народной Республики, а также представителей Украины в СЦКК при содействии представителей ОБСЕ относительно фиксации устранения допущенных нарушений по продвижению позиций вооруженных формирований Украины вблизи населенного пункта Шумы».

Наталья Никонорова сообщила, что письмо с соответствующим призывом направлено в адрес ОБСЕ.

Никонорова отметила, Донецк обладает неопровержимыми доказательствами проведения Киевом инженерных работ, запрещенных дополнительными мерами контроля перемирия. Эти материалы неоднократно направлялись в адрес ОБСЕ, однако должной реакции не вызвали.

«Напоминаем, что согласно мандату миссии, у представителей СММ ОБСЕ есть не только возможность, но и обязанность осуществлять объективный, прозрачный и непредвзятый мониторинг всех без исключения фактов несоблюдения достигнутых на Минской площадке договоренностей.

Мы надеемся, что и украинская сторона, и посредники переговоров осознают важность сохранения того хрупкого перемирия, которое было достигнуто в том числе и с их помощью, и сделают все от них зависящее для того, чтобы не допустить нового витка эскалации конфликта», — сказала Никонорова, чьи слова приводит Донецкое агентство новостей.

«Ультиматум Пушилина» наделал много шума. Ряд экспертов считают, что это своеобразная попытка подтолкнуть Киев к продвижению в деле реализации политической части Минских соглашений.

Руслан Бортник: Требовать прекращения огня в Донбассе до реализации «Минска» — значит говорить, что мира не будет © Facebook, Ruslan Bortnik Руслан Бортник, перемирие невозможно без политического урегулирования. По его словам, «сначала надо реализовать часть положений Минских соглашений, а потом уже добиваться полноценного прекращения огня».

Но, вполне возможно, есть и реальные основания для такой резкой реакции Донецка. Так, политолог Владимир Корнилов отметил: особенно беспокоит, что «данные работы (продвижение позиций ВСУ — Ред.) производятся совсем не далеко от водовода, который снабжает водой Донецк, того водовода, который они уже повреждали».

«Конечно, Донецк не может этого терпеть, поэтому предупредил о возможных последствиях, тяжелых последствиях для перемирия», — сказал эксперт в интервью изданию Украина.ру.

Напомним, впервые Донецк потребовал от Киева устранить нарушения допмер ещё 28 августа. В ДНР утверждают, что украинские военные в период действия дополнительных мер возвели новые инженерные сооружения и продвигали свои укрепления к арке водовода «Северский Донец — Донбасс» с намерением укрепиться под ней.