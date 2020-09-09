На днях Львовский горсовет отказался брать очередной кредит, хотя на этом настаивал мэр. В целом кредиты – одна из главных тем избирательной кампании во Львове, ведь без них городское хозяйство рухнет

В минувшую пятницу, 4 сентября, состоялась сессия городского совета Львова, которая до того неоднократно переносилась из-за эпидемии коронавируса. В последний раз это произошло 20 августа, когда оказалось, что коронавирус подхватили более двух десятков высокопоставленных чиновников львовской мэрии, а также как минимум один депутат горсовета.

Тогда многие комментаторы считали, что COVID-19 является только прикрытием, а на самом деле Андрей Садовый не хочет проводить сессию потому, что потерял контроль над большинством во Львовском городском совете. Это произошло после того, как из фракции «Самопомощь» вышло несколько депутатов, в том числе бывший руководитель коммунальных предприятий «Львовавтодор» и «Львовэлектротранс» Олег Береза.

Очевидно, Садовый боялся того, что ряд вопросов, касающихся кредитов, был бы провален на сессии, а это может изменить отношение представителей европейских банков к мэру Львова.

Партия Порошенко определилась с кандидатом в мэры Львова © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Причём этот кредит с маниакальной настойчивостью продавливал мэр Львова, постоянно манипулируя аргументами. Но обо всём по порядку.

Итак, ещё в 2017 году начались переговоры между ЕИБ и властями Львова об участии города в программе «Городской общественный транспорт Украины». Решения о кредитах для закупки новых единиц транспорта Львовский городской совет принимал исправно — так, ещё 29 ноября 2018 депутаты проголосовали за получение от Европейского инвестиционного банка 24 миллионов евро на 22 года. Эти деньги в равных долях, по 12 миллионов евро, должны были получить «Львовэлектротранс» и «Львовавтодор» и закупить на них, соответственно, 10 трамваев и 100 автобусов. А вот брать деньги на другие цели, даже на очень выгодных условиях, горсовет отказывался.

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Подчинённые мэра Львова пытались убедить горсовет, что ремонтировать и модернизировать старые трамваи выгоднее, чем покупать новые, поскольку реконструкция обходится до 600 тысяч евро, а новый трамвай стоит как минимум 1,8 миллиона евро. Однако депутаты, в свою очередь, подчёркивали, что Львов в целом не приспособлен к передвижению маломобильных пассажиров, и, прежде чем реконструировать с этой целью трамваи, следует позаботиться о тротуарах, пандусах, подъёмниках и т.д. А проекты «Львовавтодора», где львиную долю (9,5 из 13 миллионов евро) составляли работы по ремонту и реконструкции электрических сетей, вызывали отторжение депутатов по другому поводу: они подозревали, что эти деньги в результате попадут в «семейную» фирму Андрея Садового — трест «Південьзахіделектромережбуд» («Югозападэлектросетьстрой»).

Первая попытка мэра Львова убедить городской совет проголосовать за выдачу гарантий на получение «Львовэлектротрансом» и «Львовавтодором» 16 миллионов евро от ЕИБ состоялась 28 апреля 2020 года и была неудачной. Депутаты также отклонили предложение мэра о получении кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для «Львовводоканала» на модернизацию и реконструкцию канализационных очистных сооружений.

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Деньги можно потратить на поддержку коммунальных предприятий критической инфраструктуры, при этом Львов может рассчитывать на 20 миллионов евро.

Директор департамента экономического развития львовской мэрии Ирина Кулинич тешила самолюбие депутатов горсовета, заявляя, что ЕБРР оперативно предложил Львову самую большую сумму поддержки, поскольку город является одним из самых больших партнёров банка на Украине. Это правда, однако эффективность использования кредитов ЕБРР во Львове весьма сомнительная: так, выделенные банком ещё в июне 2018 года 20 миллионов евро на постройку мусороперерабатывающего завода так и не использованы, потому что строительство заблокировано судами и местными жителями.

С другой стороны, вице-мэр по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк запугивала депутатов — мол, уже на июнь денег для работы коммунальных предприятий нет, нужно срочно брать кредит в 20 миллионов евро. При этом от попыток протолкнуть кредит в 16 миллионов Андрей Садовый также не отказался.

Однако на внеочередных сессиях Львовского городского совета, состоявшихся 29 мая и 19 июня, убедить депутатов проголосовать за новые кредиты так и не удалось, несмотря на давление Садового, который в качестве инструментов использовал выступления плачущих сотрудников коммунальных предприятий. Большинство депутатов горсовета прямо заявили, что никаких экономических причин брать кредит на зарплату нет, а речь идёт о начале очередной избирательной кампании Андрея Садового на пост городского головы Львова.

«Учитывая, что ему львовянам ничего продать, он будет продавать конфликты», — заявил депутат Львовского горсовета Пётр Адамик.

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«Если не будет продолжена традиция выводить оборотные средства из предприятий, то они останутся. На сегодня менее половины средств, которые мы выделили, выбраны самими руководителями предприятий. Деньги выделяются на втором этаже горсовета, Андрей Иванович эти средства выделяет и расписывает как хочет. Сейчас он их искусственно держит, чтобы создать конфликт между нами и работниками коммунальных предприятий», — заявил Адамик и подчеркнул, что после местных выборов новых чиновников и депутатов во Львове ждут миллиардные долги.

Депутат Львовского горсовета Игорь Телишевский назвал заявления Садового о невыплате зарплат сотрудникам коммунальных предприятий в случае неполучения кредита «преступным шантажом», а саму попытку взять кредит под зарплату — «большим фейком» и «очередной аферой. А его коллега Елена Пасевич отметила, что невозможно проконтролировать, куда городская власть тратит как кредитные, так и бюджетные средства, которые закладываются в уставной фонд коммунальных предприятий и «растворяются».

Член бюджетной комиссии Львовского горсовета Валерий Веремчук подчеркнул, что ныне долги города уже расписаны как минимум до 2041 года.

«Это 5 миллиардов 150 миллионов гривен только по кредитам коммунальных предприятий. Кроме того, еще 2 млрд 739 млн по облигациям, на которые уже Львовский городской совет дал согласие. Это уже почти 8 миллиардов гривен. А ещё сейчас есть лизинг. Автобусы, все помним, стоили 600 миллионов — плюс 200 миллионов лизинговых платежей. Кроме того, в лизинг берётся всё что угодно: мебель, автомобили администрации городского головы, даже рояли — в лизинг… Я уже не знаю, чего мы только не покупали в лизинг! А это ведь тот же кредит, только в «товарном» виде и без тендерных процедур, то есть абсолютные прямые соглашения на сотни миллионов с поставщиком, который понравится», — отметил Веремчук в июне.

Примечательно, что, несмотря на провал затеи Садового с получением кредита ЕБРР в сумме 20 миллионов евро, ни одно коммунальное предприятие Львова не приостановило работу, и все они исправно платят своим сотрудникам заработную плату. Видимо, именно поэтому мэр не выносил этот вопрос на сессию 4 сентября, однако кредит на 16 миллионов евро от ЕИБ всё же попытался продавить, хотя опять неудачно.

Андрей Садовый сразу же заявил, что будет выносить вопрос об этом кредите на следующее заседание сессии горсовета, однако рассмотрят ли его депутаты до выборов 25 октября — пока неясно.

По словам депутата Львовского городского совета Юлии Гвоздович, город фактически находится в долговой пропасти. По её подсчётам, уже со следующего года Львову придётся ежегодно отдавать по 1 миллиарду гривен различным международным финансовым учреждениям по долговым обязательствам (в городском бюджете на 2020 год на эти цели заложено 500 миллионов грн). Кроме того, ещё в этом году придётся найти как минимум 1 миллиард гривен для завершения строительства дорог, начатого в 2020-м. И это опять будет кредит, причём не в европейских банках, а в украинских, под коммерческий процент.

Как отметил кандидат экономических наук Олег Жовтанецкий, ныне для Львова он составляет 16-18% годовых, что связано с уровнем доверия к заёмщику.

«Город живет так, как будто ничего не произошло, не существует никакой пандемии. А все расходы, как я посмотрю, коррелируют с выборами. Один только пример — все эти массовые ремонты городских дорог, пик которых пришелся на сентябрь 2020 года, перед самыми местными выборами. Потому что нужно именно сейчас продемонстрировать горожанам, как эффективно работает власть. На самом деле она живёт по принципу: после на хоть потоп!» — сказал экономист на круглом столе «Жить VS Выживать?», состоявшемся во Львове 5 сентября.

Главное же для власти перед этим потопом — успеть освоить кредиты, отдавать которые придётся будущим поколениям горожан.