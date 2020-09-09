Американские газеты бьют тревогу, что Россия вот-вот нападёт на Белоруссию, и предлагают подробный план действий для Вашингтона. Только вот ни США, ни Европу официальный Минск не просил о военной помощи - только Россию. Вот и возникает вопрос, кто же на самом деле планирует вторгаться во внутренние дела Белоруссии?

Эпидемия коронавируса будет иметь далеко идущие последствия, в том числе экономические. Карантинные ограничения, которые необходимо было вводить для сдерживания ещё большего распространения инфекции, не только повлекли финансовые потери, но и продемонстрировали, насколько устойчивы национальные экономики разных стран.

Американское издание Bloomberg признаёт, что российская экономика до начала пандемии была в лучшей форме, чем многие другие экономики, а также лучше остальных переживает её последствия. По прогнозу «Ренессанс капитал», в 2020 году падение составит 3,3%, а в следующем году произойдёт рост на 3,8%. Более того, по сообщению Международного валютного фонда, можно достичь цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, по вхождению в пятёрку крупнейших экономик мира уже в этом году, правда, в 2021-м эту позицию может вернуть себе Германия.

Успех обусловлен несколькими факторами. В частности, сектор услуг и малый бизнес — наиболее пострадавший от карантина — занимает гораздо меньшую долю в структуре российской экономики, чем в других странах. Дробницкий сказал, сделают ли США из Белоруссии вторую Украину © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Благодаря санкциям, введённым в 2014 году, Россия сегодня в гораздо меньшей степени зависит от притока внешнего капитала, поэтому пандемия нанесла её экономике меньше вреда», — объяснила в комментарии Bloomberg заместитель главного экономиста в Институте международных финансов в Вашингтоне Элина Рыбакова.

Руководитель отдела «Экономика» немецкой газеты Die Welt Хольгер Цшепиц в своей статье добавляет, что экономическая ситуация в РФ сейчас намного стабильнее по сравнению с прошлыми финансовыми кризисами благодаря накопленным валютным резервам — этот показатель достиг рекордного уровня в $600 млрд. И всё это несмотря на падение нефтяных котировок на мировом рынке и действие антироссийских санкций.

«Статистика показывает, что страну в финансовом плане не так легко поставить на колени. Президенту России Владимиру Путину явно удалось усилить защиту от Запада в финансовом плане», — говорится в статье.

Россия привлекает западные СМИ не только и не столько в плане экономики, но и в политическом аспекте, особенно по отношению к приграничным постсоветским государствам. Американское издание The National Interest пишет, что новым театром соперничества между Россией и США — после Сирии, Ливии и Украины — становится Белоруссия.

«Американскому лидеру Дональду Трампу удаётся избегать новых войн. Но совсем другое дело — агрессивные действия России в Белоруссии на фоне и в масштабах того, что произошло на Украине. Соединённым Штатам необходимо безотлагательно подчеркнуть, насколько серьёзными будут последствия, если Москва предпримет такой необдуманный и недопустимый шаг. Владимиру Путину не следует думать, что он может оккупировать Минск, как Брежнев оккупировал Прагу, но если он попытается, США должны быть готовы действовать. Для этого необходима мобилизация на нескольких уровнях», — говорится в статье.

Для этого, во-первых, Вашингтон должен провести консультации с партнёрами по НАТО, сложнее всего договориться будет с Великобританией, Францией и ФРГ, которые не поддержали в Совете Безопасности ООН американскую инициативу о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Автор публикации предлагает в качестве аргумента на переговорах с этими тремя странами использовать тезис о риске повторения войн, подобных югославским, которые сопровождаются массовым наплывом беженцев, а это одна из главных головных болей ЕС.

Во-вторых, необходимо приостановить действия Основополагающего акта НАТО-Россия от 1997 года, основанного на принципах неконфронтационных отношений.

В-третьих, Вашингтону следует ещё больше укрепить связи с восточноевропейскими членами НАТО. Последнее — оказать давление на Германию, которая, несмотря ни на что, продолжает сотрудничать с Россией, прежде всего совместно строит газопровод «Северный поток — 2». Риск двоевластия навис над США: Америка рискует повторить судьбу Белоруссии © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Перед тем как «решить» вопрос с Украиной, Россия предварительно «решит» вопрос с Белоруссией. С Белоруссией Россия, похоже, вопрос уже «решила». Вялая реакция ЕС и США на белорусские протесты не оставляет уже никаких сомнений в этом. На очереди Украина», — пишет украинское издание «Главред».

Кроме того, по словам автора статьи, положение Киева осложнится после президентских выборов в США 3 ноября, поскольку ни Дональд Трамп, ни Джо Байден не намерены признавать своё поражение, из-за чего Штаты погрузятся в гражданское противостояние, и им уже будет явно не до защиты других стран, в том числе Украины.

То, что обстановка в Америке после электоральной ночи обещает быть крайне неспокойной, более чем вероятно. Противостояние избирательных штабов двух партий на политической арене и избирателей на улице может растянуться вплоть до 6 января — даты, когда, согласно Конституции, Конгресс на заседании подсчитывает голоса выборщиков, — из-за массового голосования по почте, обработка результатов которого потребует немало времени.

Что касается «вторжения РФ на Украину», что на протяжении 6 лет твердит Киев, то Москва принимает активное участие в переговорах Контактной группы и «нормандской четвёрки», чтобы найти выход из конфликта в Донбассе.

Глядя на этот план «предотвращения вторжения РФ в Белоруссию» возникает вопрос — а кто собирается вторгаться: Россия, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил в случае необходимости оказать военную поддержку в соответствии с уставами Союзного государства и ОДКБ, или Запад, который в Белоруссию легитимные власти не звали? Согласно нормам международного права, использование вооружённых сил на территории третьих стран возможно или по резолюции Совбеза ООН, или по просьбе легитимного руководства этой страны.