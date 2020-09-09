О том, что Юлия Тимошенко уходит из политики сообщило накануне издание «Вести». По их информации Тимошенко провела переговоры с неким «очень влиятельным» человеком, после чего приняла решение уйти «с высоко поднятой головой»

Разумеется, сенсация эта прожила ровно столько времени, сколько нужно для того, чтобы связаться с пресс-секретарём «Батькивщины» Мариной Сорокой, которая, разумеется, назвала эту информацию бредом. Проблема, правда, в том, что, если бы информация бредом не была, Сорока её всё равно так бы назвала. Ничего личного. Работа такая.

Так может ли Тимошенко уйти из политики и если да, то куда?

На самом деле, положение Юлии Владимировны сейчас безвыходное.

С одной стороны, как политик она себя полностью исчерпала.

Собственно говоря, уже после поражения на президентских выборах 2010 года (и от кого — от Януковича!) Тимошенко можно было списывать с политической карты Украины. Потом была тюрьма, больница и катастрофический провал прямо на Майдане.

Однако, она совершенно удивительным образом возродилась и выборы 2019 года были расписаны под её победу. Даже Зеленский был выдвинут исключительно с целью сбить на взлёте Вакарчука с тем, чтобы он не сломал схему победы Тимошенко над Порошенко. А результат? Проигрыш Порошенко же…

После третьего подряд поражения на президентских выборах перспектива Тимошенко прозрачна как слеза комсомолки — руководитель небольшой фракции, функция которой — создавать видимость многопартийности.

С другой стороны, а куда ей деваться? В то время, когда не только Кравчук и Кучма, но даже Фокин находят в себе силы играть какую-то роль в украинской политике уходить на пенсию в 60 и писать мемуары? Нет, Юлия Владимировна на это органически неспособна.

Да и куда девать всё, что нажито непосильным трудом?

Вот, например, партия и парламентская фракция — после рейдерской атаки Яценюка и Турчинова восстановить хоть какое-то подобие партийной структуры было невероятно сложно, но Тимошенко справилась с этой задачей и имеет самую настоящую (пусть и маленькую) партию.

И что теперь? Продать её за хорошие деньги Ахметову и наблюдать, как структурой будет «рулить» Ляшко? Кстати говоря, чисто «по приколу» это стоило бы сделать — украинские партии ведь лидероцентричные и просто так продать их нельзя. Продать можно пакет учредительных документов (распространённый, кстати говоря, бизнес), а вот реальные люди под нового вождя скорее всего не пойдут. По крайней мере — не со структурой. Тем более, что крепостное право отменили ещё в 1861 году.

К слову, по информации тех же «Вестей» в партии существует достаточно многочисленная группа людей, которые в принципе против продажи партии, полагая, что даже в случае ухода Тимошенко брэнд «Батькивщины» сохрани часть притягательной силы и позволит некоторое время сохраняться в политике. А там уж как кривая вывезет.

Вы верите в способность Тимошенко безучастно наблюдать за такими процессами? Ну вот и мы тоже не верим.

Самое большее на что можно рассчитывать — это что Юлия Владимировна «с высоко поднятой головой» возьмёт деньги за партию, дойдёт до дверей и… вернётся назад. Понаблюдать за процессом и служить точкой сборки для тех избирателей и активистов, которые всё ещё видят в ней весомую политическую фигуру.

Это, правда, не сразу — Тимошенко нужно взять оперативную паузу. Для начала просто прийти в себя после болезни. Понаблюдать за ситуацией. Прикинуть возможные траектории развития политического процесса. И придумать, как именно наиболее эффектно вернуться. Если эта возможность ещё есть, конечно.