Украинская сторона должна устранить инженерные сооружения ВСУ, возведенные под Горловкой в нарушении дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия в Донбассе. Об этом заявила полномочный представитель непризнанной ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова

«Рекомендуем украинскому руководству сосредоточиться именно на этой деятельности по устранению нарушений», — сказала Никонорова, чьи слова приводит Донецкое агентство новостей.

Она отметила, что «Донецкая Народная Республика ответственно и добросовестно относится к своим обязательствам по достигнутым на Минской площадке договоренностям, однако мы не намерены игнорировать откровенный саботаж этих соглашений властями Украины».

По словам полпреда ДНР, «у Киева есть срок до 22:00 8 сентября 2020 года, после чего украинской стороне еще следует направить отчет о факте демонтажа инженерных позиций».

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин 5 сентября заявил о решении дать команду нанести удар по незаконно (как считают в республике) возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе. Однако впоследствии приказ об устранении сооружений был отсрочен до 9 сентября. Донбасс: отложенный обстрел. Что осталось «за кадром» © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Ранее командующий Операции объединённых сил (ООС) Владимир Кравченко заявил, что в случае атаки со стороны республик украинские военные будут отвечать всеми имеющимися силами и средствами.

Что же происходит и чего ожидать?

«Ультиматум Пушилина» лишь повод, побуждение к действиям, которые могут изменить ситуацию на Донбассе, считает политолог Вадим Карасёв. По его словам, это — «принуждение к тому, чтобы перемирие воплотилось дальше в реализацию политической части Минских соглашений».

Эксперт напомнил, что ранее он уже публично предостерегал: «если не будет никаких подвижек, то этот подарок (перемирие — Ред.), который российская власть сделала нашей (украинской — Ред.) власти, в надежде на то, что это приведёт к тому, что будет встреча в «нормандском формате», потом политические договорённости, выборы, отмена постановления Верховной Рады, согласно которому выборы там (на Донбассе — Ред.) нельзя проводить, и так далее, что это будет отменено».

«Поскольку этого ничего не сделано, поэтому этот подарок хотят и забрать. Они не хотят, во-первых, делать так, чтобы перемирие это было чисто в интересах украинской власти, президента (Зеленского — Ред.), особенно накануне выборов в местные органы власти. А если перемирие, надо двигаться дальше, вот их логика», — обрисовал Карасёв ситуацию в эфире телеканала News One. В концепции «тотальной войны» против Донбасса появились трещины © Офіс Президента України

Двигаться дальше действительно трудно. Эксперт отметил: невозможно себе представить, чтобы ради возвращения в состав Украины «они распустили ДНР и ЛНР», но и Киев не может согласиться на то, чтобы неподконтрольные территории вернулись в виде ДНР и ЛНР.

Поэтому есть несколько вариантов развития событий: либо очень длительный процесс поиска компромиссов, либо заморозка ситуацию на определённый срок. А потом…

«Либо у нас всё будет плохо, и они смогут навязать свою позицию, либо у них всё будет плохо, и тогда мы навяжем свою позицию», — сказал Карасёв, добавив, что «нет сегодня хорошего выхода из этой ситуации».

Ситуация усугубляется тем, что постмайданная власть в Киеве хорошего выхода и не ищет. Закрытие русских школ, извращённая политика памяти, безнаказанность национал-радикалов, охота на инакомыслящих… Понятно, что всё это вовсе не способствует тому, чтобы у жителей неподконтрольной части Донбасса созрело желание вернуться и подчиниться правилам нынешней Украины.

Семён Пегов: Запад рассматривает донбасский фронт в связке с белорусским © РИА Новости, Владимир Трефилов собрались на кургане Саур-Могила на митинг по случаю 77-летия освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Хотят ли эти люди возвращения под власть государства, в котором улицы называют в честь «героев» добровольческой дивизии СС «Галичина»? Вопрос риторический.

Есть и память о не столь далёких временах. Мемориал на высоте Саур-Могила получил сильные повреждения во время боевых действий 2014 года… И с тех пор мало что изменилось. Чтобы понять это, стоит посмотреть потрясающий сюжет, снятый журналистами Анатолия Шария — о том, как дети на неподконтрольной территории Донбасса, пошли в школу в этом году.

Школа находится в километре от линии разграничения. Как они привыкают к обстрелам. Что чувствуют их родители. Просто посмотрите.

И сами ответьте на вопрос, который задаёт Шарий: это уже не украинские дети? Или украинские? До чего же мы докатились…

Пока процесс урегулирования конфликта как находился в тупике при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко, так и продолжает там находиться, считает политолог Владимир Воля.

«Нет возможности решить стратегическую проблему контроля над территорией, границей, выборов на Донбассе и особого статуса. Это гордиев узел донбасского урегулирования военного конфликта. Все находится в стратегическом тупике», — сказал эксперт в комментарии golos.ua.

Воля добавил, что, по его мнению, «ближе к зиме все стороны заявят, что Минские соглашения мертвы, в том виде, в котором они сейчас есть».

На самом деле в украинской элите нет консенсуса относительно Донбасса, нет ответа на вопрос, желает ли Киев возвращения неподконтрольных территорий. По крайней мере, последние события показывают, что переходить к политическому урегулированию Киев не готов, отметил политолог Михаил Погребинский.

По его словам, по реакции Офиса президента Украины на заявления замглавы украинской делегации в ТКГ экс-премьера Витольда Фокина видно, что искать компромисс там не намерены.

Лепс споет в Донецке в честь Дня освобождения Донбасса © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Я понимаю, что Зеленскому очень нужно перед выборами показать, что он как бы движется по пути мирного урегулирования», — сказал Погребинский, добавив, что президенту надо было бы для этого «хотя бы изобразить готовность обсуждать варианты, например, проведения выборов».

А вместо этого — «получили постановление Верховной Рады о том, что выборы там проводиться не будут».

На этот вопрос — нужен ли Киеву Донбасс — следует дать ответ, считает политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. По его словам, за пять лет власти Порошенко Донбасс отдалился от Украины, и это факт. Причина в том, что все эти годы проводилась политика «выталкивания» Донбасса.

«Поэтому должно быть принципиальное решение. Если Донбасс наш, то мы должны не принимать таких законов, которые отталкивают Донбасс от Украины…» — заявил политолог в эфире телеканала «НАШ».

Но прислушаются ли в кабинетах власти к таким советам?

Впрочем, есть и обнадёживающие новости. Президент Владимир Зеленский во время поездки в Сумскую область 8 сентября сообщил журналистам, что «должно быть заседание 11 сентября советников «нормандского формата». По его словам, Киев ждёт, что там появятся «определенные предложения, определенные решения».