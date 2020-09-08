По состоянию на 12:30 8 сентября в мире зарегистрировали свыше 27,3 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 892,7 тыс. человек, 18,3 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,3 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 189,2 тыс. человек, больше 2,3 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован более чем у 4,2 млн жителей, свыше 72,7 тыс. человек скончались, больше 3,3 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: свыше 4,1 млн случаев заражения, 126,9 тыс. смертей, 3,5 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Колумбии, Южной Африке.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн, с начала эпидемии COVID-19 заболели 1 035 789 человек (плюс 5099 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 17 993 человек (плюс 122 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 843 тыс. больных.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (695), Санкт-Петербурге (210), а также в Ростовской (147), Нижегородской (146) и Московской (135) областях.

В разных регионах России иммунитет к коронавирусу имеют от 4 до 50% обследуемых, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Самый стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции был обнаружен у детей от года до 13 лет. Этот показатель оказался в 1,3-2,1 раза выше, чем средний уровень популяционного иммунитета.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19. По словам главы ведомства, Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, которые были перепрофилированы для приема больных с коронавирусом. В некоторых показатели смертности занижались почти до нуля.

В Минздраве РФ объяснили рост смертности в пандемию. По информации Михаила Мурашко, увеличение смертности связано как непосредственно с коронавирусной инфекцией, так и с декомпенсацией других заболеваний, где COVID-19 способствовал их более тяжелому течению, например, сахарного диабета, болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний.

В России коронавирусом переболели почти 48 тысяч детей, это 8,4% от всех заболевших. Половина из них перенесла инфекцию в легкой форме, 32% переболели бессимптомно. При этом названа смертельная опасность для переболевших COVID детей. Им грозит многосистемный воспалительный синдром.

Российские губернаторы могут сохранить спецполномочия, которые получили в пандемию. В Кремле подчеркнули, что они были использованы эффективно. Опыт в дальнейшем будет расширяться.

Новые правила работы салонов красоты и парикмахерских во время пандемии привели к сокращению количества таких заведений по всей России на 11%.

В РФ нашли эффективное лекарство от коронавируса. Им оказался препарат сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжелых поражений легких. С его помощью врачам удалось снизить смертность пациентов с тяжелой формой COVID-19 в пять раз.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» стала доступна россиянам, она выпущена в гражданский оборот. При этом поставки препарата в регионы начнутся на следующей неделе. Россиянам поставят облегченную версию вакцины. Всего будет два вида препарата.

После завершения испытаний вакцины «Спутник V» планируют создать более облегчённый вариант, который подойдёт несовершеннолетним. Об этом рассказал профессор, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко.

Коронавирус и Украина

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за прошедшие сутки выросло на 2411, зафиксировано 57 летальных случаев, что стало новым антирекордом.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что среди заболевших 135 детей, а также 102 медработника.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Киеве (235), Харьковской (230), Одесской (196), Львовской (192), Тернопольской (190), Ивано-Франковской (160) и Черновицкой областях (159).

Всего с начала пандемии в стране выявили 140 479 случаев COVID-19, скончались 2934 человека, выздоровели 63 546 человек.

Глава Минздрава рассказал, сколько на Украине осталось тестов на коронавирус © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Почти 2 тысячи сотрудников украинского МВД заразились коронавирусом.

Матч второго тура чемпионата Украины по футболу между «Рухом» и «Шахтером» перенесен из-за коронавируса у игроков команды из Львова, сообщается на сайте донецкого клуба. Матч, запланированный на 12 сентября, состоится 23 сентября.

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман попросил паломников, которые приехали в Умань на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана, пройти тест на коронавирус.

Областной центр Ивано-Франковск на западной Украине, внесенный в так называемую красную карантинную зону из-за пандемии коронавируса, с 14 сентября откроет школы и детские сады. Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив.

Ситуация в мире

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко испытал на себе российскую вакцину от коронавируса. Пресс-служба уточнила, что Головченко сделал прививку еще в четверг, 3 сентября, после переговоров с главой правительства России Михаилом Мишустиным.

«Чувствует себя отлично», — сказала пресс-секретарь.

В Великобритании могут сократить двухнедельный карантин для въезжающих, так как он негативно сказывается на туристическом бизнесе. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

Индия вышла на второе место по количеству зараженных в мире. В стране ежесуточно заражаются уже более 90 тыс. человек. Несмотря на это, власти страны постепенно смягчают ограничения.

ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии, так как коронавирус не последняя угроза человечеству. В организации подчеркнули, что здоровье человека является его необходимостью и правом, а не какой-то роскошью. Государствам предложили начать инвестировать деньги в общественное здравоохранение и в технологии быстрого выявления и предотвращения болезни.

Интерпол заявил о росте числа преступлений против детей из-за пандемии. Так, дети становились более легкой мишенью для потенциальных преступлений из-за закрытия школ и других детских учреждений. Помимо этого, несовершеннолетние стали проводить больше времени в онлайне, где могли стать потенциальной целью преступников.

Британский экс-футболист Дэвид Бекхэм и его жена, бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм перенесли COVID-19. По сообщению инсайдеров, супруги Бекхэм заразились коронавирусом на вечеринке в Лос-Анджелесе в марте 2020 года, куда ездили по делам Дэвида Бехэма, учредившего в США футбольный клуб Inter Miami.

В Германии будут проведены клинические испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной немецкой фирмой BioNTech и ее американским партнером, фармацевтическим производителем Pfizer. Институт Пауля Эрлиха уже одобрил соответствующие испытания так называемой второй и третьей фазы.

Власти Японии закупят вакцину от коронавируса у Великобритании и США. На это выделят 6,3 млрд долларов. Об этом заявил генеральный директор японского правительства Есихидэ Суга.

В результате пандемии коронавируса в Европе во множестве городов ощутимо упали цены на еду, экскурсии, городской транспорт и проживание. Крупнейшее сокращение (почти на 26%) произошло в Рейкьявике (Исландия) и Осло (Норвегия).