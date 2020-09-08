ЕС и США выступают в качестве посредников в диалоге Сербии и Косово. Американскому президенту Дональду Трампу за несколько месяцев удалось сделать то, что европейцы не смогли сделать за несколько лет. В чём причина такого успеха?

В понедельник, 7 сентября, в Брюсселе состоялся очередной раунд переговоров между Белградом и Приштиной.

В совместном заявлении президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Авдуллаха Хоти, распространённом накануне встречи, говорится, что они подтвердили верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю готовность отдать наивысший приоритет интеграции с ЕС и продолжению работы в рамках диалога Белграда и Приштины под эгидой ЕС, что служит ключевым элементом на их пути в ЕС. Политики также обязались удвоить свои усилия по обеспечению дальнейшего соответствия политике Евросоюза в рамках своих обязательств. МИД России предложил США признать Косово частью Сербии © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Днём ранее Вучич встретился со спецпредставителем ЕС по диалогу Сербии и Косово Мирославом Лайчаком, заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Мэттью Палмером и председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Макалистером.

«Большое спасибо комиссару по вопросам расширения и политики соседства Оливеру Варгейи за значительную поддержку, которую ЕС предоставляет через экономический, политический и ценностный вклад в прогресс Сербии. Отдельное спасибо комиссару за то, что ему не тяжело выслушать представителя Сербии, как бы странно это для кого-то ни звучало. Очень хороший разговор», — написал сербский лидер на своей странице в Instagram по итогам переговоров.

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Именно в Брюсселе возобновился переговорный процесс между Сербией и Косово, приостановленный в 2018 году. 16 июля Вучич и Хоти при посредничестве Лайчака обсудили экономическое сотрудничество, ситуацию с пропавшими без вести и перемещёнными лицами и договорились продолжить диалог. Однако прорыв произошёл позже — на переговорах в Вашингтоне 3-4 сентября. В совместном заявлении балканские политики отметили, что согласованные в американской столице документы могут внести полезный вклад в достижение всеобъемлющего, юридически обязательного соглашения о нормализации отношений между Сербией и Косово. Президент-миротворец: Трамп может войти в историю примирившим Сербию и Косово © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

В Вашингтоне Вучич и Хоти подписали не общее соглашение друг с другом, а каждый своё с США. Вот в чём суть этих документов:

1. Косово отменит пошлины на сербские товары и снимет ограничения на снабжение сербских общин в крае. Европейцы тоже предпринимали попытки убедить Приштину сделать эти шаги, но всё было безрезультатно. Косовские политики либо просто грубили в ответ, либо начинали в ответ выдвигать свои требования, который заведомо были невыполнимыми. В итоге европейские миссии в Косово свернули, международные полицейские силы ликвидированы и создана вопреки соглашениям собственная армия.

2. ГЭС «Газиводе» переходит под управление Белграда. В 2018 году косовские власти попытались захватить гидроэлектростанцию, направив в этот район своих силовиков, президент Косово Хашим Тачи прокатился по водохранилищу на катере, в ответ на такую дерзость Вучич привёл сербскую армию в состояние полной боевой готовности. К счастью, до военного столкновения дело не дошло, косовские силовики отступили, но конфликт остался неурегулированным. Таким образом, территория Митровицы до сербской границы (северная часть Косово) признаётся юрисдикцией Сербии.

3. В течение года будет действовать мораторий: Косово не будет добиваться членства в международных организациях, а Сербия не будет убеждать другие страны не признавать Косово либо отозвать признание.

4. Косово присоединится к «мини-Шенгену» (общий экономический рынок Сербии, Албании и Северной Македонии со свободным перемещением товаров, людей, услуг и капитала). А ведь осенью прошлого года, когда власти трёх стран только начали обсуждать создание этого формата, Альбин Курти, впоследствии ставший премьер-министром Косово, выступал категорически против совместной инициативы по созданию балканского безбарьерного пространства. Окно в Европу: Косово получило безвиз © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

5. Сербия и Косово договорились реализовать крупные инфраструктурные проекты при содействии США: запуск прямого железнодорожного сообщения и строительство скоростной автомагистрали Белград-Приштина.

6. Сербия и Косово должны произвести диверсификацию источников снабжения энергоносителями. Очевидно, что речь идёт о сокращении закупки российского топлива, а через сербскую территорию проходит участок газопровода «Турецкий поток».

«Тут (в соглашении — ред.) было продолжение, нам удалось добиться, чтобы его выбросили. Мы должны были дать обязательства, от кого и что мы будем покупать. Мы на это не согласились, мы в любом случае должны заниматься диверсификацией, но чтобы нам кто-то говорил, что мы должны покупать дорогой газ вместо дешёвого — на это мы не могли согласиться. Таким образом, это обобщённая норма, которая не представляет для нас проблемы, и мы сделаем это, вопрос не только в газе, но и в других источниках энергии», — пояснил Вучич.

7. Сербия к 1 июля 2021 года перенесёт своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а пока откроет там представительство своей торговой палаты и государственный офис. Косово и Израиль договорились о взаимном признание и установлении дипломатических отношений.

«Что же касается переноса посольства Сербии из Тель-Авива в Иерусалим, я бы не придавал этому какое-то особое значение. Речь идёт о том, чтобы открыть в Иерусалиме и посольство Сербии и посольство Косово. Это символический жест. Хотя возможно, что за этим стояло глумливое желание попутно уколоть Турцию, которая решительно этому противилась и противиться, ссылаясь на особый исторический и юридический статус Иерусалима», — сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Вадим Самодуров, специализирующийся на балканской тематике. Ответный ход: Эрдоган предложил признать Иерусалим столицей Палестины © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Впрочем, у Вучича есть поле для манёвра. Соглашение о переносе дипмиссии должны подписывать две стороны — страна пребывания и страна, которой принадлежит посольство, — но в Вашингтоне подпись поставил только президент Сербии. Получается, что это вовсе не соглашение международного масштаба, а просто заявление Вучича.

В чём причина успеха Трампа?

Эксперты спорят, будут ли подписанные в Вашингтоне соглашения способствовать долгосрочному урегулированию косовского вопроса. Однако достигнутый на сегодняшний день результат уже впечатляет — Трампу удалось сделать намного больше, чем европейцам за гораздо более длительный срок.

Если посмотреть на пункты документов, то Косово пришлось пойти на серьёзные уступки, а Сербия оказалась в выигрыше. Просто так Приштина не согласилась на это, значит, американцы ли сделали некое предложение, от которого невозможно отказаться, либо оказали нешуточное давление. Что-то подсказывает, что скорее всего, это был второй вариант.

Изначально переговоры в Вашингтоне были запланированы на 27 июня, Косово должен был представлять президент Хашим Тачи. Однако незадолго до этого спецпрокуратура Гаагского суда по преступлениям в Косово предъявила ему обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях во время конфликта 1998-1999 годов, по этой причине политик пришлось отказаться от поездки за океан, а поводом послужил доклад ПАСЕ, датированный 2011 годом. Почему Украина не признает Косово © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Не исключено, что Тачи под угрозой уголовного преследования исключили из переговорного процесса, чтобы снизить риск срыва сделки, поскольку, например, уже после подписания документа Авдуллахой Хоти президент Косово раскритиковал пункт о контроле Белграда над ГЭС «Газиводе» и заявил, что не будет его выполнять.

Чтобы давление на Приштину не было столь очевидным, американцы уговорили Вучича пойти на уступки по Израилю, поскольку для Трампа этот вопрос имеет очень важное значение. Президент США пытается в преддверии ноябрьских выборов совершить как можно больше дипломатических побед, и одной из них стало соглашение о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ при посредничестве Штатов, что ещё совсем недавно казалось немыслимым. Теперь Трамп хочет записать в свой актив и примирение Сербии с Косово, пусть даже придётся пожертвовать хорошими отношениями с Приштиной.

«Таковы реалии международной политики. Американцам не впервой жертвовать интересами «союзников» и сателлитов в угоду своим собственным интересам. Сейчас «карта легла» таким образом, что Трамп посчитал правильным для себя «прогнуть» албанцев ради того, чтобы утвердиться в роли миротворца и политика, способного решать «неразрешимые» международные проблемы», — заявил Самодуров.