Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения в октябре будет колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров. Самая низкая цена за последние пять лет и в принципе самый низкий уровень цен за время независимости, по словам премьера, стали результатом свободного рынка, когда человек может выбирать поставщика

"Есть конкуренция, и это способствует снижению цены. Конечно, есть сезонное поведение цен на газ. Зимой газ, естественно, стоит дороже, мы будем платить за него больше", — спрогнозировал Шмыгаль.

Сколько будет стоить газ зимой, пока неизвестно, все должен отрегулировать рынок, отметил министр.

Или премьер лукавит, либо его ввели в заблуждение. На самом деле самая низкая цена за последние пять лет образовалась из-за рекордного снижения цен на газ в Европе. Сейчас газ стремительно дорожает. Спотовые цены на газ в Европе за первую неделю осени прибавили 21%, достигнув отметки $142 за тыс. кубометров на голландском хабе TTF. С исторического минимума в $34 за тыс. куб., который был зафиксирован 21 мая, цена газа выросла в 4,2 раза. «Как готовить кушать?»: жители 150 домов на Харьковщине вышли на улицы из-за отключения газа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Жалуются Европе

И ни о каком свободном рынке, а следовательно конкуренции на украинском рынке газа речь не идет. «Нафтогаз» накручивает цену газа на рынке и продавать газ собственной добычи, а точнее государственный газ, по рыночной цене в «Нафтогазе» не хотят. Хотя рынок предполагает равный доступ всех участников к ресурсу, который добывается в Украине, пока «Нафтогаз» искусственно ограничивает доступ к такому ресурсу.

Недавно Ассоциация поставщиков энергоресурсов (АПЭ), объединяющая 25 лицензиатов по поставкам газа и электроэнергии, обратилась к Секретариату Европейского энергосообщества и Европейской бизнес-ассоциации с просьбой поспособствовать решению проблемных вопросов функционирования розничного рынка газа в Украине. И проблемы эти связаны с тем, что НАК "Нафтогаз Украины" ограничивает возможности независимых поставщиков свободно покупать газ государственной добычи.

"Ценовая политика на розничном рынке природного газа для конечных потребителей обусловлена ценовой политикой НАК "Нафтогаз Украины" как основного "держателя" ресурса добываемого природного газа. В такой ситуации рыночное поведение и рыночная гибкость поставщиков природного газа существенно ограничивается", — говорится в письме Ассоциации за подписью ее руководителя Артема Компана.

Ассоциация обращает внимание на то, что статус НАК как импортера, оптового продавца/покупателя, материнской компании для субъектов государственной добычи, а также поставщика природного газа дает ему значительное конкурентное преимущество по сравнению с другими поставщиками и "рыночный запас прочности для агрессивного демпинга на рынке природного газа".

Например, в августе средневзвешенная цена газа на Украинской энергетической бирже составила 4232,76 грн/тыс. куб м с НДС, на хабе TTF — 4209 грн/тыс. куб. м с НДС. При этом НАК для бытовых потребителей в августе предлагал цену в размере 3091,01 грн/тыс. куб. м с НДС без учета тарифа на транспортировку и распределение.

По мнению Компана, искусственное ограничение возможности независимых поставщиков свободно покупать газ из ресурса государственных добывающих компаний имеет регрессивное влияние на развитие рынка природного газа в Украине, в частности, ограничивает конкуренцию на нем, приводит к манипулятивному ценообразованию, что отражается как на конечных потребителях, так и на конкурентности газа по сравнению с другими источниками энергии.

Ассоциация попросила Секретариат ЕЭС и ЕБА побудить украинское правительство принять необходимые подзаконные акты, предусмотренные законом о рынке природного газа, относительно защиты уязвимых потребителей, а до их принятия — возобновить механизм ПСО в части защиты таких потребителей.

"Отмена правительством механизма ПСО для всех бытовых потребителей с 1 августа 2020 года выглядит достаточно безответственным шагом по отношению именно к категории уязвимых потребителей, поскольку ПСО было единственным механизмом, который защищал уязвимых потребителей от возможного ограничения газоснабжения и потери поставщика природного газа", — аргументирует свою позицию АПЭ. «Нафтогаз» грозит оставить без тепла более 60 городов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Рынок газа? Нет, не слышали

Действительно, с 1 августа был открыт рынок газа для населения. И продавать газ имеют право все лицензиаты. Но здесь на пути к равным условиям встает контроль «Нафтогаза» за собственной добычей газа в Украине.

«А это как-никак 14 млрд. куб. м газа. То есть, все 14 млрд куб. м газа — это газ государства. Не «Нафтогаза» как участника рынка. И в условиях рынка его должны продавать всем компаниям, на рынке. Продавать этот газ должен точно не «Нафтогаз». Или самостоятельно «Укргаздобыча» (пока она в составе «Нафтогаза» — это сомнительно), или «третья» независимая государственная компания.

Ага, так сразу «Нафтогаз» и отдал этот газ. Это его последняя спасительная соломинка, за которую он будет держаться. Без газа собственной добычи «Нафтогаз» будет никому не нужен. Члены Наблюдательного совета и председатель Клэр Спотисвуд уволятся сами и еще плюнут Коболеву в спину.

А так сейчас можно и демпинговать за счет собственного газа. Рынок? Нет, не слышали, говорят у Коболева. Поэтому и цена в августе была ниже для населения. Хотя на рынке была уже дороже. И поставщик последней надежды, которым также является «Нафтогаз», предлагает аукцион невиданной щедрости — цена газа ниже, чем на рынке», — считает эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук.

Рост долгов

По мнению Корольчука, скорее всего, Энергетическое сообщество будет учитывать монополию «Нафтогаза», искусственно низкую цену на газ и отсутствие ПСО на рынке. Хотя ПСО как механизм защиты должен быть и будет в той или иной форме возвращен на рынок. Иначе ситуация с долгами будет ухудшаться.

«Первая проблема будущего отопительного сезона, которую фактически формирует «Нафтогаз» — это рост долгов за коммунальные услуги. В апреле 2021-го, когда сезон закончится, долг будет на уровне 90 млрд. грн ($3,24 млрд — Ред.). У людей банально нет денег. А власть не спешит решать параллельную проблему долгов на рынке газа — там уже 114 млрд грн ($ 4,11 млрд — Ред.) долгов. Есть законопроект №3800-1 о взаимозачеты погашения долгов, но тот же монополист «Нафтогаз» не заинтересован в решении этой проблемы», — уверен Юрий Корольчук. Подорожание газа, предвыборная кампания, дистанционное обучение. Что ждет украинцев в сентябре © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Схема «Нафтогаза» столь же простая и иезуитская, как все в мире чистогана, уверен эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский: сначала продаем подешевле, а потом — зарабатываем по максимуму.

«Достаточно сравнить предложения населению. От «Нафтогаза» — 4,73 грн куб. годовой контракт. Конкуренты в лице облгазов предлагают на зиму по 4,5 грн куб. Уловили нюанс? А он вот каков: контракт на отопительный сезон не равно контракту на год. Это означает, что «Нафтогаз» и следующим летом тоже будет продавать газ согласно этому контракту по 4,73 грн куб.

И, поскольку желающих играть в азартные игры с «Нафтогазом» не много, значит, ежемесячно цена будет расти, пока не достигнет 7 грн куб. По-другому выйти на среднегодовую 4,7 грн вряд ли получится», — пояснил Валентин Землянский.