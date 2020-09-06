По состоянию на 12:30 6 сентября в мире зафиксировали более 26 миллионов 892,8 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 879,7 тысячи человек скончались, порядка 17 миллионов 933,5 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 5 сентября США, где коронавирусную инфекцию выявили почти у 6 миллионов 245,9 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 188 538.

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено 4 миллиона 123 тысячи случаев заражения, 126,2 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Индия. Здесь зафиксировано свыше 4 миллионов 113,8 тысячи случаев заболевания COVID-19, более 70,6 тысячи человек скончались.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает четвертое место в мире — 1 025 505. По состоянию на 12:30 в стране зафиксировано 17 820 скончавшихся и 840 949 выздоровевших.

Число проведенных в стране тестов на коронавирус достигло отметки 38,4 миллиона. По данным Роспотребнадзора, за последние сутки было проведено 333 тысячи исследований. Под наблюдением медиков остаются почти 210 тысяч россиян.

Что касается вакцины, то, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, журналисты наряду с работниками сферы здравоохранения и образования, а также сотрудниками правоохранительных органов могут одними из первых получить вакцину от COVID-19. Он отметил, что со следующей недели начнутся пострегистрационные испытания вакцин, которые продлятся от двух до шести месяцев.

«Серьезная массовая вакцинация — это, скорее всего, конец года — начало следующего», — заявил мэр.

Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что после прививки от коронавируса у него не было никаких побочных эффектов.

«Чувствую себя вполне нормально. У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию», — заявил он.

Тем временем первый вице-премьер Андрей Белорусов сообщил, что работа над национальным планом восстановления экономики России, исполнение которого позволит переломить сложившуюся из-за пандемии экономическую ситуацию, закончена.

«Он (план — ред.) закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом [социально-экономического развития], поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, [вносятся] последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом», — сказал первый вице-премьер.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 12:30 зафиксировано 135 894 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 2846 стали летальными. В то же время 62 227 пациентов выздоровели.

В числе скончавшихся оказался прокурор Хмельницкой области Олег Синишин, который умер 5 сентября от коронавируса. Он был госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких неделю назад. Его состояние оценивалось как средне-тяжелое. Синишин возглавлял прокуратуру Хмельницкой области с июля 2014 года.

Также стало известно, что у 91-летнего «патриарха» раскольнической Православной церкви Украины Филарета (Денисенко) диагностировали воспаление легких.

На сегодняшний день к ослаблению карантина не готовы Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Во всех этих областях количество новых случаев заболевания составляет более 40 на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Также в Киеве, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях загруженность коек составляет более 50%.

Статистику Винницкой области ухудшила, в частности, вспышка коронавирусной инфекции в одной из школ региона, из-за чего ученики старших классов были переведены на дистанционное обучение.

«Мы приняли решение не начинать обучение в пятницу, ведь резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Двое учителей школы лечатся от COVID-19, еще у двух болезнь подтвердили в течение последних суток, а у семи наблюдается высокая температура, признаки острой респираторной инфекции и подозрение на коронавирусную инфекцию», — сообщили в сельсовете.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Владимир Кацман заявил, что брать средства с родителей на покупку масок школьникам схоже с продажей билетов в бомбоубежище. По его словам, маски и другие средства из резервного фонда были разворованы, а за все это своими налогами в свое время заплатил каждый из украинцев.

Что касается экономики, то, согласно прогнозу рейтингового агентства Fitch, ВВП Украины по итогам нынешнего года сократится на 6,5%. Аналитики ожидают, что к концу 2020 года уровень инфляции в стране приблизится к 5% целевому показателю НБУ из-за роста цен на энергоресурсы и продовольствие, а также в результате восстановления внутреннего спроса. В 2021 году инфляция может составить в среднем 5,3%, а в 2022 году — 5,7%.

Ситуация в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила новое руководство по использованию кортикостероидов для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. По данным главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, кортикостероиды могут спасти жизнь пациентов, которые подключены к кислородному питанию и искусственной вентиляции легких, однако кортикостероиды могут быть вредными для пациентов с легким или умеренным заболеванием.

Он также сообщил, что страны могут избежать повторного ввода режима самоизоляции из-за коронавируса, если примут необходимые шаги по борьбе с заболеванием.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США рассчитывают получить вакцину от коронавируса до конца октября. По его словам, в ближайшие недели одна из компаний-разработчиков ожидает результаты испытаний.

«Мы продолжаем производить безопасную и эффективную вакцину в те рекордные сроки, о которых говорили. Мы получим ее, по моему мнению, до конца года. Возможно, даже до конца октября», — сказал Трамп.

Тем временем власти европейских стран начали закрывать ночные клубы и запрещать дискотеки из-за роста числа заболевших среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Первой страной, запретившей дискотеки, стала Испания. В конце июля работу ночных клубов ограничили в Каталонии, в середине августа меры расширили на всю страну.

Италия запретила дискотеки, в том числе и под открытым небом, с 17 августа, когда у многих жителей страны начинаются отпуска. В частности, это произошло после новостей о росте заразившихся среди молодых людей, ходивших на вечеринки. Итальянцы отнеслись к этому решению с пониманием.

На Мальте закрыли ночные клубы, а бары перевели в ресторанный режим работы. В Германии ночные клубы закрыты с весны, представители бизнеса ждут открытия только в 2021 году. Некоторые из берлинских клубов проводят дискотеки на открытом воздухе, но при этом заставляют посетителей надевать маску во время танцев.