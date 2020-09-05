По состоянию на 12:30 5 сентября в мире зарегистрировали свыше 26,6 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 874,7 тыс. человек, 17,7 млн выздоровели

Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,2 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 187,7 тыс. человек, больше 2,2 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 4 млн жителей, свыше 125,5 тыс. человек скончались, больше 3,4 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 4 млн случаев заражения, 69,5 тыс. смертей, 3,1 млн выздоровлений.

Ситуация остается сложной в России, Перу, Колумбии и Южной Африке.

Ситуация на Украине

Согласно последним данным, на Украине с начала пандемии зафиксировали 133 787 случаев заражения COVID-19. Скончались от заболевания 2811 человек, 61 649 выздоровели.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 2836 украинцев — это очередной антирекорд по суточному приросту.

В Киеве за сутки COVID-19 диагностировали у 315 человек. От последствий заражения скончались 4 киевлянина, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. На сегодняшний день в Киеве уже 14 792 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Украинские СМИ сообщают, что в киевских больницах заканчиваются места для пациентов с коронавирусом. Согласно записи разговора семейного врача из Софиевской Борщаговки в Киевской области с диспетчером Киевской областной станции скорой медицинской помощи, опубликованной изданием «Страна», мест для пациентов с тяжелой формой COVID-19 и пневмонией осталось всего 4, а положить пациента с подозрением попросту некуда.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Сергей Марченко.

«Коронавирусный фонд — это очень гибкий механизм. На сегодняшний момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в коронавирусном фонде. Из 66 млрд использовано всего только 19 млрд. Это по факту. Действительно, мы разместили средства по разным направлениям, и если некоторые направления будут неэффективно использованы, мы сможем перераспределить на те направления, которые будут нуждаться в большем внимании, в том числе, государства», — заявил он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что осенью возможно наложение эпидемии коронавируса на эпидемию гриппа, поэтому украинцам необходимо вакцинироваться, чтобы избежать сложных последствий. Также премьер отметил, что даже если увеличить число коек для больных коронавирусом, при больших наплывах пациентов может не хватать медиков, так как мощности медицинской системы ограничены.

Ситуация в России

В России с начала пандемии зафиксировано 1 020 310 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 17 759 человек, 838 126 выздоровели.

За последние сутки в стране зафиксировано 5 205 случаев заражения коронавирусом.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 4 сентября Анастасии Раковой, полностью готовы к пострегистрационным испытаниям препарата. Вакцину будут в специальных морозильных камерах, которые могут поддерживать температуру до минус 40 градусов. Москвичи, которые захотят испытать на себе вакцину, будут обследоваться на предмет противопоказаний и в течение полугода будут под постоянным медицинским наблюдением.

В Минздраве заявили о двукратном снижении числа пациентов с коронавирусом в российских больницах. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, в целом по стране ситуация имеет позитивную динамику. Пока в медучреждениях остаются 90 тысяч человек, более 2,5 тысяч находятся в реанимационных отделениях и подключены к аппарату ИВЛ.

Росстат огласил данные о смертностии от коронавируса в России: общее число умерших с COVID-19 в июле составило 10 079 человек. Всего за апрель-июль смертность с COVID-19 составила 37 908 человек. По данным оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 на конец июля, от коронавируса умерли 13 963 человека. Разница объясняется тем, что оперштаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

Ситуация в мире

Соединенные Штаты рассчитывают получить вакцину от коронавируса к концу октября, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы продолжаем производить безопасную и эффективную вакцину в те рекордные сроки, о которых говорили. Мы получим ее, по моему мнению, до конца года. Возможно, даже до конца октября», — сказал он.

Российская вакцина, солнце и рыбий жир, запрет на шутки — западные СМИ о борьбе с коронавирусом © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Экс премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, госпитализированный с коронавирусом, не интубирован и дышит автономно, сообщил главврач клиники Сан-Рафаэль в Милане Альберто Дзангрилло. По словам медика, выглядит Берлускони спокойно и постоянно находится под наблюдением врачей.

Во Франции зарегистрировали наибольшее с начала пандемии число зараженных коронавирусом. За последние сутки коронавирус обнаружили у 8975 человек, по сравнению с 7157 случаями днем ранее. Предыдущий пиковый показатель был достигнут во время карантина, 31 марта — 7 578 случаев заболевания.