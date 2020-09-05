Согласно решению киевских властей, Тернополь присоединился к Ивано-Франковску и Черновцам, находящимся в «красной» зоне. Однако власти этого города официально отказались ужесточить карантин

В четверг, 3 октября, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) обновила список регионов «красной» карантинной зоны со следующего понедельника. В него попали три областных центра, причём все на Западной Украине — Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы. Напомню, что Черновцы находятся в «красной» зоне с 24 августа, а Ивано-Франковск — с 31 августа.

Согласно решению Киева, в «красной» зоне должны быть закрыты учебные заведения, в том числе детсады и школы, и запрещена работа общественного транспорта — разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта. Кстати, «Укрзализныця» с понедельника уже отменила остановки поездов в Тернополе. Однако городские власти этого областного центра пошли по пути своих коллег из Черновцов, и карантин решили не ужесточать. Такое решение было принято 4 сентября на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространению эпидемии COVID-19, которое транслировалось в Facebook.

Согласно нему, с понедельника, 7 сентября, в Тернополе все учреждения и предприятия будут работать в обычном режиме. Изменения коснутся только общественного транспорта — местных жителей будут перевозить при наличии справки или другого документа с места работы. «Мы сохраняем всю сеть транспорта, все транспортные средства будут ездить с табличками «Спецрейс». Также мы не закрываем школы и садики, они и впредь будут работать в штатном режиме», — заявил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Мэр отметил, что все предприниматели на территории Тернополя продолжат работать, придерживаясь противоэпидемических мероприятий, и обратился к полиции «с просьбой и рекомендацией не составлять «протоколов» на предпринимателей на основании незаконного постановления правительства», а также иронично поинтересовался, как правоохранители будут штрафовать детей, которые идут в школу. При этом в полиции Тернопольской области заявили следующее: «Сейчас будет осуществляться превентивная деятельность, сообщения о том, что нужно соблюдать требования законодательства. Будут предупреждаться перевозчики, хозяйствующие субъекты, владельцы, руководители заведений. А там с понедельника будем видеть. В случае нарушений, полиция будет действовать в пределах законодательства». Хмельницкий перед выборами. «Свобода» под вопросом © Facebook, Oleksandr Symchyshyn

По словам Сергея Надала, ныне в городе действует решение сессии Тернопольского городского совета, которым признано незаконным постановление правительства, на основании которого Тернополь ранее уже вносили в «красную» зону. «Решение городского совета не опротестовано ни одним правительственным органом в судебном порядке. Более того, министр Кабинета министров во время одного из телеэфиров признал правомерность решения сессии городского совета. Согласно недавнему решению Конституционного суда, Кабмин не имеет права устанавливать карантинных норм, ограничивающих конституционные права и свободы человека и гражданина» — отметил мэр Тернополя.

Его коллега и однопартиец по ВО «Свобода», мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, в очередной раз призвал жителей к протестам против решений Киева — после того, как Кабмин оставил этот город в «красной» зоне. «Призываю мирным и законным способом отстаивать свои права. Мы обязательно добьёмся своей правды», — заявил он. Марцинкив, как и Надал, считает, что постановление Кабмина нарушает конституционные права граждан. «Вчера мы подали исковое заявление к Кабинету министров Украины в Окружной административный суд Киева. К нему присоединились не только города Ивано-Франковской области. Город Тернополь также подает в суд», — сообщил Руслан Марцинкив на брифинге 4 сентября.

Кроме этого, в Ивано-Франковске планируют разрешить работу школ и детских садов, несмотря на то, что город остался в «красной» зоне. Соответствующее решение хотят принять в понедельник, 7 сентября. «Мы приняли решение, что в течение двух недель у нас будут каникулы. Но дольше времени, очевидно, мы не можем работать без детских садов и школ. Поэтому в понедельник ожидайте соответствующих решений», — сказал Марцинкив на брифинге. Мукачево перед выборами. Балога анлимитед © flickr.com, Viktor Baloha

Стоит отметить, что хотя по состоянию на 4 сентября области Западной Украины по прежнему находятся в списке тех, где за последние сутки обнаружено больше всего зараженных коронавирусом, на первые места в нём вышли Киев, Харьковская и Одесская области. Как сообщил на брифинге в пятницу утром министр здравоохранения Максим Степанов, больше всего новых случаев заболевания COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в Харьковской области — 371, в городе Киеве — 319, в Одесской области — 225, в Тернопольской области — 204, во Львовской области — 196, в Черновицкой области — 162 и в Ивано-Франковской области — 160.

В Черновцах, где городской совет принял решение не ужесточать карантин, местные власти всё же вынуждены были под давлением Киева и областной государственной администрации (ОГА) закрыть школы и ограничить движение общественного транспорта. Однако 4 сентября в городе без проблем открылся международный литературный фестиваль Meridian Czernowitz, который продлится до воскресенья. Хотя формально он пройдёт в онлайн-режиме, это означает лишь отсутствие зрителей, а вот несколько десятков участников, в том числе из-за рубежа, приехали в Черновцы, невзирая на «красную» зону. Среди них — и всё ещё депутат Верховной Рады, певец и музыкант Святослав Вакарчук.

Ранее этот фестиваль находился под покровительством нынешнего губернатора Буковины Сергея Осачука — как представителя благотворительного фонда Дмитрия Фирташа, а позже — как почётного консула Австрии в Черновцах. Собственно, и Литературный центр имени Пауля Целана, в котором пройдёт большинство мероприятий фестиваля, также был открыт при содействии Осачука. И ныне глава Черновицкой ОГА, который ранее призывал к отмене любых массовых мероприятий и жёстко критиковал депутатов Черновицкого городского совета, ничего против Meridian Czernowitz не имеет. Кстати, как попали в Черновцы иностранные участники фестиваля, несмотря на закрытые границы — неизвестно. «Свобода» перед выборами: как на западе страны формируется анклав ультраправой партии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Хотя во Львовской области от COVID-19 умерло больше людей, чем в любой другой на Украине — 423 человека (для сравнения: в Черновицкой — 289, Закарпатской — 267, Ивано-Франковской — 227, в Киеве — 222 человека), Львов в «красную» зону не внесён. Тут 4 сентября состоялась сессия Львовского городского совета, которая превратилась в эпическую битву между мэром Андреем Садовым и депутатами. Несмотря на призывы и давление Садового, горсовет отказался поддержать получение кредита Европейского банка реконструкции и развития для капитального ремонта трамваев, строительства автобусного депо, реконструкции троллейбусной контактной сети и капремонта кабельных линий.

А вот у Львовской ОГА другие проблемы: именно к ней направляется колонна шахтёров и их семей с угольной шахты «Надежда» из городка Сосновка, при этом часть горняков уже неделю остаётся в лавах на глубине 500 метров. Шахтёры требуют от премьер-министра и и.о. министра энергетики выплатить им задолженность по зарплате за последние полгода, которая составляет 50 миллионов гривен. Как заявил депутат-мажоритарщик от Львовской области Юрий Камельчук (фракция «Слуга народа»), хотя государство не имеет никаких долгов перед этой шахтой (что соответствует действительности), оно всё же должно помочь.

Два месяца назад шахтёры «Надежды» стучали касками под Кабмином с требованием погасить задолженность государственной компании «Центрэнерго» перед их шахтой, что и было сделано — но эта задолженность составляла всего 6 миллионов гривен из 50. 3 сентября «Центрэнерго» перечислило шахте ещё 5 миллионов гривен в качестве аванса, причём без гарантий получения угля. Также в Минэнерго пытаются добиться выделения шахте средств из резервного фонда Кабмина, которые та должна будет вернуть до конца года. Очевидно, что в ходе набирающей обороты избирательной кампании подобных акций протеста с целью выбить из властей деньги будет всё больше. Ивано-Франковск перед выборами. Нетолерантный «свободовец» Марцинкив - вне конкуренции © Сommons.wikimedia/ВО Свобода

При этом президентская партия «Слуга народа» (СН), несмотря на свой катастрофически снижающийся рейтинг в регионе, выдвинула кандидатов в мэры почти всех областных центров Западной Украины. Однако большинство из них явно не претендует на победу или является техническими кандидатами действующих мэров. Так, кандидата от СН в городские головы Львова военврача Тараса Клёфу на уходящей неделе пиарил принадлежащий семье Андрея Садового портал Zaxid.net. В Ивано-Франковске от СН выдвинут малоизвестный юрист и предприниматель Александр Богачов, в Тернополе — комик Виктор Гевко, в Ужгороде — «активист» ещё ющенковского разлива Виктор Щадей, в Хмельницком — профессор-педагог Инна Ящук. Реальные шансы побороться за пост мэра областного центра есть разве что у губернатора Ровенщины Виталия Коваля и у главы организации «Слуги народа» в Черновицкой области, предпринимателя Виталия Другановского.

Примечательно, что кандидата в мэры Луцка президентская партия вообще не выдвинула, хотя во время посещения этого города 9 июля Владимир Зеленский заявил местным жителям, что городская власть «против вас и против нас», и посоветовал «дождаться октября и выбрать себе нормального человека». Во время съезда «Слуги народа» 31 августа в Киеве кандидатура на пост мэра Луцка не обсуждалась, хотя ранее на партийном сайте в этом качестве упоминался местный бизнесмен Роман Бондарук, который возглавляет организацию СН в Луцке. Сам Бондарук заявил 1 сентября журналистам, что он прошёл партийное стратегическое обучение для кандидатов в мэры, но почему его кандидатура не выдвинута — не знает.

Роман Бондарук также предположил, что кандидатом в городские головы Луцка от «Слуги народа» может стать певец и музыкант Александр Положинский — который, в свою очередь, это опроверг. Правда, Положинский написал, что не будет баллотироваться в мэры Луцка от СН, потому что хочет остаться независимым. Поскольку музыкант несколько дней назад встречался со всесильным главой Офиса президента Ермаком, не исключено, что речь шла о поддержке кампании Положинского именно как «независимого» кандидата.

Однако люди из шоу-бизнеса типа Гевко и Положинского (или Филимонова в Одессе) — это скорее исключения среди кандидатов от СН. Партия власти перенимает привычки своих предшественников и ставит на «крепких хозяйственников» и «инфраструктурные проекты». Так, на уходящей неделе начато строительство дороги Славское-Хрящеватое в Карпатах — в рамках инициированного Денисом Шмыгалём еще как губернатором Прикарпатья «Малого карпатского кольца». В рамках этого проекта планируют проложить или отремонтировать 300 километров дорог, которые соединяют три горные области — Львовскую, Закарпатскую и Ивано-Франковскую. Луцк перед выборами. Мэра города опять назначит Игорь Палица © commons.wikimedia.org, Jzod

Сам же премьер Шмыгаль 1 сентября посетил Хмельницкую область, где открыл новый детский сад в селе Давыдковцы рядом с областным центром, возведённый в рамках программы «Большое строительство». В начале июня 2020-го это дошкольное учебное заведение посетил президент Владимир Зеленский, который ознакомился с процессом строительства. Кроме того, Шмыгаль побывал на государственном предприятии «Новатор» в Хмельницком, которое выпускает аппараты искусственной вентиляции лёгких по швейцарской технологии.

Однако Хмельницкий на днях прославился совсем по другому поводу. 3 сентября в центре этого города активист партии «Свобода» Александр Сиротин стрелял во… Владимира Путина. Правда, последний является лишь тёзкой президента России, и ранее работал заместителем начальника Хмельницкого городского управления ЖКХ. К российско-украинским отношениям этот выстрел из травматического пистолета тоже не имеет отношения: хмельницкий Путин некоторое время работал советником городского головы Хмельницкого, «свободовца» Симчишина. Бывший шеф Владимира Путина, начальник городского управления ЖКХ Василий Новачок, вообще назвал конфликт «семейными разборками» — мол, оба персонажа знакомы с детства и даже являются родственниками. И Сиротин, и Путин подтвердили журналистам, что у них «неприязненные отношения», но в чём причина — не объяснили. Несмотря на бытовой характер конфликта, новость о «стрельбе в Путина» в Хмельницком стала одной из самых популярных в последние дни в украинском сегменте интернета.