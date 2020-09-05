Пока одни страны российскую вакцину от коронавируса закупают, а другие критикуют, в Чехии врачи призывают население восполнять дефицит витамина D в организме, чтобы легче перенести инфекцию в случае заражения, а в Великобритании школьников учат серьёзно относиться к COVID-19

Эпидемия коронавируса, которая в 2020 году кардинально изменила жизнь всего человечества, отступать, похоже, не собирается — за последние сутки зафиксировано больше 45 тысяч новых случаев заболевания. К счастью, вакцина уже есть. Первой и единственной страной, которая её разработала, стала Россия. Однако не все в мире этому рады.

Американская газета The Wall Street Journal уверена, что немаловажным в такой активной работе российских разработчиков стал политический фактор: якобы лично президент страны Владимир Путин требовал как можно скорее создать вакцину, поскольку, когда Институт Гамалеи проводил испытания на мышах и кроликах, английский Оксфорд и американский Кембридж уже работали с людьми. Война вакцин. США, проигрывая гонку за вакцину от COVID-19, ввели санкции против разработчиков из России © CC0, Pixabay

«Россия стремилась догнать Китай и Запад и даже назвала свою вакцину «Спутник V» — намёк на спутник, который она вывела на орбиту Земли раньше Соединённых Штатов в период космической гонки эпохи холодной войны. Вакцины, разработкой которых занимаются компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, а также компании Moderna и Pfizer, уже проходят клинические испытания третьей фазы, как и вакцины-кандидаты китайских фармацевтических компаний Sinovac Biotech и China National Biotec Group», — говорится в статье.

И тут же автор говорит, что достичь успеха в сжатые сроки Институту Гамалеи помогли имеющиеся у него наработки, а именно — технология, которая применялась при разработке вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

«Российские ученые гордятся своей солидной школой разработки вакцин, уходящей своими корнями в XVIII век, к эпохе Екатерины Великой, которая сделала себе прививку от оспы. В период холодной войны в рамках необычного по тем временам сотрудничества вакцины, разработанные американскими и российскими учёными, помогли практически полностью искоренить полиомиелит и оспу по всему миру. У Института Гамалеи, которому уже 130 лет, есть собственное предприятие по производству вакцин, и огромная вирусная библиотека, где находятся штаммы вирусов со всего мира», — подчёркивает The Wall Street Journal.

США принципиально отклонили предложение Москвы о совместной разработке вакцины и предпочитают опираться на собственные исследования. Министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар подчёркивает, что сейчас гораздо важнее получить безопасную и эффективную вакцину, нежели стать первой страной, которая создаст вакцину от коронавируса. Ляшко рассказал, какой должна быть идеальная вакцина от Covid-19 © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Российская вакцина была испытана на добровольцах, среди которых была дочь российского президента, и доказала свою эффективность в плане выработки антител, но некоторые опасения всё равно остаются, и это неудивительно — и вакцина сама новая, и этот тип коронавируса раньше не был знаком. По словам профессора Школы общественного здоровья при Университете Джона Хопкинса Анны Дербин, у человека, сделавшего прививку, может произойти антителозависимое усиление инфекции, то есть сформируется неправильный иммунитет, и это только усугубит течение болезни.

А пока учёные изучают все плюсы и минусы «Спутника V», чешские врачи предлагают сделать акцент на профилактике коронавируса, для чего употреблять витамин D — в виде биологически активных добавок или рыбьего жира.

«Витамин D нужен не только для иммунитета, но и для регенерации тканей. Если человек с дефицитом витамина D заразится коронавирусом, бороться с инфекцией ему будет сложнее», — объяснила терапевт Яна Клечкова в комментарии газете Lidovky.

По мнению учёных, опасный коронавирус в организме человека приводит к так называемому цитокиновому шторму, то есть к чрезмерной реакции иммунной системы человека и возникновению воспалений, но именно витамин D обладает противовоспалительным действием. В Европарламенте заговорили о закупке российской вакцины от коронавируса © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

«Исследования уже давно подтверждают связь между низким содержанием витамина D и рядом воспалительных заболеваний. Повышение уровня витамина D может помочь бороться с воспалениями в теле», — заявил профессор Центра здоровья, питания и продуктов Йиржи Руприх.

Эпидемия COVID-19 породила множество запретов: нельзя здороваться за руку, приближаться на расстояние ближе 1,5-2 метров, появляться в общественных местах без масок и перчаток — но некоторые из них доходят до крайности. В некоторых британских школах, как сообщает газета Daily Mail, ученикам запретили шутить на тему коронавируса, «умышленно и злонамеренно» кашлять или чихать, в одном из учебных заведений Лондона за имитацию кашля и вовсе будут отчислять.